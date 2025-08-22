Kosárlabda: a 9. helyért játszhat az U16-os leányválogatott az Eb-n

A belgák legyőzése után a Czirják Szilvia vezette magyar csapat péntek este a horvátokkal találkozott a 9-12. helyért a Pitesti-ben zajló U16-os leány kosárlabda Európa-bajnokságon.

A hullámzó mérkőzés nagy részében a magyar lányok vezettek, azonban a negyedik negyedben nem sikerült lezárni a találkozót, így 65–65-ös állás után hosszabbítás következett.

Az extra öt perc után a mieink végül 70–69-es győzelmet arattak.

A magyar válogatott legjobbjaként Csaplár-Nagy Lara 19 pontig jutott.

Folytatás szombat délután az izraeliek ellen a kilencedik helyért.

U16-OS LEÁNY EURÓPA-BAJNOKSÁG, PITESTI (ROMÁNIA)

9-12. helyért

Magyarország–Horvátország 70–69 hosszabbítás után (13–14, 18–14, 15–20, 19–17, 5–4)

A részletes statisztika ITT érhető el.

Az U16-os leányválogatott kerete az Eb-n:

Dinnyés Petra

Csaplár-Nagy Lara

Halasy Enikő

Mara Júlia

Székely Lia

Tóth Frotti

Gálos Hanna

Marton Szilvia

Tálosi Gréta

Horváth Réka

Lengyel Anna

Oross Anna

(Kiemelt kép forrása: FIBA)