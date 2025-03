Kosár: ők voltak a legjobb utánpótláskorúak a női NB I alapszakaszában

1. RÁTKAI ESZTER (2006-OS SZÜLETÉSŰ, NKA UNIVERSITAS PÉCS)

Amin a legkevesebbet kellett gondolkodnunk az az, hogy kit helyezzünk az első helyre a toplistánkon. Bár sérülés miatt néhány mérkőzést ki kellett hagynia, a 18 éves Rátkai Eszter összességében kiegyensúlyozott, jó formát mutatott az egész évadban. Sőt, több meccsen – köztük rangadókon is – kiemelkedően játszott: például

az élcsapatok közül a Szekszárd ellen 14 ponttal és 6 assziszttal zárt, majd a DVTK ellen karriercsúcsot jelentő 16 pontot dobott,

és ezzel mindkétszer győzelemhez is segítette csapatát. Tizennégy bajnokin 7,4 pontot, 4 lepattanót, 3,9 gólpasszt és 1,8 szerzett labdát átlagolt meccsenként.

A gólpasszok terén a 10., míg a szerzett labdákban a 14. legjobb volt az NB I teljes mezőnyében.

Jól jelzi, hogy milyen fontos láncszeme volt az alapszakaszt harmadikként záró Pécsnek, hogy 14,6-os teljesítményindexével csapata harmadik legjobb játékosa volt, ráadásul mivel csak két légiós csapattársa előzte meg, így egyben a legjobb magyarja.

2. TOMAN DÓRA (2006, SOPRON BASKET/SOPRONI DARAZSAK SPORTAKADÉMIA)

A második helyet az a Toman Dóra érdemelte ki, aki a szezon során mindkét soproni csapatban megfordult, és egyik együttesben sem maradt adós a jó teljesítménnyel. A 18 éves hátvéd ősszel még a Sopron Basketben kezdte a bajnokságot, amelynek színeiben az első hat meccsen 7,3 pontot (remek 50 százalékos dobóhátékonysággal), 3,5 lepattanót, 2,7 gólpasszt, valamint 2,7 szerzett labdát jegyzett. Ezután viszont sérülés, méghozzá fáradásos lábtörés állította meg a lendületben lévő fiatalt. Emiatt hozzávetőleg négy hónapot kellett kihagynia Tomannak, aki aztán február végén tért vissza, viszont ekkor már a „kis” Sopronban, a Darazsak Sportakadémia csapatában. Ami végül jó döntésnek is bizonyult, ugyanis így különösebb teljesítménykényszer nélkül építhette fel a játékát újra, és lendülhetett megint formába.

Ám utóbbira sokat nem kellett várni: a visszatérő meccsén 29 pontot szórt a Dávid Kornél Akadémia otthonában.

A Darazsaknál lejátszott négy meccsén 15 pontot és 8,3 lepattanót átlagolt fordulónként.

A teljes évadra vetítve meccsenként 2,4 szerzett labdát tudott felmutatni mérkőzésenként, amellyel a harmadik legjobb volt az egész A-csoportban.

3. DRAHOS LEILA (2007, E.ON ELTE BEAC)

Szintén jó alapszakaszt tudhat maga mögött ötös listánk legfiatalabb tagja, a 17 esztendős Drahos Leila, aki a BEAC-ban lépett szintet.

A fiatal irányító-hátvéd sokáig a legeredményesebb utánpótláskorú játékosnak mondhatta magát az élvonalban,

végül ezen a téren Toman Dóra beérte őt, viszont a mintegy nyolc (7,9) pontjával így sincs szégyenkeznivalója – főleg, hogy azt megelőző szezonban még csak 1,6 volt ugyanez a szám tőle, vagyis majdnem megötszörözte a meccsenkénti ponttermését. Drahos egyik legfőbb fegyvere a kiváló kinti dobása volt, 35 százalékkal értékesítette a triplakísérleteit.

4. TOMAN PETRA (2005, DVTK-HUNTHERM)

A dobogósok után viszont már jóval nagyobb fejtörést okozott a további helyezettek kiválasztása. A negyedik pozíciót nálunk végül Toman Petra kapta meg, aki a térdszalagszakadásából felépülve szezon közben, januárban tért vissza, és U20-as játékosként rögtön a DVTK egyik leghasznosabb tagjává vált. A fiatal bedobó-erőcsatár a védekezésével (egyéni és csapatszinten egyaránt) mindig is élen járt, ugyanakkor a sokoldalúságának bizonyítéka, hogy ezenkívül még számos területen képes hozzájárulni csapat sikerességéhez. Hat bajnokin átlagosan 6 pontot és 2,8 lepattanót tett bele a közösbe, és a hármasok neki szintúgy nagy erősségei voltak. A legidősebb Toman nővér 41 százalékos hatékonysággal tüzelt a távoli zónából.

5. TOMAN RÉKA (2006, SOPRONI DARAZSAK SPORTAKADÉMIA)

Az ötödik helyre pedig a harmadik Toman lány is odafért nálunk. Dóra ikertestvére, Réka (18) szintén a „kis” Sopronban bizonyíthatott az idényben, és többször is meg-megvillantotta tehetségét. Tizennyolc meccsen lépett pályára, ezeken 7,2 pontot dobott, és öt alkalommal lépte át a tízpontos határt. Ugyanakkor a BKG ellen például akadt olyan meccse is, amelyen hátvéd létére 5 blokkal zárt.

Mezőnyposzton szereplő játékosként az előkelő hatodik helyen végzett a blokkranglistán az alapszakasz végén.

(Kiemelt képen balról: Rátkai Eszter, Toman Dóra és Drahos Leila Fotó: Rébay Viktor/NKA Universitas Pécs, Tóth Zsombor/Soproni Darazsak Sportakadémia és Girgász Péter/E.ON ELTE BEAC)