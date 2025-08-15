Felkészülés: az Al-Ahli legyőzésével döntős a Veszprém Dobojban

Az első félidőben még az egyiptomi együttesnek állt a zászló, olyannyira, hogy a szünetben három góllal vezetett az Al-Ahli, de a fordulás után átvette az irányítást a bakonyi gárda, s végül minimális különbséggel behúzta a találkozót. A boszniai torna döntőjében a német Gummersbach lesz a Verszprém ellenfele, amely a kora esti meccsen 21 gólos győzelmet aratott a házigazda Sloga Doboj ellen.

KÉZILABDA

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI TORNA, DOBOJ

Sloga Doboj (boszniai)–Gummersbach (német) 20–41 (12–20)

One Veszprém HC–Al-Ahli (egyiptomi) 28–27 (13–16)