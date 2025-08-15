Nemzeti Sportrádió

Tereprali: Vanagas vezet, Lukács a legjobb magyar a HunGarian Baján

2025.08.15. 20:46
Benediktas Vanagas a prológot és az első szakaszt is megnyerte Várpalotán! (Fotó: HunGarian Baja Media)
A litván Benediktas Vanagas kezdte a legjobban a tereprali Baja Európa-kupa magyar viadalát – a prológ megnyerése után az első szelektív szakaszon is a leggyorsabb volt. Legjobb magyarként Lukács Kornél a kilencedik helyről várja a szombati folytatást.

Megjárta itt a mennyet (nyert 2022-ben) és a poklot is (2023-ban a prológ jelentette számára a verseny végét), most pedig abszolút esélyesként érkezett. A Toyota versenyzője, Benediktas Vanagas ezúttal remekül kezdett a Várpalota környékén zajló HunGarian Baján, így a második nap előtt tíz másodperccel vezet a versenyben.

„Nagyon szeretem ezt a versenyt, a gyors hazai versenyzőket, és azt, hogy míg a Dakaron úgy érzed magad, mint egy maratoni futó, itt többször kell ezer métereket sprintelni, ha győzni akarsz” – mondta Vanagas, aki hozzátette, a hosszú és a rövid távon egyaránt gyorsnak kell lenni. Nos, egyelőre úgy tűnik, hogy ő nagyon is gyors, hiszen tíz másodperc az előnye a Mini versenyzője, Gyenisz Krotov előtt.

Benediktas Vanagas (Fotó: HunGarian Baja Media)

A kirgiz versenyző először méreti meg magát a HunGarian Baján, de úgy érzi, minden rendben az autójával, és készen áll a csatára. Nem kérdés, hogy Vanagasnak elsősorban rá kell figyelnie. A képzeletbeli dobogó harmadik fokán a magyarok számára nagyon is ismerős (magyar bajnoki címeket is szerző) Miroslav Zapletal áll a szombati zárónap előtt.

A legjobb magyar a kilencedik helyen álló Lukács „Csucsu” Kornél, aki talán magát is meglepte ezzel az eredménnyel, hiszen szinte teljesen ismeretlen számára a Taurus, mindössze ötven-hatvan kilométert tesztelt vele eddig. Ráadásul bár ez a verseny a kedvence, az eddigi négy alkalommal technikai gondok miatt nem sikerült célba érnie. Úgyhogy most ez az elsődleges feladat, csak utána lehet az eredményekről beszélgetni.

22. HunGarian Baja, a tereprali Európa-kupa futama, Várpalota
Autósok. Az állás 1 szelektív szakasz után: 1. Benediktas Vanagas, Aisvydas Paliukenas (litván, Toyota Hilux) 34:23.0, 2. Krotov, Uperenko (kirgiz, Mini John Cooper Works) 10.0 másodperc hátrány, 3. Zapletal, Sykora (cseh, szlovák, Ford F150 Evo) 52.1 mp h., …9. Lukács Kornél, Mesterházi Márk (magyar, Taurus T3 Max) 1:32.5 p h.

 

