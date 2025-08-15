Mint arról beszámoltunk, a döntőben végül 27 ponttal legyőzve a szerbeket, a magyar válogatott nyerte meg a Miskolcon rendezett B-divíziós U20-as női kosárlabda Eb-t. Magyar Gergely együttese végig veretlen maradt a másodvonalbeli kontinenstornán, így az első helyen jutott fel Európa 16 legjobb csapata közé, vagyis az A-csoportba. Ebben a korosztályban a mieink tavaly nyáron estek ki az elitből, idén viszont simán vették az akadályt, és sikerült rögtön visszakerülni a legmagasabb osztályba.

Nem vezetett egyszerű út a sikerig, mert attól függetlenül, hogy csupán a B-divízióról beszélünk, itt is minden meccsen meg kellett küzdenünk az aktuális ellenféllel,

és nem igazán akadtak könnyű győzelmek – kezdte az értékelést Magyar Gergely szövetségi edző az Utánpótlássportnak. – Nyilván, a torna előrehaladtával mind inkább tisztázódtak az erőviszonyok, és

egyértelműen látszott, hogy mi a feljutásra esélyes csapatok közé tartozunk a mezőnyben, éppen ezért mindenki ellenünk akarta megmutatni, mire is képes, és érezhetően a riválisok jobban felszívták magukat velünk szemben.

Emiatt tulajdonképpen egyik meccsünk sem bizonyult egyszerűnek, minden találkozó tartogatott kihívásokat. Azonban a csapatunk erejét mutatja, hogy minden ilyenhez jól és gyorsan tudtunk alkalmazkodni, és közösen le is tudtuk küzdeni ezeket a nehézségeket. Azt tudni kell, hogy alapvetően elég jelentős a különbség az A- és a B-divízió között számos tekintetben. Utóbbiban kevés csapat játszik klasszikus értelemben vett, szervezett kosárlabdát, sokkal inkább a fizikális játék dominál, illetve egy-két kiemelkedő tehetségre építenek az együttesek. Voltak olyan ellenfeleink, akik például kifejezetten keményen, sokszor a faulthatárt is bőven feszegetve igyekeztek védekezni ellenünk, és ezzel próbáltak kizökkenteni minket, de szépen lassan ehhez az agresszívebb stílushoz is alkalmazkodtunk, és megtaláltuk a megfelelő eszközöket, hogy végül a saját akaratunkat tudjuk érvényesíteni.

Azt gondolom, elsősorban a csapatkohéziónak köszönhetjük a győzelmünket, mert mindig akadt valaki, aki átlendítette a holtpont a válogatott szekerét, és többen is elő tudtak lépni jó teljesítménnyel a kulcspillanatokban. Legyen szó a védekezésről vagy a támadásról, szinte mindig más tudott egyfajta pluszt hozni, ami mindenképpen a sokoldalúságunkat jelzi.

Együtt mentünk előre, kitartottunk és végig hittünk egymásban, hogy képesek vagyunk elérni a célt, vagyis a feljutást. Majd, amikor ez már összejött, természetesen szerettük volna okvetlenül aranyéremmel is befejezni az Eb-t."

Jól jelzi, hogy egyébként házigazdaként a miskolciak alaposan kitettek magukért, ugyanis a magyar és a szerb csapat közti Eb-döntőre hozzávetőleg 2200 néző kilátogatott, ezzel is remek hangulatot teremtve a DVTK Arénában.

„Az Európa-bajnokság előtt külön kellett foglalkozni a hazai pálya jelentőségével is, hiszen ez amellett, hogy előnyt jelent, egyfajta plusz nyomást is rakhat a csapatra, különösképpen az esélyesség terhével együtt. A szakmai stáb minden tagjával azon dolgoztunk, hogy lélektanilag maximálisan felkészítsük erre a lányokat, akik végül abszolúte jól kezelték ezt a helyzetet, és maximálisan élvezték azt, hogy itthon szerepelhetnek világversenyen. Végig rendkívül éretten viselkedést mutattak a játékosok. Az pedig külön öröm, hogy ilyen sokan kijöttek szurkolni nekünk, és buzdították a csapatot. Hazai vezetőedzőként még soha korábban nem volt hasonló fantasztikus élményben részem a DVTK Arénában.

Ráadásul a legjobb formánkat éppen a döntő második félidejére sikerült időzítenünk, amikor tényleg a legfontosabbnak bizonyultak, illetve a legtöbben szorítottak a sikerünkért. Ennek az emlékét bizonyára jó ideig nem fogjuk elfelejteni, és mindig jó szívvel gondolunk majd vissza ezekre a pillanatokra.

Magyar Gergely vezetésével nagyszerű nyarat zártak a leányválogatottak, ugyanis korábban szintén az ő irányításával az U19-es leányválogatott – elérve az előzetes célkitűzést – a nyolcadik helyen végzett a brnói világbajnokságon. Rátkai Eszter, Toman Dóra, Toman Réka és Fárbás Eliza személyében négyen pedig mindkét világeseményen, tehát az U20-as Eb-n és az U19-es vb-n részt vettek.

„Nyilván, egy edző sosem maradéktalanul boldog, mert mindig lehet találni hibákat és javítanivalókat, de

a nagyképet nézve, alapvetően elégedett vagyok a nyári szereplésünkkel mindkét világversenyen, és nemcsak az elért eredményekkel, hanem azzal amilyen képet festett a válogatott az U19-es vébén, majd az U20-as Eb-n is.

Persze az is igaz, hogy az ausztrálokkal szemben hosszabbításban elveszített világbajnoki negyeddöntő miatt kicsit ott maradt bennünk a »Mi lett volna, ha…« érzés is, mivel csak nüanszok választottak el minket attól, hogy éremért játszunk a vébén.

Ugyanakkor, ha valaki tavaly nyáron azt mondja nekem, hogy az U19-es vébén bejutunk a legjobb nyolc közé, míg a B-divíziós U20-as Eb-t veretlenül megnyerjük, akkor gondolkodás nélkül, azonnal aláírtam volna mindkettőt.

A nyár előtt úgy vágtunk neki a munkának, hogy azt szeretnénk elérni: mindenki jól érezze magát, és szívesen jöjjön a nemzeti csapatba, méghozzá úgy, hogy a jó hangulat mellett a hozzáállás és a szakmai munka is a helyén legyen. Azt hiszem, végül sikerült mindkét csapatnál a megfelelő elegyet megteremteni, ami hálaistennek eredménnyel is párosult."

A magyar csapat eredményei a csoportkörben a B-divíziós U20-as női Eb-n:

Csoportkör:

Augusztus 3., vasárnap

Magyarország–Románia 70–34

Augusztus 4., hétfő

Magyarország–Szlovákia 69–56



Középdöntő:

Augusztus 6., szerda

Magyarország–Görögország 67–49

Augusztus 7., csütörtök

Magyarország–Horvátország 72–62



Elődöntő:

Augusztus 9., szombat

Magyarország–Bulgária 67–55



Döntő:

Augusztus 10., vasárnap

Magyarország–Szerbia 71–44

Az U20-as női válogatott Eb-kerete:

Rátkai Eszter, Fárbás Eliza, Toman Dóra, Toman Réka, Aho Tyra, Toman Petra, Kádár Orsolya, Ács Luca, Bajzáth Lili, Kastl Dóra, Strausz Edina, Dobó Lilla

