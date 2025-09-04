A hónap utánpótlásedzője: augusztus jelöltjei

A hónap utánpótlásedzője díj odaítélésekor figyelembe veszik az adott időszak világversenyein, nemzetközi eseményein, legjelentősebb hazai viadalain, bajnokságain elért eredményeket, de a díjra történő jelölésnél ugyancsak döntő szempont volt a kiválasztott szakmai múltja, megfelelő edzői végzettsége, példaértékű nevelőmunkája. A díjazottakról a három alapító szervezet képviselőiből álló kuratórium hamarosan dönt; a győztes 250 ezer forintos pénzdíjazásban részesül.

A díj negyedik évadának (amely 2024 szeptemberétől 2025 augusztusáig tart) tizenkettedik kiírásában kenu-, öttusa- és bikózóedző került a jelöltek közé.

Íme, augusztus hónap kiválasztottjai!

BEDECS FERENC, az Atomerőmű SE Paks kajak-kenu szakosztályának 50 esztendős vezetőedzője tízévesen kezdett kenuzni Pakson, majd a középfokú edzői és a testnevelő tanári diploma megszerzése után, 1999-ben kezdett el edzőként dolgozni a helyi ASE-ban. 2006 óta vezetőedzőként irányítja a szakosztályt. Pályafutása alatt valamennyi korosztállyal foglalkozott a legkisebbektől a felnőttekig. Számos válogatott kenust készített fel, akik eredményesek voltak a nemzetközi porondon, közülük a korosztályos világversenyeken érmet szerzők közé tartozik Boros Gergely és Dejcző Balázs, míg jelenlegi csapatát az egyaránt többszörös U23-as vb-érmes Kollár Kristóf, Hodován Dávid, valamint az U23-as világbajnok Besenyei Ádám alkotja – ők már a felnőttmezőnyhöz tartoznak. Mellettük annak a 20 esztendős Juhász Istvánnak a felkészítését is ő végzi, aki háromszoros ifjúsági világbajnok, az idén pedig már a felnőttmezőnybe is berobbant: júniusban a csehországi Európa-bajnokságon C4 mix 500 méteren második, C2 500-on pedig harmadik lett. Mindkét egységben ott térdelt Kollár Kristóf is.

Augusztusban rendezték meg Milánóban a felnőtt kajak-kenu világbajnokságot Milánóban, amelyen Juhász István C4 500 méteren és C2 500-on indult. Előbbin Kollár Kristóffal, Hajdu Jonatánnal és Fejes Dániellel

18 év után újra a csúcsra vitte a négyest a kilencvenes évek egyik magyar sikerszámában,

ezzel Juhász minden idők legfiatalabb hazai férfi kenuvilágbajnoka lett. Másnap Juhász Kollárral C2 500-on (amely olimpiai szám) harmadikként ért célba.

Bedecs Ferenc két kiemelkedően sikeres tanítványával, Kollár Kristóffal (balról) és Juhász Istvánnal Forrás: ASE

Bedecs Ferenc:

„Olyan időszak is volt, amikor én adtam először a gyerekek kezébe a lapátot. Ennek ugyanúgy megvan a szépsége, mint amikor U23-as és felnőttkorú versenyzőkkel foglalkozik az edző. A legfontosabb, hogy mindig két lábon álljon a fiatal, a sport mellett a tanulásra is nagy hangsúlyt kell fektetni. Mindenben segítem őket, amiben csak tudom, hiszen megterhelő számukra, hogy több fronton is magas szinten teljesítsenek. A világversenyen elért érem mindig szépen csillog, de számomra legalább akkora eredmény, ha a tanítvány tizennyolc éves kora után is lejár kenuzni, nem hagyja abba a sportolást, az az élete részévé válik, majd ezt a szemléletet továbbadja a saját gyerekeinek.”

Az augusztusban a felnőttek között világ- és Európa-bajnokságon is két érmet szerző Juhász István így nyilatkozott az edzőjéről:

„2021 eleje óta dolgozunk együtt. Azonnak befogadott, pedig én voltam az akkori csapatában a legkisebb. Mindenkit ugyanúgy kezel, soha nem éreztük, hogy bárkivel kivételezne. Nagy tekintélye van, olyan edző, aki a megfelelő pillanatokban kemény is tud lenni. Nagyon szeretjük vele a közös munkát, amely, remélem, sokáig tart majd még.”

KOVÁCS SAROLTA, az Alba Volán SC öttusaszakosztályának 34 éves futó- és lövőedzője, a Magyar Öttusa Szövetség utánpótlás-sportszakmai referense – aki aktív pályafutása alatt mindvégig a székesfehérvári klubban öttusázott – m kiemelkedő sportkarriert tudhat maga mögött. Korosztályos versenyzőként az ifjúsági, majd a juniormezőnyben is nyert világ- és Európa-bajnoki címeket, majd a felnőttek között hat vb- és négy Eb-aranyérmet érdemelt ki. Ami az egyéni remeklését illeti, 2016-ban Moszkvában világbajnok lett (ugyanitt 2011-ben vb-ezüstérmes volt), 2017-ben Minszkben Eb-ezüst, egy évvel később Székesfehérváron Eb-bronz került a nyakába. A 2021-es tokiói olimpián emlékezetes versenyzést követően egyéni bronzérmet szerzett. 2011 és 2021 között hét alkalommal választották meg idehaza az év női öttusázójának. Pályafutását hivatalosan 2023 végén fejezte be – gyermeke születése után nem tért vissza az élsportba –, lövőedzőként pedig már a tokiói olimpiát követően segítette klubja fiataljait. Napjainkban az Alba Volán U17-es, U19-es, junior- és felnőttversenyzőinek futó-, valamint lövőtrénere. A válogatott öttusázók közül ő felel például Tárkányi Zsombor, Csák Milán, Varga Orsolya, Turbucz Ivola, Bognár Levente és Szécsi Nemere felkészítéséért is a kombinált versenyszámban. Tanítványai figyelemre méltó sikereket értek el, csak az idei nemzetközi eredményekből szemezgetve: augusztusig Szécsi a dél-afrikai Johannesburgban U17-es világbajnoki címet szerzett, emellett egyéniben az U17-es és az U19-es Eb-n is a negyedik lett, váltóban az előbbi megméretesen Balzsay Jázminnal aranynak, az utóbbin Turbucz Ivolával bronznak örülhetett, az U17-es fiúcsapattal pedig a korosztály Eb-jén és a vb-jén sem talált legyőzőre. Turbucz továbbá csapatban U19-es Eb-ezüstérmes lett. A közgazdász diplomát már megszerző edzőnő jelenleg a Testnevelési Egyetem sportmentáltréner mesterszakát végzi.

Augusztusban a litvániai Druskininkai városában rendezett

U19-es világbajnokságon Szécsi Nemere egyéniben aranyérmes lett.

Kovács Sarolta 16 éves tanítványa a döntőben a vívásban, az akadálypályán és az úszásban sem tartozott a közvetlen élmezőnyhöz, ám a záró, kombinált számban (laserpisztolyos lövészettel egybekötött futás) nagyszerűen teljesített, és a 13. pzícióból ért fel az első helyre. A társak körében Némónak becézett kiválóság sikere azért is különösképpen elismerésre méltó, mert míg júliusban Johannesburgban az U17-esek között lett egyéni világbajnok, Litvániában már a legtöbb ellenfelénél jóval fiatalabbként mérette meg magát. Az U19-es vb-n Turbucz Ivola is feállhatott a dobogóra, a leánycsapat tagjaként bronzéremnek örülhetett. Kovács Saroltát a Nemzetközi Öttusa Szövetség az U17-es és az U19-es világbajnokság után is a fiúmezőny legjobb edzőjének járó díjjal jutalmazta.

Kovács Sarolta és Szécsi Nemere az U19-es vb-aranyérem után Forrás: UIPM/Aisté Ridikaité

Kovács Sarolta:

„Mindig nagy vágyam volt, hogy gyerekekkel foglalkozzak, már kiskoromban is tanárnő akartam lenni. Élvezem és szeretem, hogy a tanítványaimat segíthetem a céljaik elérésében. Számomra öröm, hogy az edzéseken meg a versenyeken velük együtt fejlődhetek szakmailag, és igazából miattuk akarok egyre jobb edzővé válni. A legfontosabb, hogy a fiatal szeresse azt, amit csinál, és érezze jól magát a sport közegében. A versenyzők a csoportunkban egymást motiválják, húzzák felfelé a nehezebb napokon, és előfordul, hogy valaki olykor csak azért jön edzésre, mert szeret közénk tartozni. Az egyik fő feladatom, hogy a bázisunkat megtartsam olyannak, mint most, szerethetőnek és inspirálónak.”

Edzőjéről így vélekedik az Alba Volán SC U17-es és U19-es világbajnoka, a 16 esztendős Szécsi Nemere:

„Kovács Saroltánál nehezen tudok jobb edzőt elképzelni, hiszen okos, figyelmes és mindenben számíthatok a segítségére. Szakmailag rendkívül felkészült, folyamatosan képezi magát, és mentálisan is támogat. Az U19-es világbajnoki aranyérem megszerzésében rengeteg segített azzal, hogy végig tartotta bennem a lelket a versenyen. Fiatal edző, talán ezért is értjük meg ilyen jól egymást, és telnek nagyszerű hangulatban az egyébként kemény edzések. Ugyancsak előny, hogy nagyon sikeres pályafutás áll mögötte, így a saját tapasztalatait is meg tudja osztani velünk. De nemcsak az eredményei, hanem az emberi tulajdonságai miatt is felnézünk rá.”

LIGETI RICHÁRD, a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia női szakágának 31 éves vezetőedzője, az U23-as és az U20-as válogatott szövetségi edzője, a Haladás VSE szakosztályvezetője maga is eredményes birkózó volt, kétszer felnőtt magyar bajnoki címet, nagyválogatottságig vitte, majd a 2019-es Eb-szereplés után felhagyott az aktív sportolással, és az edzői pályára váltott. Nevelőegyesülete, a Haladás VSE utánpótlásedzőjeként kezdte a tréneri pályát; először a legkisebbeknél próbálta ki magát, majd rövidesen az idősebbek korosztályokba tartozókkal is foglalkozott. Viszonylag hamar igazán nagy sikerben lett része, ugyanis szombathelyi tanítványa, Gellén Milán 2021-ben bronzérmet szerzett a kadét Európa-bajnokságon a szabadfogásúak nehézsúlyú mezőnyében. A következő évben felkérték az U17-es leányválogatott szövetségi edzőjének, és a korosztály kontinensviadalán László Nikolettet Eb-aranyhoz, míg Terék Gerdát Eb-ezüsthöz segítette. Az idei kadét-világbajnokságon Terék ismét a döntőig jutott, és újabb ezüstérmet nyert. Ligeti a válogatott mellett a csepeli központi nevelőműhelyben, a Kozma István Magyar Birkózó Akadémián is munkát vállalt a női szakág edzőjeként. Időközben a válogatottnál felkerült az U20-asokhoz, és az elmúlt években számos kiemelkedő sikernek volt tevékeny részese. Ez idő alatt többek között az ő irányítása mellett szerzett a juniorkorosztályban világ- és Európa-bajnok címet szerzett Elekes Enikő, továbbá lett kétszeres U20-as Eb-győztes és vb-harmadik Nyikos Veronika. Terék szintén U20-as Európa-bajnok címet és vb-bronzérmet nyert. Legismertebb tanítványai közé tartozik a már említett Elekes Enikő, Nyikos Veronika, Terék Gerda és az egyaránt U20-as vb-bronz-, Eb-ezüstérmes Szenttamási Róza, illetve az U15-ös Európa-bajnok, U17-es Eb-ezüstérmes Balázs Éda. Időközben tavasszal visszatért Szombathelyre, és márciusban a Haladás szakosztályvezetőjének is kinevezték, de a válogatottbeli és a KIMBA-s feladatkörét is megtartotta.

Azok után, hogy Terék Gerda az 55 kilósok között megnyerte a júliusi, caorlei U20-as Európa-bajnokságot, augusztusban a korosztály szamokovi világbajnokságán is letette a névjegyét. A mások mellett Ligeti Richárd által felkészített fiatal

a magyar küldöttség egyetlen érmeseként bronzot nyert Bulgáriában.

A Csepel TC-KIMBA 20 éves ígérete előbb simán legyőzte lengyel ellenfelét, a negyeddöntőben viszont kikapott a későbbi ezüstérmes, indiai lánytól. A vigaszágon aztán javított, és nyert mongol riválisával szemben, míg az éremcsatában magabiztos birkózással múlta felül a román versenyzőt is. Így a két évvel ezelőtti, jordániai vb-n elért harmadik helye után Terék most Szamokovból is bronzzal térhetett haza, és már a nyolcadik érmet akasztották a nyakába utánpótlás-világeseményen. És csak ebben az évben a harmadikat: az U23-as Eb-n és az U20-as vb-n is bronzérmes lett, a kettő között pedig U20-as Európa-bajnoki címmel gazdagodott.

Ligeti Richárd (a kép jobb szélén) vezetésével az elmúlt években sikert sikerre halmoznak a leánybirkózók a korosztályos világversenyeken Forrás: MBSZ

Ligeti Richárd:

„Sosem szabad elfelejteni, hogy bár élversenyzőkkel foglalkozhatunk, nem robotokról, hanem érző emberek a tanítványaink. Ezért igyekszem folyamatosan erős, bizalmi kapcsolatot kialakítani velük. Sokszor tapasztalom, hogy ennek köszönhetően a szőnyegen nemcsak önmagukért küzdenek, hanem értem is, azért, hogy nekem is bizonyítani tudjanak. A megszállottság ésa szenvedély ugyanúgy bennem most is van, mint volt versenyzőként. Amikor van egy kis szabadidőm, folyton meccseket nézek és elemzek, monitorozom az ellenfeleket. Maximalista embernek gondolom magam, és az az éhség, ami az aktív években bennem volt, manapság is jellemez. Hegedüs Csaba, Bacsa Ferenc, Gulyás István és Lőrincz Tamás személyében olyan szaktekintélyek vesznek körül a mindennapokban a KIMBA-n, hogy ha hibázom is, azonnal kijavítanak és kisegítenek, ezáltal folyamatosan szívom magamba a tudást, és a tapasztalatuknak köszönhetően minden nap jobb edzővé válok. A nagy célunk, hogy felneveljük az első olimpiai érmes magyar női versenyzőt. Az jelenti most a legnagyobb motivációt a számomra, hogy történelmet írjunk. Magasra tettük a lécet, de nem lehetetlen a küldetés.”

Az U20-as Európa-bajnok és vb-bronzérmes Terék Gerda így nyilatkozott edzőjéről:

„Amikor 2022-ben Ricsi odakerült az U17-es válogatotthoz, mi voltunk az első korosztály, amellyel foglalkozni kezdett, és az első pillanattól kiválóan megértettük egymást. Fiatal edző, és talán ennek is köszönhető, hogy hamar megtaláltuk az összhangot, tényleg értett a nyelvünkön, illetve érezte, miként kell bánni velünk. Mielőtt elkezdtünk volna együtt dolgozni, nekem soha nem igazán jött ki a lépés az utánpótlás-világversenyeken, nem tudtam érmet nyerni az Eb-ken és a vébéken. Jóformán ő volt az egyetlen, aki hitt bennem, abban, hogy valóban nagy eredményekre lehetek képes. Rengeteget foglalkozik velünk a szőnyegen kívül is, nemcsak az edzésmunkára fordít nagy figyelmet, a magánéletünkben szintén igyekszik a támaszunk lenni.”

(Kiemelt képünkön balról: Bedecs Ferenc, Kovács Sarolta és Ligeti Richárd)