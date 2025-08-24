Fucsovics Márton: Igaz, hogy az idősebb generációhoz tartozom, de még mindig itt vagyok

„Igaz, hogy az idősebb generációhoz tartozom, de még mindig itt vagyok, és kétszázötvenes tornát tudtam nyerni. Harcolok tovább, és amíg élvezem a teniszt, itt leszek a pályán, mert imádom ezt a sportot” – kezdte értékelését a győztes döntőt követően Fucsovics Márton.

„Nagyon boldog vagyok, hogy újra a ranglista hatvanötödik helye környékén jegyeznek, a jövő héten pedig jön a US Open! Addig is szeretném kiélvezni ezeket a pillanatokat, aztán holnaptól már a fókusz az év utolsó Grand Slam-versenyén lesz!” – mondta a magyar teniszező, aki a 2019-es genfi és a 2024-es bukaresti tornagyőzelem után a harmadik ATP-címét nyerte.

„Nem vagyok a szavak embere, de mindenkinek köszönöm, aki tett ennek a tornának a sikeréért. Nyugodtam kijelenthetem, hogy pályafutásom legjobb hetét zártam, a harmadik címemet szereztem, viszont az elsőt kemény pályán. Köszönöm mindenkinek, aki kijött és szurkolt! Köszönöm a csapatomnak és a feleségemnek is, akivel két hete házasodtunk össze, és máris itt az első közös sikerünk. Neked is köszönöm, Nini a támogatást, mindig szeretni foglak, és remélem, élvezted ezt a hetet. És kérlek, ne aggódj, lesz nászutunk is az év végén...! Továbbra is együtt dolgozunk, és megyünk tovább a legjobb ötvenbe! Jövőre visszajövök, és megpróbálom megvédeni ezt a címet!” – olvasható a nyilatkozat Fucsovics Márton hivatalos szurkolói oldalán.