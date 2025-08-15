Kézi: ismét egy góllal kapott ki a magyar csapat az U19-es fiú-vb-n

Az Izland elleni vereség miatt a hetedik helyért játszhat vasárnap a magyar válogatott az U19-es fiú kézilabda-világbajnokságon.
Egy góllal kapott ki a német csapattól a magyar válogatott az U19-es fiú kézilabda-világbajnokság negyeddöntőjében, így eldőlt, hogy az 5-8. helyért játszhat a folytatásban. Péntek este eljött az első helyosztó ideje: Izland volt Gulyás István szövetségi edző együttesének az ellenfele.
Az első félidő döntetlennel zárult, a második derekán viszont elhúzott az északi csapat, ami után a magyarok még visszajöttek a meccsbe,
a szoros végjáték viszont ismét egy góllal dőlt el, és most sem a válogatottunk javára.
A hetedik helyért Norvégiával találkozik a magyar válogatott, vasárnap, magyar idő szerint 11:30-as kezdéssel.