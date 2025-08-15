PL: Liverpool–Bournemouth



ANGOL PREMIER LEAGUE

1. FORDULÓ

Liverpool–Bournemouth 2–2 (1–0)

Liverpool, Anfield, 60 300 néző. V: A. Taylor

Liverpool: Alisson – Frimpong (Endo, 60.), Van Dijk, I. Konaté, Kerkez (Robertson, 60.) – Mac Allister (Curtis Jones, 72.), Szoboszlai, Wirtz ( Chiesa, 82.) – Szalah, Ekitiké (Joe Gomez, 72.), Gakpo. Menedzser: Arne Slot

Bournemouth: D. Petrovics – Adam Smith, B. Diakité, Senesi, Truffert – T. Adams, A. Scott (Hamed Traoré, 74.) – Semenyo, Tavernier, Brooks (Winterburn, 84.) – Evanilson. Menedzser: Andoni Iraola

A kispadon: W. Dennis (k.), J. Araujo, J. Hill, J. Soler, Billing, Kroupi, Rees-Dottin

Gólszerző: Ekitiké (37.), Gakpo (49.), ill. Semenyo (64., 76.)