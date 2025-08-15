Nemzeti Sportrádió

Egy góllal kikapott U19-es férfi kézicsapatunk a világbajnokságon, a 7. helyért játszhat

2025.08.15. 20:07
Kikapott Izlandtól a magyar csapat (Fotó: IHF, archív)
Az U19-es magyar férfi kézilabda-válogatott Kairóban 37–36-ra kikapott Izlandtól, így a 7. helyért játszhat majd a világbajnokságon.

A kairói mérkőzésen nem kezdett rosszul a magyar csapat, de 4–2 után hamar elfogyott az előny. Fej fej mellett haladtak a felek, majd amikor először kerültek kétgólos hátrányba a mieink (10–12), Gulyás István szövetségi edző időt kért. Sikerült 15–15-nél utolérni az izlandiakat, akik gyorsan visszaállították a különbséget, ám egalizáltunk a szünet előtt Kucsera Máté góljával (17–17).

A második félidő elején úgy tűnt, elkaptuk a fonalat, kétgólos vezetésünk után viszont összekapták magukat a skandinávok. Eközben a magyar csapat védekezése egyre kevésbé működött, s a játékrész közepére ötgólos különbség alakult ki (24–29). Az időkérés után jól jött a kétperces emberelőny a mieinknek, és Szökrényes László négy találatának köszönhetően feljöttünk mínusz egyre – ehhez persze kellettek a fontos védések is hátul.

Ekkor az izlandiak kértek időt, majd megtörték négyperces gólcsendjüket. Nemzeti együttesünk 30–31-nél emberhátrányba került, és ez idő alatt csak az ellenfél talált be kétszer, majd a két perc letelte után még egyszer. Hat perc maradt ledolgozni a négygólos hátrányt, és Szökrényes újabb találata után két percet kapott az északi csapat, majd nálunk Eklemovics Márkó két góllal visszahozta a reményt. Később újra betalált, viszont az ellenfél kétszer is, Gáncs-Pető Máté pedig csak a kapufát találta el, és Kucsera hiába szerzett gólt a végén, több mindenre már nem maradt idő. 36–37

„Nagyon sokat hibáztunk – kezdte Gulyás István a magyar szövetség honlapjának. – A második félidőben volt egy hét-nyolc perces rövidzárlat is a játékunkban, rengeteg labdát elszórtunk. Nem tudtuk átfordítani a mérkőzést a felzárkózások ellenére sem, pedig az elején azt éreztük, mi dominálunk, a végére mégis kicsúszott a kezünkből a találkozó. Védekezésben sok taktikai hibát vétettünk, amit már nem bírtunk el. Annak ellenére, hogy ennyire sokgólos meccset játszottunk, nagyon sok tiszta ziccerünk maradt ki. Reméljük, a szombati szünnapon átlépünk ezen és vasárnap győzelemmel tudjuk zárni a világbajnokságot.”

A mieink vasárnap 11.30-kor játszanak Norvégiával a 7. helyért.

FÉRFI U19-ES KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG, EGYIPTOM
AZ 5–8. HELYÉRT
Magyarország–Izland 36–37
Norvégia–Egyiptom 26–47
ELŐDÖNTŐ
Svédország–Spanyolország 30–33
Németország–Dánia 32–30

 

