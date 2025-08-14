Úszás: nem pihen a bátori sárkány, Antal Dávid

a pillangóúszás hazai ígérete, a 17. születésnapjához közeledő Antal Dávid elképesztően zsúfolt versenyprogramot teljesít ezen a nyáron: a múlt hónap elején a korosztályos Európa-bajnokságra volt hivatalos, ahol

a tavalyi bronzérmét aranyra cserélte az úszásnem 200-as királykategóriájában.

Majd még júliusban a hazai ifi bajnokságon – a medencéből szinte ki sem szállva – úszta „agyon” magát, és szerezte meg nemcsak kedvenc száma első helyét, hanem további három viadalon is magyar bajnok lett, hogy aztán szusszanásnyi szünetet követően augusztusban a korosztályos vb jelentette vizsgán is helytálljon. Ami nem lesz egyszerű... Már csak azért sem, mert az új egyéni csúccsal elért Eb-győzelem után nem sokkal, még az ob előtt beteg lett.

„Picit még fáj a torkom, de lázam már nincs, kezd az erőm is visszajönni – adott érdeklődésünkre friss helyzetjelentést a nyírbátori Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium diákja Egerből, ahová néhány válogatott társával közösen kéthetes edzőtáborba vonult. – Az ifi Eb-n még jól ment minden, a kaposvári bajnokság előtt azonban öt napon át 38-39 fokos lázzal bajlódtam. A rajtot megelőző vasárnap is rosszul voltam, hétfőn kétszáz háton nagyon szenvedtem. Kedden kicsit jobb volt az úszás, de az erőt még nem éreztem, csak a hét végére kezdtem nagyjából magamhoz térni...”

Ehhez képest az a négy arany és egy bronz igazán szép teljesítmény…

„Igen, az ob így is végül is nagyon jól sikerült – vette át a szót Dávid mestere, Kaliba Viktor, a Bátori Sárkány Úszóegyesület vezetőedzője. – Ahogy teltek a napok, egyre jobban ment neki, de az időeredmények nyilván nem olyanok, mintha teljesen egészségesen úszott volna. Igaz, nem is volt cél, hogy megszakadjon,

a nyerhetőnek tűnő számokba eleve annyit rakott bele, amennyi feltétlenül szükséges volt a győzelemhez.

A vébé előtt két-három hetünk maradt, hogy amennyire lehetséges, felkészüljünk. Három ilyen fontos versenyünk gyors egymásutánban még nemigen volt korábban, így nem tudom, mennyire tudjuk jól megoldani az újabb feladatot is.”

Antal Dávid és Kaliba Viktor Forrás: Bátori Sárkány Úszóegyesület

Kaliba Viktor elmondta, hogy ezúttal csak egyetlen számban, 200 pillangón indul a tanítványa.

„Romániában csak előfutam lesz és döntő, vagyis egy nap alatt kétszer kell meghalni. Már délelőtt 1:58 -as, vagy 1:57 vége közeli időre lesz szükség a döntőhöz. Szóval szakmailag is rendkívül nehéznek ígérkező, nagy kihívás a mostani ifi világbajnokság...” – mondta a mester.

„Hogy mennyi kellhet az éremhez? – tette fel a kérdést magának Antal Dávid, aki augusztus 24-én, 17. születésnapja után három nappal startol kedvenc számában. –

Ha tényleg nagyon jól megy az edzőtábor és minden rendben lesz, talán egy harmadik hely sikerülhet.

De én már annak is nagyon örülnék, ha a legjobb nyolcba bekerülnék. Most inkább ez a reális cél.”

(Kiemelt képünkön: Antal Dávid Fotó: EA/Derencsényi István)