Kosárlabda: veretlenül vág neki az Eb-nek az U16-os leányválogatott

Tizennégyből tizennégy – igencsak jól fest az U16-os leány kosárlabda-válogatott mérlege, ugyanis valamennyi edzőmeccsét megnyert mind az évad közben, mind a közvetlen Európa-bajnoki felkészülés során. Az idény közben megnyert soproni Bajnokok Tornája és fehérvári ORV után a mieink az elmúlt hetekben kétszer-kétszer fölényesen verték a horvátokat és a briteket is, míg az olaszok otthonából szintén dupla győzelemmel tértek haza.

„Székely Norbert, a szövetség leányutánpótlásért felelős szakmai vezetője

mindig a legjobb nyolc közé kerülést jelöli ki alapcélkitűzésként, ugyanakkor én mindig szeretek nagyot álmodni,

és ez most sincs másképpen – mondta a várakozásokról Czirják Szilvia szövetségi edző. –

Egyértelmű, hogy szeretnénk kiharcolni a részvételt a jövő évi U17-es vébére, ehhez viszont az első öt között kellene végeznünk az Eb-n. Nem lesz könnyű ezt elérni, de mindent meg fogunk tenni érte.

Ahogyan például idén nyáron az U19-eseket is láthattuk, hogy milyen jól szerepeltek a brnói világbajnokságon, jövőre mi is szeretnénk megmutatni magunkat az U17-esek legrangosabb eseményén. Remek lenne majd úgy várni a jövő nyarat, hogy két világversenyen is szerepelhetünk. Nem lesz könnyű az útunk a mostani Eb-n, mert erős csoportba kerültünk, méghozzá a címvédő finnek, és a feltörekvő nemzetek közé tartozó lengyelek, illetve a rendre stabil, jó játékot mutató csehek mellé. Mindhárom csapat gyors, agresszív és fizikális játékstílust fog képviselni, amihez nekünk is fel kell nőnünk, de a felkészülési meccseknek köszönhetően alapvetően önbizalommal várhatjuk a rajtot.”

Hozzátartozik a teljes képhez, hogy a csapatból papíron két kezdőjátékos, RigóDorina és Toman Zsófi is kidőlt térdsérülés miatt. Fontos kérdés, hogy az ő hiányuk vajon mennyire érezteti majd hatását a válogatott teljesítményén.

Mint már szóba került, a mieink a lengyelekkel, a finnekkel és a csehekkel szerepelnek közös csoportban.

Ugyanakkor a csoportkörnek hagyományosan csupán rangsoroló szerepe van az Eb-ken, mind a négy együttes továbbjut a kieséses szakaszba, vagyis a nyolcaddöntőbe.

A magyar csapat menetrendje a csoportmeccsek alatt:

Augusztus 15., péntek

17:00 Magyarország–Lengyelország

Augusztus 16., szombat

12:00 Magyarország–Csehország

Augusztus 17., vasárnap

19:30 Magyarország–Finnország

Az U16-os leányválogatott kerete az Eb-n:

Dinnyés Petra

Csaplár-Nagy Lara

Halasy Enikő

Mara Júlia

Székely Lia

Tóth Frotti

Gálos Hanna

Marton Szilvia

Tálosi Gréta

Horváth Réka

Lengyel Anna

Oross Anna

(Kiemelt kép forrása: MKOSZ)