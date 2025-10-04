A hónap utánpótlásedzője: szeptember jelöltjei

A hónap utánpótlásedzője díj odaítélésekor figyelembe veszik az adott időszak világversenyein, nemzetközi eseményein, legjelentősebb hazai viadalain, bajnokságain elért eredményeket, de a díjra történő jelölésnél ugyancsak döntő szempont volt a kiválasztott szakmai múltja, megfelelő edzői végzettsége, példaértékű nevelőmunkája. A díjazottakról a kuratórium képviselőiből álló kuratórium hamarosan dönt; a győztes 250 ezer forintos pénzdíjazásban részesül.

A díj ötödik évadának (amely 2025 szeptemberétől 2026 augusztusáig tart) első kiírásában cselgáncs-, asztalitenisz- és kajakedző került a jelöltek közé.

Íme, szeptember hónap kiválasztottjai!

NEU GÁBOR, a Budapesti Honvéd cselgáncsszakosztályának utánpótlásedzője maga is eredményes versenyző volt. Szegeden kezdett dzsúdózni, majd 2001-ben felkerült Budapestre, a Honvédhoz, ahol Toncs Péter U23-as Európa-bajnoki címhez, Universiade-bronzéremhez, felnőttválogatottsághoz és magyar bajnoki aranyhoz segítette őt. Ezután 2008-ban felhagyott az aktív dzsúdózással, és a klubban maradva az edzői pályára váltott. A versenyzői karrierje utolsó éveiben már belekóstolt a tréneri munkába, majd ahogy végérvényesen abbahagyta, a klubon belül ő vette át a juniorkorosztály felkészítését. És azóta is – immár 17 éve – megszakítás nélkül az egyesület utánpótlástrénereként dolgozik. Egyik első tanítványával, korábbi edzőpartnerével, Zámbori Bencével nagy sikereket jegyzett: junior Eb-ezüst-, U23-as Eb-aranyérmet szerzett, a felnőtt Eb-n ötödik helyet ért el. Majd a folytatásban is rendre ígéretes fiatalokkal foglalkozott, és folyamatosan szállította az eredményeket: a 2010-es években Hagyó Gáborral U23-as Eb-aranyat, Vér Gáborral junior-vb-bronzot, Szabó Katinkával és Fogasy Gergővel egyaránt U23-as Eb-bronzot nyert. Ha pedig csak az elmúlt éveket nézzük: 2022-ben Igaz Laura ifjúsági Európa-bajnok, Major Ádám ifi Eb-ezüstérmes, míg 2023-ban Kollár Sebestyén szintén ifi Eb-második lett. Az idén Kiss Viktória az EYOF-on, Szabó Réka pedig a junior Eb-n zárt a harmadik helyen. Neu 2010 és 2016 között a junior férfiválogatott szövetségi edzőjeként is tevékenykedett. Ebben az időszakban keretedzőként foglalkozott mások mellett a későbbi olimpiai bronzérmes Tóth Krisztiánnal is, akinek a 2014-es junior-világbajnoki címe idején – amely az első magyar korosztályos vb-győzelem volt a fiúkszakágban – ugyancsak Neu volt a válogatott trénere. A Budapesti Honvédban jelenleg Toncs Péter vezetőedző irányítása mellett edzőkollégáival, A hónap utánpótlásedzője díjat már korábban elnyerő Szabó Tiborral, illetve Gera Csabával közösen hozzávetőleg negyven fiatallal foglalkozik.

Szeptember elején Pozsony adott otthont a junior Európa-bajnokságnak, amelyen Neu Gábor és Szabó Tibor közös tanítványa,

Szabó Réka bravúros teljesítménnyel bronzérmet szerzett az 52 kilósok mezőnyében – ezzel a magyar küldöttség egyetlen dobogósa lett az U21-esek kontinensviadalán.

A Honvéd 18 éves, tehát még csak elsőéves juniorkorú ígérete az elődöntőig vezető úton a török Karasu, az ifjúsági Eb-ezüstérmes spanyol Santiago és az első kiemelt, junior-vb-ezüstérmes francia Poulange ellen is maratoni, hosszabbításos csatában harcolta ki a továbbjutást. A döntőbe jutásért aztán kikapott a felnőtt European Open-győztes, olasz Finestronétól, azt követően viszont a bronzmeccsen javítani tudott: újabb aranypontos találkozón megverte osztrák Klaus-Sternwiesert. Ezzel Szabó pályafutása eddigi legnagyobb sikerét érte el, és első világversenyes érmét begyűjtve, bronzot akasztottak a nyakába a junior Eb-n.

Neu Gábor és junior cselgáncs Eb-n bronzérmes tanítványa, Szabó Réka Forrás: Budapesti Honvéd

Neu Gábor:

Emberi alapértékeket átadva, élsportolókat nevelünk, méghozzá azzal a céllal, hogy egy nap olimpiai érmet szerezzenek a sportolóink.

Nekem ez a mottóm és az edzői filozófiám. Az utánpótlás-nevelésben elsősorban az elvégzett kemény munkában hiszek. Persze fontos, hogy a mai kor szellemével és az innovációkkal is mindig tartsuk a lépést. Igyekszünk a modern edzésmódszereket beépíteni, de a hitvallásom szerint mindennek az alapja az elköteleződés, az alázat és a sok munka. Immár huszonnégy éve vagyok tagja a Honvéd-családnak, és elmondhatom: nagyon szeretek ebben a közösségben dolgozni. Remek lehetőségeink vannak, ugyanakkor sosem a pénz, hanem a szakmai tudás és a célok vitte előre a szakosztályt. Ráadásul mindig akadtak, akadnak olyan eredményes kiválóságaink – jelenleg például Özbas Szofi és Gyertyás Róza –, akik a hozzáállásukkal és a sikereikkel példaképül szolgálhatnak az utánuk

A junior Eb-bronzérmes Szabó Réka így nyilatkozott edzőjéről:

„Több mint három éve, elsőéves ifikorom óta együtt dolgozom már Gabi bácsival. Amikor még ifjúsági voltam, a nemzetközi eredmények nem úgy jöttek, ahogy azt szerettem volna, de ő mindig ott volt mellettem, és elmondta: hisz bennem, bízik az elvégzett munkában, és biztosra veszi, hogy egyszer meglesz ennek az eredménye. A szemlélete versenyről versenyre erőt adott, és segített abban, hogy én is elhiggyem, képes vagyok rá. Emellett magától értetődően sokat segít konkrétan a dzsúdózásom összerakásában és fejlesztésében is.”

SZABÓ KRISZTIÁN, a korosztályos és a felnőtt asztalitenisz-válogatott szövetségi edzője játékosként csapatban ifjúsági Eb-bronzérmes volt, hosszú évekig légióskodott Németországban, majd Ausztriában. Már az aktív évei alatt belekóstolt az edzősködésbe, és Kecskeméten Türei Ferenc, valamint Szily György mellett ő is besegített a felnőtt Eb-bronzérmes Madarász Dóra meg a felnőtt magyar bajnok Imre Leila felkészítésébe. Ugyanakkor edzőként igazán komolyan nagyjából tíz évvel ezelőtt kezdett el dolgozni, amikor is visszatért nevelőegyesületébe, a Kecskeméti Spartacusba, és az első saját tanítványai idővel szép sikereket értek el. Drabant Anita, Füle Kata és Polónyi Nóra is többszörös korosztályos magyar bajnok, illetve utánpótlás-válogatott lett. 2017-ben egy éven át dolgozott már az ifjúsági lányok szövetségi trénereként, ez idő alatt Harasztovich Fanni korosztályos Európa-bajnoki címet szerzett párosban. Tavaly nyáron ismét kinevezték válogatottedzőnek, és az idén az U13-as Eb-n az ő irányításával a mieink két érmet nyertek. A válogatottban jelenleg Harczi Zsolt szakmai igazgató irányítása mellett edzőkollégáival, Somosi Miklóssal, Zombori Dáviddal, Varga Lászlóval és Böhm Gáborral közösen foglalkozik a legjobb hazai felnőtt és utánpótláskorú játékosokkal.

Szeptember végén a svédországi Kostában rendezték meg az U13-asok Európa-bajnokságát, amelyen a korosztályos válogatott Szabó Krisztián vezetésével szerepelt, méghozzá kifejezetten sikeresen. A mieink

két érmet, egy-egy ezüstöt és bronzot nyertek.

Egyesben Fegyver Zsófia az elődöntőig menetelt, és a dobogó harmadik fokára állhatott fel – ezzel pályafutása eddigi legnagyobb sikerét érte el nemzetközi szinten. Emellett vegyes párosban Zsigmond Simon és Fegyver a fináléig menetelt, és a magyar kettős végül ezüsttel térhetett haza az újoncok, vagyis a legfiatalabbak kontinensviadaláról. Ez az összprodukció az U13-as Eb-k 2023 óta íródó rövid történetében a legjobb magyar teljesítmény.

Szabó Krisztián vezetésével az U13-asok két érmet nyertek a korosztályos asztalitenisz Eb-n Forrás: ETTU

Szabó Krisztián:

„Nagyon szeretek fiatalokkal foglalkozni, mert sokkal inkább láthatom a saját kezem nyomát, a munkám gyümölcsét. Mindig

jó érzéssel tölt el, amikor viszontlátom a gyerekek játékában azokat az elemeket, amelyeket én tanítottam nekik.

Mindemellett pedig elsősorban olyan embereket szeretnék nevelni, akik aztán az élet bármely területére keveredve képesek megállni a helyüket. Fontosnak tartom, hogy edzőként komplexen gondolkozzunk, ne csak technikailag és fizikailag képezzük a versenyzőket, hanem mentálisan is felkészítsük őket. Nekem a fő célom okos, gondolkodó és saját maguktól is jó döntéseket hozni képes sportolók nevelése, nem pedig az eredményesség hajszolása.”

Az U13-as Eb-ezüst- és bronzérmes Fegyver Zsófia ezt mondta edzőjéről:

„Bár a válogatott edzésin nemcsak Krisztián foglalkozik velem, nagyjából egy éve leginkább mégiscsak hozzá tartozom. Többségében vele készülök, a nemzetközi versenyekre ő kísér el, és ül mögöttem a meccseken. A versenyeken rengeteget segít a jó tanácsaival, sokat tanulok tőle, hogy mikor és mit is kellene csinálnom; jól együtt tudunk működni. A munka nem könnyű vele, mert nagyon sokat követel az edzéseken. Remélem, még sokáig együtt dolgozhatunk.”

TOKÁR KRISZTIÁN, a Patent Győri Vízisport Egyesület kajakedzője versenyzőként a maratoni szakágban Európa-bajnoki bronzérmet szerzett 2003-ban kenu kettesben, 36 kilométeren. Egy évvel korábban kezdett el edzősködni a győri egyesületnél, amelynek azóta megszakítás nélkül a tagja. Trénerként a kezdőktől a felnőttekig valamennyi korosztállyal dolgozott, tanítványai rengeteg nagyszerű eredményt értek el a sprint- és a maratoni szakágban is. Irányított olimpikon, felnőtt világ- és Európa-bajnok, utánpótlás-világversenyérmes sportolókat, ahogyan ő fogalmaz: „Nagyjából húsz fős a versenyzőim listája, akik világversenyérmet hoztak valamilyen korosztályban, ráadásul akadnak közöttük olyanok, akik nem is álltak meg egynél.”A felnőttek között az irányításával ért oda a legjobbak közé Hérics Dávid, Somorácz Tamás, Szomolányi Máté, Horváth Bence, Czéllai-Vörös Zsófia, miközben foglalkozott Douchev-Janics Natasával és Kammerer Zoltánnal is – utóbbi klasszisokkal pályafutásuk utolsó szakaszában. Jelenleg Győrben 60-70 fős, utánpótláskorú sportolók alkotta csoportot irányít kollégájával, Csay Renátával.

Szeptember elején éppen Győrben rendezték meg a maratoni szakág világbajnokságát. A vb-n az utánpótláskorúak közül Tokár tanítványa,

Kolozsvári Lili zárt a legeredményesebbként: egyesben két aranyérmet szerzett az ifjúságiak között.

Előbb a rövid körön (3,6 km) nyert, majd a 18,1 km-es távon is a legjobbnak bizonyult. A szintén a szakember irányításával készülő, Hudi-Kalder Panni, Zatykó Panka páros (amelynek mindkét tagja serdülőkorú) szintén első helyet ünnepelhetett az ifik között 18,1 km-en, a tetejébe a lányok címet védtek a számban. Hogy a sprint se maradjon ki a szeptemberi felhozatalból, arról Németh Helka gondoskodott, aki az Olimpiai Reménységek Versenyén Csehországban K1 500 méteren diadalmaskodott. Fontos kiemelni, hogy Tokár együtt irányítja a csoportját a versenyzőként a valaha volt legeredményesebb maratoni kajakossal, Csay Renátával, Kolozsvári Lili édesanyjával.

A sikeres győri kajakhármas: Kolozsvári Lili, Csay Renáta és Tokár Krisztián Forrás: Patent Győri Vízisport Egyesület

Tokár Krisztián:

„1964 óta működik az egyesületünk kajak-kenu szakosztálya, és az elődeim olyan hitvallással indítottak el minket az edzői pályán, amit azóta is mindannyian követünk. A lényeg a sport szeretete, hogy a gyerekek megkedveljék a sportágat. Nem feltétlenül az eredményesség a fontos, inkább a jó közösség kialakítása. A korai túlhajtásból sosem származik hosszútávon semmi jó. Mindig a megfelelő sebességgel haladunk előre a képzésben, aztán a jövő eldönti, hogy a versenyeken ez mire lesz elég. Ha viszont észrevesszük valakiben, hogy megvan benne a plusz, akkor kutyakötelességünk minden tőlünk telhetőt megtenni, hogy kihozzuk belőle a maximumot. Szerencsére a szép eredményekből is bőven kijutott nekünk. Az első szülői értekezleten mindig elmondom:

egyetlen dolgot tudunk csak garantálni, méghozzá azt, hogy aki tizennyolc-tizenkilenc éves koráig nálunk sportol, abból ambiciózus, jó kiállású fiatal válik majd.

A győri vb-n duplázó Kolozsvári Lilit is megkérdeztük, mit gondol az edzőjéről:

„Tavaly nyáron kerültem a csoportjába, többen a barátaim közül már korábban is vele dolgoztak, és elmondták, mennyire jó vele a közös munka. Mindenki szeret nála edzeni, és ezzel én is így vagyok. Humoros, sokat viccelődik, de ez soha nem megy a tréning rovására, kemény edzéseket tart. Mindenkire ugyanúgy odafigyel, nem kivételez senkivel, és mindenfajta problémánkat meg tudjuk vele beszélni, ami szintén sokat jelent.”

(Kiemelt képünkön balról: Neu Gábor, Szabó Krisztián és Tokár Krisztián)