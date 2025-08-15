Nemzeti Sportrádió

2025.08.15.
Mind a hat meccsét megnyerte az U20-as női kosárlabda-válogatott, amely így végül meggyőző teljesítménnyel aranyérmes lett a miskolci B-divíziós Európa-bajnokságon, és ezzel a tavalyi kiesés után azonnal feljutott újra az élvonalba. Magyar Gergely szövetségi edző örömtelien értékelte a csapat szereplését.

Mint arról beszámoltunk, a döntőben végül 27 ponttal legyőzve a szerbeket, a magyar válogatott nyerte meg a Miskolcon rendezett B-divíziós U20-as női kosárlabda Eb-t. Magyar Gergely együttese végig veretlen maradt a másodvonalbeli kontinenstornán, így az első helyen jutott fel Európa 16 legjobb csapata közé, vagyis az A-csoportba. Ebben a korosztályban a mieink tavaly nyáron estek ki az elitből, idén viszont simán vették az akadályt, és sikerült rögtön visszakerülni a legmagasabb osztályba.

és nem igazán akadtak könnyű győzelmek – kezdte az értékelést Magyar Gergely szövetségi edző az Utánpótlássportnak. – Nyilván, a torna előrehaladtával mind inkább tisztázódtak az erőviszonyok, és

Emiatt tulajdonképpen egyik meccsünk sem bizonyult egyszerűnek, minden találkozó tartogatott kihívásokat. Azonban a csapatunk erejét mutatja, hogy minden ilyenhez jól és gyorsan tudtunk alkalmazkodni, és közösen le is tudtuk küzdeni ezeket a nehézségeket. Azt tudni kell, hogy alapvetően elég jelentős a különbség az A- és a B-divízió között számos tekintetben. Utóbbiban kevés csapat játszik klasszikus értelemben vett, szervezett kosárlabdát, sokkal inkább a fizikális játék dominál, illetve egy-két kiemelkedő tehetségre építenek az együttesek. Voltak olyan ellenfeleink, akik például kifejezetten keményen, sokszor a faulthatárt is bőven feszegetve igyekeztek védekezni ellenünk, és ezzel próbáltak kizökkenteni minket, de szépen lassan ehhez az agresszívebb stílushoz is alkalmazkodtunk, és megtaláltuk a megfelelő eszközöket, hogy végül a saját akaratunkat tudjuk érvényesíteni.

Együtt mentünk előre, kitartottunk és végig hittünk egymásban, hogy képesek vagyunk elérni a célt, vagyis a feljutást. Majd, amikor ez már összejött, természetesen szerettük volna okvetlenül aranyéremmel is befejezni az Eb-t." 

Forrás: FIBA

Jól jelzi, hogy egyébként házigazdaként a miskolciak alaposan kitettek magukért, ugyanis a magyar és a szerb csapat közti Eb-döntőre hozzávetőleg 2200 néző kilátogatott, ezzel is remek hangulatot teremtve a DVTK Arénában.

„Az Európa-bajnokság előtt külön kellett foglalkozni a hazai pálya jelentőségével is, hiszen ez amellett, hogy előnyt jelent, egyfajta plusz nyomást is rakhat a csapatra, különösképpen az esélyesség terhével együtt. A szakmai stáb minden tagjával azon dolgoztunk, hogy lélektanilag maximálisan felkészítsük erre a lányokat, akik végül abszolúte jól kezelték ezt a helyzetet, és maximálisan élvezték azt, hogy itthon szerepelhetnek világversenyen. Végig rendkívül éretten viselkedést mutattak a játékosok. Az pedig külön öröm, hogy ilyen sokan kijöttek szurkolni nekünk, és buzdították a csapatot. Hazai vezetőedzőként még soha korábban nem volt hasonló fantasztikus élményben részem a DVTK Arénában.

Magyar Gergely Forrás: FIBA

Magyar Gergely vezetésével nagyszerű nyarat zártak a leányválogatottak, ugyanis korábban szintén az ő irányításával az U19-es leányválogatott – elérve az előzetes célkitűzést – a nyolcadik helyen végzett a brnói világbajnokságon. Rátkai Eszter, Toman Dóra, Toman Réka és Fárbás Eliza személyében négyen pedig mindkét világeseményen, tehát az U20-as Eb-n és az U19-es vb-n részt vettek.

„Nyilván, egy edző sosem maradéktalanul boldog, mert mindig lehet találni hibákat és javítanivalókat, de

Persze az is igaz, hogy az ausztrálokkal szemben hosszabbításban elveszített világbajnoki negyeddöntő miatt kicsit ott maradt bennünk a »Mi lett volna, ha…« érzés is, mivel csak nüanszok választottak el minket attól, hogy éremért játszunk a vébén.

A nyár előtt úgy vágtunk neki a munkának, hogy azt szeretnénk elérni: mindenki jól érezze magát, és szívesen jöjjön a nemzeti csapatba, méghozzá úgy, hogy a jó hangulat mellett a hozzáállás és a szakmai munka is a helyén legyen. Azt hiszem, végül sikerült mindkét csapatnál a megfelelő elegyet megteremteni, ami hálaistennek eredménnyel is párosult."

A magyar csapat eredményei a csoportkörben a B-divíziós U20-as női Eb-n:
Csoportkör:
Augusztus 3., vasárnap
Magyarország–Románia 70–34
Augusztus 4., hétfő
Magyarország–Szlovákia 69–56

Középdöntő:
Augusztus 6., szerda
Magyarország–Görögország 67–49
Augusztus 7., csütörtök
Magyarország–Horvátország 72–62

Elődöntő:
Augusztus 9., szombat
Magyarország–Bulgária 67–55

Döntő:
Augusztus 10., vasárnap
Magyarország–Szerbia 71–44
Az U20-as női válogatott Eb-kerete:
Rátkai Eszter, Fárbás Eliza, Toman Dóra, Toman Réka, Aho Tyra, Toman Petra, Kádár Orsolya, Ács Luca, Bajzáth Lili, Kastl Dóra, Strausz Edina, Dobó Lilla

(Kiemelt kép forrása: FIBA)

Ezek is érdekelhetik