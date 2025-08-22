Kosárlabda: a 9. helyért játszhat az U16-os leányválogatott az Eb-n

A belgák legyőzése után a Czirják Szilvia vezette magyar csapat péntek este a horvátokkal találkozott a 9-12. helyért a Pitesti-ben zajló U16-os leány kosárlabda Európa-bajnokságon.
A hullámzó mérkőzés nagy részében a magyar lányok vezettek, azonban a negyedik negyedben nem sikerült lezárni a találkozót, így 65–65-ös állás után hosszabbítás következett.
Az extra öt perc után a mieink végül 70–69-es győzelmet arattak.
A magyar válogatott legjobbjaként Csaplár-Nagy Lara 19 pontig jutott.
Folytatás szombat délután az izraeliek ellen a kilencedik helyért.
(Kiemelt kép forrása: FIBA)