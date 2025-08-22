Nemzeti Sportrádió

Kosárlabda: a 9. helyért játszhat az U16-os leányválogatott az Eb-n

2025.08.22. 21:43
U16-os leányválogatott kosárlabda utánpótlás utánpótlássport
Hosszabbítás után egy ponttal nyert az U16-os leány kosárlabda-válogatott a horvátok elleni helyosztón, így a záró napon a 9. helyért játszhatnak a mieink a romániai korosztályos Európa-bajnokságon.

A belgák legyőzése után a Czirják Szilvia vezette magyar csapat péntek este a horvátokkal találkozott a 9-12. helyért a Pitesti-ben zajló U16-os leány kosárlabda Európa-bajnokságon.

A hullámzó mérkőzés nagy részében a magyar lányok vezettek, azonban a negyedik negyedben nem sikerült lezárni a találkozót, így 65–65-ös állás után hosszabbítás következett.

Az extra öt perc után a mieink végül 70–69-es győzelmet arattak.

A magyar válogatott legjobbjaként Csaplár-Nagy Lara 19 pontig jutott.

Folytatás szombat délután az izraeliek ellen a kilencedik helyért.

U16-OS LEÁNY EURÓPA-BAJNOKSÁG, PITESTI (ROMÁNIA)
9-12. helyért
Magyarország–Horvátország 70–69 hosszabbítás után (13–14, 18–14, 15–20, 19–17, 5–4)
A részletes statisztika ITT érhető el.
Az U16-os leányválogatott kerete az Eb-n:
Dinnyés Petra
Csaplár-Nagy Lara
Halasy Enikő
Mara Júlia
Székely Lia
Tóth Frotti
Gálos Hanna
Marton Szilvia
Tálosi Gréta
Horváth Réka
Lengyel Anna
Oross Anna

(Kiemelt kép forrása: FIBA)

