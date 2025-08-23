Birkózás: László Koppány a negyeddöntőig jutott az U20-as vb-n

Négy magyar versenyző közül az U23-as világ- és Európa-bajnoki érmes László Koppány tudta csak megnyerni első mérkőzését a szamokovi U20-as birkózó-világbajnokság szombati versenynapján. A kötöttfogású 130 kilogrammos birkózó a korosztály pánamerikai bajnokát győzte le, a négy közé jutásért azonban nem bírt az U20-as Ázsia-bajnok, vb-ezüstérmes iránival – írja a hazai szövetség honlapja.

Olasz Bende (63 kg), Botos Dominik (77 kg) és Varga Zalán (87 kg) a nyolcaddöntőben kapott ki.

Egyik magyar sem került vigaszágra.

(Kiemelt képünkön, jobbra: László Koppány Forrás: MBSZ)