EYOF: 151 magyar fiatallal vasárnap kezdődik a multisportesemény

Július 20-án, vasárnap tizennyolcadik alkalommal kezdődik meg a tizennégy és tizennyolc év közötti ígéretek multisporteseménye, a nyári európai ifjúsági olimpiai fesztivál (EYOF), melynek Észak-Macedónia fővárosa, Szkopje lesz a házigazdája.

A 1991-ben életre hívott, kétévente tartott nyári multisporteseményre idén 48 országból nagyjából 4000 résztvevőt várnak a helyi szervezők; a magyar csapat 151 sportolóval vág neki a viadalnak.

A 2025-ös felvonáson asztaliteniszben, atlétikában, cselgáncsban, kézilabdában, röplabdában, tornában és úszásban is összemérik a tudásukat a fiatalok, kerékpárban (országúti és hegyi) és kosárlabdában (5x5 és 3x3) pedig két szakágban is bizonyíthatnak a résztvevők. EYOF-debütáns a szlalom kajak-kenu, a sportlövészet, a tekvandó és az említett 5x5-ös kosárlabda, míg az asztalitenisz 2007, a tollaslabda pedig 2022 után tér vissza a programba. A 2023-as maribori fesztiválhoz képest viszont kikerült a műsorfüzetből a tenisz és a gördeszkázás.

Mind a tizenöt versenyszámban szurkolhatunk majd magyar indulónak.

Az 1991-es első nyári EYOF-on, Brüsszelben nem indult magyar csapat, azóta viszont az összes állomáson ott voltak a fiataljaink, akik eddig egyetlen egyszer, az 1997-es lisszaboni eseményen zártak tíznél kevesebb éremmel (akkor „mindössze” háromig jutottak), míg az eddigi rekordunk 2017-ben született, amikor Győrben rendezték meg az eseményt: a hazai indulók 41 medáliát gyűjtöttek, 13 arany, 14 ezüst és 14 bronz elosztásban. Két éve Mariborban pedig huszonhárom éremmel zárt (nyolc-öt-tíz a számsor) a küldöttségünk.

A magyarok összességében 290 éremnél tartanak, amely az összesített táblázaton az előkelő hatodik helyet jelenti.

Az EYOF kapcsán – legyen szó nyáriról vagy téliről – rendre elhangzik, hogy

az elsődleges célja nem a dobogós helyezések hajszolása, hanem hogy a résztvevő reménységek megtapasztalják az olimpiák szellemiségét, belekóstoljanak a világversenyek hangulatába, ismerkedjenek másik országból érkező sportolókkal és baráti kapcsolatokat építsenek.

A végső cél úgyis mindenkinek ugyanaz: felnőttként érjék el az álmukat.

Az EYOF-részvétel erre nem garancia, az viszont tény, hogy

az elmúlt bő harminc évben számos későbbi klasszisunk bontogatta a multisporteseményen a szárnyait.

A teljesség igénye nélkül néhány példa: „fesztiválozott” 1993-ban a később három olimpián is szereplő, vb-bronzérmes többpróbázó, Zsivoczky Attila, míg 1999-ben a későbbi olimpiai bajnok úszó, Risztov Éva a hat számából ötöt megnyerve, egyszer pedig ezüstérmet szerezve zárt. Négy évvel később már Hosszú Katinka ugrott a medencébe az eseményen, aki a 4x100-as gyorsváltóval lett bajnok, majd háromszor a „nagyok” között az ötkarikás játékokon is csúcsra ért. De sorolhatnánk még az úszókat, Jakabos Zsuzsanna, Verrasztó Evelyn és Dávid, illetve Késely Ajna is letette a névjegyét a viadalon, ahogyan az Európa-bajnok cselgáncsozó Karakas Hedvig és az olimpiai harmadik, fedett pályás világbajnok súlylökő Márton Anita is szerepelt EYOF-on. Milák Kristóf sem maradhat ki a sorból, aki 2015-ben negyedik lett, azóta pedig már két olimpiai aranynál tart…

Csermák Dániel

De vissza a Szkopjéban induló magyar csapatra, amelyet természetesen eredményes korosztályos sportolók alkotnak: többek mellett a június végén ifjúsági Európa-bajnoki címet szerző cselgáncsozó, Csermák Dániel, a nyílt vízen korosztályos világ- és Európa-bajnok, a júniusi junior Eb-n ezüst- és bronzérmet szerző Bartalos Anna és a tekvandóban háromszoros utánpótlás Eb-győztes Salim Kamilah, aki rendhagyó módon az említett sportágán túl atlétikában is megméreti magát, 2000 méteres akadályfutásban.

Salim Kamilah

A magyar csapat hétfőn a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen a nulladik lépést megtette az úton, részt vett az eskütételen, vasárnap pedig a megnyitóval hivatalosan is megkezdődik a 2025-ös nyári EYOF.

A magyar csapatba bekerülő fiatalok névsorát és az esemény programját ITT lehet böngészni.

a magyar csapat az EYOF-fogadalomtételen