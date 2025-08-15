Nemzeti Sportrádió

PL: Liverpool–Bournemouth

Vágólapra másolva!
2025.08.15. 20:51
null
Vezet a Pool (Fotó: AFP)
Címkék
Bournemouth Liverpool Szoboszlai Dominik Premier League Kerkez Milos
A Premier League nyitányán a Liverpool a Bournemouth-t látja vendégül – élőben az NSO-n!


ANGOL PREMIER LEAGUE
1. FORDULÓ
Liverpool–Bournemouth 2–2 (1–0)
Liverpool, Anfield, 60 300 néző. V: A. Taylor
Liverpool: Alisson – Frimpong (Endo, 60.), Van Dijk, I. Konaté, Kerkez (Robertson, 60.) – Mac Allister (Curtis Jones, 72.), Szoboszlai, Wirtz ( Chiesa, 82.) – Szalah, Ekitiké (Joe Gomez, 72.), Gakpo. Menedzser: Arne Slot
Bournemouth: D. Petrovics – Adam Smith, B. Diakité, Senesi, Truffert – T. Adams, A. Scott (Hamed Traoré, 74.) – Semenyo, Tavernier, Brooks (Winterburn, 84.) – Evanilson. Menedzser: Andoni Iraola
A kispadon: W. Dennis (k.), J. Araujo, J. Hill, J.  Soler, Billing,  Kroupi, Rees-Dottin
Gólszerző: Ekitiké (37.), Gakpo (49.), ill. Semenyo (64., 76.)

 

Bournemouth Liverpool Szoboszlai Dominik Premier League Kerkez Milos
Legfrissebb hírek

Milliárdok és milliók, sztárok a lelátón és a kispadon: így rajtolnak a PL-csapatok

Angol labdarúgás
5 órája

A matétea is összeköti Szoboszlai Dominiket és Alexis Mac Allistert

Angol labdarúgás
8 órája

Drasztikusabb fellépést ígérnek a tizenhatoson belüli lerántások ellen a Premier League-ben

Angol labdarúgás
9 órája

Végre jó úton jár az MU? Íme, a Premier League legizgalmasabb csapatai – ÖTÖS LISTA

Angol labdarúgás
9 órája

Címvédésre készül a magyaros Liverpool a Premier League-ben

Angol labdarúgás
14 órája

A Man. City sztárja: Képmutatás lett volna megtapsolni a Liverpoolt...

Angol labdarúgás
15 órája

Ronaldo, Haaland, Van Nistelrooy – videó a játékosokról, akik új igazolásként berúgták az ajtót a PL-ben

Angol labdarúgás
Tegnap, 14:44

Dupla Tízes: bent lesz Szoboszlai Dominik a Liverpool gálakezdőjében?

Légiósok
Tegnap, 13:35
Ezek is érdekelhetik