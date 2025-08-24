Nemzeti Sportrádió

Fucsovics Márton: Igaz, hogy az idősebb generációhoz tartozom, de még mindig itt vagyok

2025.08.24. 07:43
Fucsovics Márton harmadik tornagyőzelme után értékelt (Fotó: Getty Images)
tenisz férfi tenisz Fucsovics Márton
Mint ismert, Fucsovics Márton 6:3, 7:6 (7–3)-ra megverte a holland Botic van de Zandschulpot a winston-salemi kemény pályás verseny szombat este kezdődött döntőjében, így a magyar játékos pályafutása harmadik ATP-tornagyőzelmét aratta. A magyar teniszező nyilatkozott is még a pályán a sikerét követően.

 

„Igaz, hogy az idősebb generációhoz tartozom, de még mindig itt vagyok, és kétszázötvenes tornát tudtam nyerni. Harcolok tovább, és amíg élvezem a teniszt, itt leszek a pályán, mert imádom ezt a sportot” – kezdte értékelését a győztes döntőt követően Fucsovics Márton. 

„Nagyon boldog vagyok, hogy újra a ranglista hatvanötödik helye környékén jegyeznek, a jövő héten pedig jön a US Open! Addig is szeretném kiélvezni ezeket a pillanatokat, aztán holnaptól már a fókusz az év utolsó Grand Slam-versenyén lesz!” – mondta a magyar teniszező, aki a 2019-es genfi és a 2024-es bukaresti tornagyőzelem után a harmadik ATP-címét nyerte.

„Nem vagyok a szavak embere, de mindenkinek köszönöm, aki tett ennek a tornának a sikeréért. Nyugodtam kijelenthetem, hogy pályafutásom legjobb hetét zártam, a harmadik címemet szereztem, viszont az elsőt kemény pályán. Köszönöm mindenkinek, aki kijött és szurkolt! Köszönöm a csapatomnak és a feleségemnek is, akivel két hete házasodtunk össze, és máris itt az első közös sikerünk. Neked is köszönöm, Nini a támogatást, mindig szeretni foglak, és remélem, élvezted ezt a hetet. És kérlek, ne aggódj, lesz nászutunk is az év végén...! Továbbra is együtt dolgozunk, és megyünk tovább a legjobb ötvenbe! Jövőre visszajövök, és megpróbálom megvédeni ezt a címet!” – olvasható a nyilatkozat Fucsovics Márton hivatalos szurkolói oldalán.   

