Kosárlabda: Puskás Kadosa otthon érzi magát Olaszországban

Mostanra egyre több tehetséges fiatal magyar kosaras már utánpótláskorban kipróbálja magát külföldön – így tett Puskás Kadosa is, aki a nyáron elfogadta az olasz Roseto Basketball Academy ajánlatát. A 2008-as születésű irányító azok után vágott bele a légiós életbe, hogy augusztusban a U16-os válogatottal – csapatkapitányként – megjárta a szkopjei B-divíziós Európa-bajnokságot, és kilencedik helyezést ért el a nemzeti csapattal. Meccsenkénti 4,4 gólpasszával a magyar együttes legjobbjaként zárt, míg a kontinenstorna összesített rangsorában a hatodik lett.

A Budapesti Honvéd színeiben tavasszal kadétbajnoki címet ünnepelhetett.

Puskás négy évre kötelezte el magát Rosetóban, ahol egyszerre három bajnokságban is szóhoz juthat.

„Nagyon jól érzem magam a Rosetónál, a csapattársakkal hamar megtaláltam a közös hangot, szóval viszonylag gyorsan ment a beilleszkedés – mondta Kadosa az Utánpótlássportnak. – Ráadásul a város az Adriai-tenger partján található, így a környezet és az időjárás is remek, nincs mire panaszkodnom. A játékengedélyemet csak kicsit késve kaptam meg, de november elején aztán ez a probléma is megoldódott, így azóta mondhatni, be vagyok táblázva a mérkőzésekkel, ugyanis három korosztályban is szerepelek párhuzamosan:

az U17-es és U19-es csapatunkban is játszom, mindkettő az olasz országos bajnokságban érdekelt, valamint a klub Serie C-ben, az ötödosztályban szereplő felnőttcsapatában is szóhoz juthatok.

Nyilván a saját korosztályomban, az U17-esek között jut a legnagyobb szerep nekem, de annak is nagyon örülök, hogy már felnőttek ellen is kipróbálhatom magam. Az U17-esekkel azért dolgozunk, hogy bejussunk az országos döntőbe, Olaszország tizenhat legjobb csapata közé, sőt szerintem az sem irreális cél, hogy a legjobb tízben zárjunk."

Puskás Kadosa (első sorban, 9-es számmal) megtalálta a számítását Olaszországban Forrás: Roseto Basketball Academy

Puskás elmondta, az otthoni komfortzónából való kilépés hatalmas kihívást jelentett számára.

„Eleinte a családom, a barátok és a honvédos sporttársak is hiányoztak, de úgy érzem,

szükségem volt erre a lépésre ahhoz, hogy jobb játékossá váljak.

Szeptember elején jöttem ki, és egyből akkor belevágtunk a kemény munkába, s mint említettem, viszonylag hamar sikerült felvennem a ritmust.

Az olasz kosárlabda-kultúra kicsi más mint az otthoni, mert amíg Magyarországon viszonylag sok begyakorolt figurát alkalmaznak a csapatok, itt kevesebb az ilyen variáció, viszont sokkal gyorsabb, pörgősebb a játék,

ugyanakkor elvárják a fegyelmezettséget; emellett az edzések minősége és felépítése is eltér az otthon megszokottaktól. Nekem kifejezetten fekszik ez a játékstílus, de a felfogásomat némiképp változtatnom kellett, mert én alapvetően osztogató irányítőként játszottam, de itt többször kell közvetlenül támadnom a gyűrűt, és a befejezések is gyakran jönnek ki rám. Ennek köszönhetően a pontszerzésben, dobáskészségben már néhány hónap is sokat fejlődtem."

(Kiemelt képen: Puskás Kadosa Forrás: FIBA)