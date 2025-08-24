Tizenhét és tizenegy év után lehetne ismét címvédés egyesben a US Openen

Élesedhet a verseny a világelsőségért a US Opent követően, ugyanis mindkét nemnél a világelső, az olasz Jannik Sinner és a fehérorosz Arina Szabalenka a torna címvédője, miközben nem vehetik le tekintetüket az első számú kihívókról, a Sinnert májusban kétszer is megtréfáló spanyol Carlos Alcarazról, valamint a hullámzó első félév után kiegyenesedni látszó lengyel Iga Swiatekről.

KÉTÉVES EGYEDURALOM

Ha a US Open is Jannik Sinner (ATP-1.) és Carlos Alcaraz (2.) között dől el, sorozatban nyolcadik alkalommal kerül ki kettejük közül a GS-győztes. Az Australian Openen aratott diadal után eltiltása miatt három hónapot kihagyó Sinner elsöprő fölénnyel tért vissza májusban Rómában, ám a döntőben, valamint a Roland Garros fináléjában éppen Alcarazzal szemben hasalt el, aki így érdekes módon Sinner színre lépése ellenére felgyorsította felzárkózását. Sinner Wimbledonban visszavágott az előtte 24 meccset egymás után megnyerő Alcaraznak, a két héttel ezelőtti cincinnati mestertornán viszont ismét a spanyol nyert az olasz ellenében, aki 0:5-nél betegség miatt feladta a találkozót, és a New York-i vegyes párosra sem állt ki – bár a napokban már azt mondta, jól érzi magát.

A tavalyi US Open óta minden GS-tornán döntőbe jutó Sinner – a papírforma szerint – a nyolcaddöntőben az amerikai Tommy Paul (14.), majd a negyeddöntőben tavalyi négy közötti riválisa, a brit Jack Draper (5.) ellen is abszolút esélyes lenne. Alcaraznak – aki a tavaly áprilisi monte-carlói verseny óta minden egyes tornán döntős volt – ellenben nehezebb dolga lenne akár már a 16 között a 2021-es győztes orosz Danyiil Medvegyevvel (13.), majd a nyolc között is az augusztusban Torontóban első 1000-esét megnyerő, utána Cincinnatiben is negyeddöntős amerikai Ben Sheltonnal (6.) szemben.

Ellenben ha sehol sem borul a papírforma, akkor sorozatban hatodik alkalommal találkoznának valamelyik torna döntőjében. Az összmérleg 9–5 a 2022-es US Open-bajnok Alcaraz javára, a világranglistát viszont majdnem 2000 pontos előnnyel vezeti Sinner. New Yorkban a férfiaknál legutóbb Roger Federer védett címet 2008-ban.

SWIATEK ÚJRA FORMÁBAN

Arina Szabalenka idén még nem nyert GS-tornát, ám New Yorkban címvédőként indul (FOTÓ: AFP)

Megőrizheti-e világelsőségét az év végéig Arina Szabalenka Grand Slam-siker nélkül? Nem mondható, hogy a fehérorosz játékos rossz formában lenne, hiszen idén hat tornán is döntőbe jutott, ám ezekből csak kettőt nyert meg, többek között két GS-en, az Australian Openen és a Roland Garroson is kikapott a fináléban, Wimbledonban pedig az elődöntőben botlott el – a többi mellett ezen pontjait sem védte meg maradéktalanul, de például címvédőként a negyeddöntőben esett ki két hete Cin­cinnatiben. Iga Swiatek (WTA-2.) ezzel szemben júniusban Bad Homburgban egyévnyi kihagyás után döntőbe jutott, azóta csak egy meccsen veszített, győzött Wimbledonban és Cincinnatiben.

Szépen visszatért régi formájához a lengyel, aki május után ismét második a világranglistán, visszaelőzve többek között az edzőjétől, Matthew Daly-től a napokban megváló amerikai Coco Gauffot (3.), a 2023-as New York-i bajnokot.

Szabalenka a papírforma alapján az Emma Raducanu (35.)–Jelena Ribakina (10.) mérkőzés győztesével találkozna a negyeddöntőben, ami nem lenne egyszerű menet, ahogy az elődöntőben például Jessica Pegula (4.) sem. Swiatek a negyeddöntőben esélyes lenne wimbledoni döntős riválisa, az amerikai Amanda Anisimova (9.) ellen, miként az elődöntőben Gauff ellen is.

Szabalenka előnye jelenleg nagyjából 3200 pont, és Serena Williams 2014-es sikere után védhetne címet ismét New Yorkban.

Fucsovics Márton a világelső olasz Jannik Sinnerrel is szembekerülhet (FOTÓ: IMAGO IMAGES)

ÖT MAGYAR A FŐTÁBLÁN

Örömteli, hogy öt magyar játékos is ott lesz egy Grand Slam-torna főtábláján: a férfiaknál Marozsán Fábián, Fucsovics Márton és Piros Zsombor, a nőknél Bondár Anna és Gálfi Dalma sikereiért szoríthatunk a US Openen. Legutóbb a 2023-as wimbledoni viadalon fordult elő ugyanez (akkor Fucsovics, Marozsán, valamint Bondár, Gálfi, Udvardy Panna), sőt, a 2022-es Roland Garroson még nagyobb létszámban szerepeltek a mieink: a férfiaknál Fucsovics mellett Balázs Attila, a nőknél Bondár, Gálfi és Udvardy mellett Jani Réka képviselte a magyar színeket a főtáblán.

Fucsovics Márton (ATP-94.) és Bondár Anna (WTA-96.) riválisa már korábban ismertté vált. A nyíregyházi játékos – aki éjszaka játszotta le és nyerte meg a döntőt a winston-salemi 250-es tornán a holland Botic van de Zandschulp (ATP-92.) ellen – a 27. kiemelt kanadai Denis Shapovalovval (29.) találkozik, két győzelem esetén pedig a harmadik körben az olasz világelső Jannik Sinner is következhetne. A szeghalmi teniszező sorozatban harmadik Grand Slam-tornáján csap össze az ukrán Elina Szvitolinával (WTA-13.), és törné meg a jeget két veresége után.

Marozsán Fábián (ATP-53.) selejtezős ellenfélre várt, a karrierje első főtáblás szereplését kiharcoló Piros Zsombor (156.) szintén selejtezőssel került össze, Gálfi Dalmára (101.) pedig mások vártak. Marozsán először játszik pályafutása során Ugo Blanchet-vel (184.), a 26 éves francia játékos az idei Roland Garros után karrierje során másodszor érte el Grand Slam-torna főtábláját. Ugyan februárban Koblenzben az akkor világranglista-83. olasz Luca Nar­di ellen megnyerte pályafutása második challengertornáját, Blanchet nem kimondottan sikeres top 100-as ellenfelekkel szemben: 18 ilyen mérkőzésen csak hatszor nyert, a legutóbbi négyet egyaránt elveszítette. Győzelem esetén az idei miami mestertornagyőztes, 16. kiemelt cseh Jakub Mensík (16.) vagy a Wimbledonban a selejtezőből a nyolcaddöntőig menetelő, korábbi top 20-as chilei Nicolás Jarry (103.) egyaránt kemény dió lehet. Piros sorsolása kedvezőnek mondható: bár az amerikai Zachary Svajda (143.) korábban kétszer is felülmúlta Pirost, és nagyjából ugyanolyan jó formában vannak – idén mindketten nyertek már két challengertornát –, mégsem egy magasan kiemelt szupersztárral kell megvívnia élete első főtáblás találkozóját. De ebből az élményből is kijuthat neki, ha továbbjutá, ugyanis nem mással, mint a 24-szeres Grand Slam-győztes Novak Djokoviccsal (7.) nézhetne szembe, ami szintlépés lenne a javából, hiszen Piros még nem játszott top 10-es ellenféllel. Gálfi Dalma ellenben kiemeltet kapott a 21.-ként rangsorolt Linda Nosková (WTA-23.) személyében, de tőle sem kell megijedni: két éve Wimbledon első körében Gálfi 125.-ként három szettben kiejtette az akkor 45. cseh versenyzőt.

Párosban Babos Tímea és Stollár Fanny képviseli a magyar színeket, más-más partner oldalán, a küzdelmek csütörtökön kezdődnek el.

Fotó: Dömötör Csaba

Gálfi Dalma: Most kezdődik az igazi verseny

Három szettveszteség nélküli győzelemmel jutott túl a selejtezőn teniszezőnk, akinek főtáblás cseh ellenfele elég agresszív, és laposan üti a labdát.

– Mindig felemás érzést vált ki, ha két magyar találkozik, mert bár egyikük elbúcsúzik, a másik előtt megnyílik az út. Udvardy Pannát legyőzve jutott be a US Open főtáblájára, milyen mérkőzés volt belülről szakmai és érzelmi szempontból?

– Azt kell mondanom, egyikünk sem játszott élete formájában – mondta a Nemzeti Sport érdeklődésére Gálfi Dalma, aki három szép győzelemmel karrierje során harmadszor játszhat a US Open főtábláján. – Volt bennünk plusz stressz is, mert a főtábláért ment a küzdelem. Jobban kezdtem, az első szett elején breakeltem, utána jól haladtam, nem is nagyon adtam esélyt Pannának a visszabreakre. A második szettben kicsit agresszívabb volt, én visszavettem, nem feltétlenül azzal a taktikával játszottam, amivel felmentem a pályára, az volt bennem, hogy csak csináljuk meg valahogy, de nem volt mögötte nagy agresszivitás. Panna utolsó szervagame-jébe több hiba is csúszott, amit próbáltam is kikényszeríteni, így breakeltem, és viszonylag könnyen hoztam a saját adogatásomat. A szervagame-jeimet magabiztosan nyertem meg, ez volt a kulcsa a mérkőzésnek. Viszont kiemelném, láttam kommenteket azzal kapcsolatban, hogy alig fogtunk kezet egymással – ez nem igaz, teljesen normálisan zártuk le a meccset, egyik oldalról sincs semmi harag, dráma, tisztelettel viseltettünk egymás iránt, ahogyan mindig.

– Szereti New Yorkot, viszont az utóbbi két évben nem jutott főtáblára. Nagy az öröm?

– Igen, nagyon örülök neki, eleve csak egy kicsivel csúsztam le a főtábláról. Nem azt mondom, hogy kitörő az örömöm a főtábla miatt, mert úgy érzem, amúgy is ott lenne a helyem. Ez adott plusz önbizalmat a kvalifikációra is, és most kezdődik az igazi verseny.

– Nem veszített játszmát a kvalifikációban, jó formában érzi magát?

– Szerintem jó formában vagyok, Cincinnatiben is játszottam két jó selejtezős meccset, de szerencsétlenebb volt a sorsolásom a második körben. Onnan kezdve folyamatosan edzettem, készültem a US Openre, szoktam a kemény pályát, jól mentek a dolgaim New York előtt, ez megadta a lökést ahhoz, hogy szettveszteség nélkül zárjam a selejtezőt.

– Két éve Wimbledonban, füvön csapott össze első körös ellenfelével, Linda Noskovával, akkor ön győzött. Mennyire emlékszik a játékára?

– Az első körben játszottunk, akkor negyven körüli helyen állt a ranglistán, akkor is magas szinten teniszezett, azóta előrébb is jutott. Nem játszottunk mostanában egymással, nem is edzettünk, igyekszem felkészülni abból a meccsből és megnézni, mostanában hogyan teniszezett. Próbálunk kitalálni valami jó taktikát, elég agresszív, és laposan üt, le akarja ütni az ellenfelet a pályáról. Ilyesmire számítok most is, de ez nem feltétlenül zavar, szeretem kibillenteni a komfortzónájukból az agresszív játékosokat.

– Stabilan versenyez az elmúlt hónapokban, stabil a szakmai háttere is?

– Úgy gondolom, igen, az elmúlt néhány hónapban stabilizálódott a helyzetem. Vaskó Balázs, a kondiedzőm van kint velem, ő segít, a teniszszakmát Nagy Zoltán képviseli, aki nem tudott kijönni ide, de folyamatosan tartom vele a kapcsolatot. A jövőben szeretnék utazóedzőt is magam mellett tudni, de ez a kérdés még nyitva van.

– Egyetért azzal, hogy a Grand Slam-tornákon gyakorta az átlagosnál jobban kijön önnek a lépés? Ha nem is nevezhető specialistának, lát hasonló tendenciát?

– Szeretem a Grand Slamek hangulatát, szeretek nagy közönség előtt játszani. A nagyobb sikereim Wimbledonhoz vagy a US Openhez kötődnek, ez a két kedvencem, remélem, jövőre megtörik a jég, de Ausztrália és Párizs is messze van még.

– A wimbledoni harmadik körben győzelmi esélye is volt Amanda Anisimova ellen, ez is fontos visszaigazolás?

– Utána szépen elmenetelt a döntőig, kicsit keserédes is volt, mert úgy éreztem, voltak lehetőségeim, fordítva is alakulhatott volna. Kicsit fájt, milyen messzire jutott, de az adott önbizalmat, hogy csak nüansznyin múlott a meccs. Ha nem is jutok döntőbe, a negyedik körben még jöhetett volna egy nagyon szép győzelem, az is hihetetlen lett volna. Ilyen ez a sport, egy-két ponton múlik, bármi megtörténhet, egyszer talán velem is történik valami nagyszerű…

– Mi lesz a következő néhány nap programja?

– Nemrég derült ki, hogy kedden játszom, szombaton teljes pihenőnapot tartottam. Elég intenzív volt a hét, az egyik meccsemet félig elkezdtük, és másnap fejeztük be, tehát mindennap teniszeztem és edzettem. A szombat a regenerálódással telt, vasárnap és hétfőn edzek a US Open pályáin.

Az új feltételek mellett is egy megszokott páros, Andrea Vavassori és Sara Errani nyerte meg a formabontó vegyes párost a US Openen Casper Ruuddel és Iga Swiatekkel szemben, ezzel címet védve New Yorkban. A kétnapos, a döntőt leszámítva négy nyert game-ig tartó szettekkel játszott, az alapból a párosra készülő játékosok helyett inkább az egyesbeli sztárokat előtérbe helyező új számmal szemben Erraniék kezdetben tiltakoztak, ám győzelmük után Vavassori kiemelte, nem számítottak a telt házra, és elismerte, megérte az újítás – bár később jobban bevonná a párosjátékosokat.

„Show tekintetében sikeres volt, de játékospolitikai szempontból nagyon szerencsétlen döntés született. Nem véletlen, hogy ennyi kritika érte az új formátumot, amely igazságtalan helyzetet teremtett, és a valódi verseny helyett inkább bemutatójelleget öltött. A piaci érdekek nem először írják felül a sportszakmai, akár erkölcsi szempontokat is a sportban, de nagyon bízom benne, hogy a jövőben kompromisszum születik e téren” – mondta az újítással kapcsolatban Markovits László, állandó szakértőnk. Fotó: AFP Erraniékat valamelyest meggyőzte a formabontó vegyes páros

Fotó: Koncz György Pozitív, hogy a világelsőségért folytatott csata továbbra is nagyon kiélezett, szerintem a férfiaknál a kemény pályás szezon és a US Open eredményei döntik el a versenyt. Sinner talán egy hajszállal esélyesebb, de váratlan sérülés vagy rosszullét bármikor közbeszólhat, ahogy megtörtént legutóbb Cincinnatiben is. A nőknél továbbra is Szabalenka a favorit, de ha Swiatek újabb GS-t nyer, minden nyílttá válhat. Emlékezetes és sportágtörténeti pillanat, hogy öt magyar szerepelhet GS-főtáblán, ráadásul hatan is lehettek volna, ha Udvardy Panna nem Gálfi Dalmával kerül össze. És persze ne felejtsük el a párosjátékosainkat, Babos Tímeát és Stollár Fannyt sem. Sokan nem is gondolják, micsoda teljesítmény ott lenni egy GS-főtáblán vagy akár csak a selejtezőben. Hatalmas elismerés jár mindannyiuknak, nagyon meg kell becsülni ezt. Egyúttal mutatja, hogy a magyar teniszbe érdemes befektetni. Bízom benne, hogy ez az eredményesség is elősegítheti a szükséges rendszerszintű változtatásokat sportágunkban, illetve a tenisz megítélésének, pozíciójának javulását a hazai sportfinanszírozásban is. Külön örülök Piros Zsombor sikerének, igazán megérdemelte, hogy elérje ezt a mérföldkövet. Remélem, ezzel a lendülettel és önbizalommal meg sem áll a top 100-ig, mert neki igenis ott a helye! NS-szakértő: Markovits László, a Magyar Teniszszövetség szakmai alelnöke