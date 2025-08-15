Kézi: ismét egy góllal kapott ki a magyar csapat az U19-es fiú-vb-n

Egy góllal kapott ki a német csapattól a magyar válogatott az U19-es fiú kézilabda-világbajnokság negyeddöntőjében, így eldőlt, hogy az 5-8. helyért játszhat a folytatásban. Péntek este eljött az első helyosztó ideje: Izland volt Gulyás István szövetségi edző együttesének az ellenfele.

Az első félidő döntetlennel zárult, a második derekán viszont elhúzott az északi csapat, ami után a magyarok még visszajöttek a meccsbe,

a szoros végjáték viszont ismét egy góllal dőlt el, és most sem a válogatottunk javára.

A hetedik helyért Norvégiával találkozik a magyar válogatott, vasárnap, magyar idő szerint 11:30-as kezdéssel.

U19-es férfi kézilabda-világbajnokság, 5-8. helyért

MAGYARORSZÁG–IZLAND 36–37 (17–17)

Kairó, játékvezetők:

MAGYARORSZÁG: Balogh, Várady-Szabó (kapusok), Apró 1, Eklemovic 10 (1), Fazekas 3 (3), Furka 2, Gáncs-Pető 2, Hoffmann, Horváth-Garaba 4, Kucsera 4, Lendvai 1, Mészáros, Racskó 1, Szujó, Szökrényes 7, Vincze 1. Edző: Gulyás István.

IZLAND: Atlason 1, Sigurðarson (kapusok), Adalsteinsson 3, Baldvinsson 8, Bergþórsson 5, Erlingsson, Fannarsson, Gudmundsson, Gunnarsson, Guðmundsson 6 (2), Heimisson 3, Hjartarson 2, Montoro 2, Sindrason 2, Teitsson 5, Thorbjarnarson. Edző: Heimir Rikarsson.

Kiállítások: 4, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 6/4, ill. 3/2.



A magyar válogatott kerete:



Kapusok: Balogh Ádám (FTC-Green Collect), Várady-Szabó László (One Veszprém HC)

Jobbszélsők: Kucsera Máté (OTP Bank-PICK Szeged), Szujó Zsombor (Veszprém Handball Academy)

Jobbátlövők: Józsa Ádám Vincent (Rhein-Neckar Löwen, német), Racskó Máté (Ceglédi KK)

Irányítók: Apró Botond (Veszprém Handball Academy), Eklemovic Márkó (NEKA/MOL Tatabánya KC)

Beállók: Furka Márton (OTP Bank-Pick Szeged), Mészáros Máté (FTC-Green Collect/NEKA), Szökrényes László (Veszprém Handball Academy), Zakor Zalán (NEKA/ETO University HT)

Balátlövők: Fazekas Máté (ETO University HT), Horváth-Garaba Ádám (FTC-Green Collect), Lendvai Szabolcs (Ceglédi KK), Vincze Péter (OTP Bank-Pick Szeged)

Balszélsők: Gáncs-Pető Máté (One Veszprém HC), Hoffmann Balázs (One Veszprém HC/Szigetszentmiklósi SZKSK)

(Kiemelt képünk forrása: IHF/kolektiff/Anze Malovrh)