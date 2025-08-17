NB I: MTK–ETO FC

NB I

4. FORDULÓ

MTK Budapest–ETO FC – élőben az NSO-n!

Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 17.45 óra (TV: M4 Sport). Vezeti: Molnár Attila

A kezdőcsapatok:

MTK: Demjén – Bévárdi, Szépe, Kádár, Kovács P. – Kata, Németh H. – Molnár Á., Bognár I., Molnár R. – Jurina.

Vezetőedző: Horváth Dávid.

ETO FC: Petrás – Tóth R., Csinger, Krpics, Stefulj – Gavrics, Vingler, Vitális – Bánáti, Benbuali, Bumba. Vezetőedző: Borbély Balázs.

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható.

♦ A mérkőzést eredetileg Győrben rendezték volna meg, mivel azonban az ETO pályájának a gyepszőnyege gombás fertőzést kapott, ezért a két csapat felcserélte a pályaválasztói jogot.

♦ 1937 óta 135 lejátszott élvonalbeli mérkőzésük volt, ezekből több mint másfélszer annyit a fővárosiak nyertek meg: az örökmérleg ugyanis 62 MTK-diadal, 33 döntetlen, 40 ETO-győzelem. (1951 decemberében elmaradt a találkozójuk, a 2 pontot 0:0-s gólaránnyal a házigazda Győr kapta meg – ezt a meccset nem számítottuk bele a statisztikába.)

♦ Az előző idényben 4–4 pontot szereztek egymás ellen, legutóbb, március végén Győrben 2–1-re az ETO nyert, és ezzel véget vetett a kék-fehérekkel szembeni 11 éves élvonalbeli nyeretlenségének (1 iksz, 3 vereség).

♦ Az MTK otthonából többnyire pont nélkül térnek haza a győriek, hiszen a 69 alkalomból 45-ször vesztesen távoztak. Döntetlent 17-szer harcoltak ki és mindössze 7-szer tudták hazavinni mind a három pontot (1946-ban kétszer – először az Üllői útról –, majd 1983-ban, 1997-ben, 2001-ben, 2012-ben és 2013-ban 1–2). Legutóbb, tavaly novemberben fordulatos 2–2-t játszottak az Új Hidegkuti-stadionban.

♦ 1940 és 2023 között 7-szer találkoztak a másodosztályban, az ETO 3-szor győzött, a döntetlenek és a fővárosi sikerek száma 2–2.

♦ Az első két bajnokiján nyeretlen MTK a 3. körben többek között Molnár Rajmund mesterhármasával 5–0-ra verte a Diósgyőrt, 2015. augusztus 8. óta először nyert NB I-es meccset ilyen arányban – akkor is a borsodi piros-fehéreket ütötte ki.

♦ A Konferencialigában nem ikszelő (2 győzelem, 2 vereség), de a play-offba jutó ETO sorozatban a harmadik bajnokiján is döntetlent játszott, és egymás után másodszor tudott a hajrában egyenlíteni: az Újpest ellen a 94. percben, majd Zalaegerszegen a 81. percben mentett meg egy pontot. Előzőleg tavaly október-novemberben volt egy négymeccses döntetlensorozata az NB I-ben.

♦ Horváth Dávid együttese egyre jobb eredményeket ér el hazai pályán: az előző bajnokság záró fordulójában 3–1-re kikapott az Újpesttől, három hete ikszelt az FTC-vel, majd legutóbb lelépte a DVTK-t.

♦ Idegenben továbbra is a győriek a leghosszabb ideje veretlenek az élvonalban: legutóbb tavaly augusztus 16-án Kecskeméten kaptak ki (1–2), azóta 6-szor nyertek, 10-szer pedig ikszeltek.