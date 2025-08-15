Nemzeti Sportrádió

Felkészülés: az Al-Ahli legyőzésével döntős a Veszprém Dobojban

M. B.M. B.
2025.08.15. 22:11
Fotó: Szabó Miklós, archív
A One Veszprém kézilabdacsapata 28–27-re legyőzte az egyiptomi Al-Ahlit, így hibátlan mérleggel zárta a doboji felkészülési torna B-csoportját, s bejutott a döntőbe.

Az első félidőben még az egyiptomi együttesnek állt a zászló, olyannyira, hogy a szünetben három góllal vezetett az Al-Ahli, de a fordulás után átvette az irányítást a bakonyi gárda, s végül minimális különbséggel behúzta a találkozót. A boszniai torna döntőjében a német Gummersbach lesz a Verszprém ellenfele, amely a kora esti meccsen 21 gólos győzelmet aratott a házigazda Sloga Doboj ellen.

KÉZILABDA
NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI TORNA, DOBOJ
Sloga Doboj (boszniai)–Gummersbach (német) 20–41 (12–20)
One Veszprém HC–Al-Ahli (egyiptomi) 28–27 (13–16)

 

Ezek is érdekelhetik