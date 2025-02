Úszás: Nagy Napsugár előrébb tart, mint tavaly ilyenkor

A zalaegerszegi úszósport üdvöskéje, a 16 éves Nagy Napsugár korosztályos világ- és Európa-bajnokként vághatott neki a 2025-ös évnek, amelyben komoly nagymedencés célok elérését is a maguk feladatául szabták edzőjével, Horváth Csabával. Az újabb eredményekhez vezető úton viszont már tavaly elindultak.

„Január elején kezdtük Sugival a munkát, de már december utolsó hetében is voltak könnyed edzések – mondta el honlapunknak a Zalaco-ZÚK vezetőedzője. – Aztán január tizenegyedikén indultunk a thaiföldi edzőtáborba úgy, hogy előtte két hetet már mozgott, mert azt akartam, hogy még itthon legyenek rávezető úszások, s így kinn rögtön bele tudjunk állni az intenzív, rendes alapozó munkába.”

A csata, vagyis a versenyidény rajtja előtti „thai kép” pedig így festett: 13-14 ezer méter úszás kétszer két órában naponta, plusz egy óra torna.

„Ideális körülmények vártak bennünket Thaiföldön. A teljes tábor egyetlen objektumban van, az uszoda, a szálloda, az étterem száz méteren belül található, emellett tökéletes időjárás volt végig. A lényeg januárban éppen ez volt, hogy az influenza elől messze kerüljünk itthonról, megússzuk a betegséget, ez sikerült, és a kellő D-vitamint is begyűjtöttük. Ugyanígy megvolt mindaz, amit szakmailag elterveztünk:

leúsztuk kinn a méterszámot, a konditermet is maximálisan kihasználtuk, egyszóval nagyon jól tudtunk dolgozni, ideális edzőtáborozás volt

– részletezte Horváth Csaba.

Hogy hol tartanak a múlt év hasonló időszakhoz képest?

„Most úgy ítélem meg, hogy

a felkészülésünk jól halad, a hosszú távú felmérések öt és hét és fél kilométeren azt mutatják, hogy előrébb járunk, mint tavaly ilyenkor.

Úgyhogy bizakodó vagyok, remélem, így is marad... – mondta. – Ebben segíthet a folytatás is. A mostani hazai edzések után, március közepén elmegyünk Törökországba három hétre, az áprilisi kaposvári medencés országos bajnokság előtt meleg éghajlaton készülhetünk tovább. Ott nyílt vízi edzés is lesz, már ki tudunk menni tengerre is, ami nagy segítség. Aztán a felnőtt ob-n majd lemérhetjük ténylegesen, hol tartunk.

Az ötvenes uszodában zajló magyar bajnokság válogató is egyben a szingapúri medencés világbajnokságra, amelyre szeretnénk kijutni,

vagyis 800 és 1500 gyorson is jó lenne megúszni az A-szintet. Ez a terv, mert az idén sem csak nyílt vízre készülünk, amelynek egyik fő állomása a júniusi ifi Európa-bajnokság lesz. Utána jön a medencés ifjúsági Eb, ott is szeretnénk indulni, szóval van mire készülni.”

Napsugár mestere kitért rá, hogy a nyílt vízi válogatottba kerülés mindenképpen reális cél.

„Tavaly egyéniben is érmet szerzett, a korosztályos Eb-n másodikként, vébén harmadikként végzett, míg váltóban tagja volt a világ- és Európa-bajnok csapatnak.

Szeretnénk idén is dobogós helyezéseket egyéniben, és csapatban is ugyanúgy ott lenni az elején, tehát bekerülni a váltóba megint.

Hogy jó alany-e Napsugár?

„Úgy gondolom, hogy minden rendben van közöttünk, néha persze akadnak kisebb nézetkülönbségek, ahogy minden edző és tanítvány között, de ezeket meg tudjuk oldani. Amúgy pedig

nagyon jó versenyzőalkat, s ha megvan nála a motiváció, ha tudja, hogy mire készül, nagyon jól edz, a közös célért hajlandó mindent elvégezni.

(Kiemelt képen: Nagy Napsugár 2025-ben is világversenyes érmeket akar szerezni Forrás: musz.hu)