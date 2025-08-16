Vízilabda: ötödik az U20-as női válogatott a vb-n

Szombaton a 19–11-re legyőzte a hollandokat, így az ötödik helyen végzett az U20-as női vízilabda-válogatott a korosztály a brazíliai Salvadorban rendezett világbajnokságán.

Sike József együttese végig kézben tartotta a meccset, és ugyanúgy 19 gólig jutott, mint az előző helyosztóján a házigazda brazilok ellen.

Az ötödik hely természetesen nem az az eredmény, amelyért a magyar lányok Dél-Amerikába utaztak.

A sorsdöntő összecsapás a spanyolokkal szembeni negyeddöntő volt, melyen a gárda a hajrában hatalmasat küzdve 11–11-re egyenlített, ám végül ötméresekkel alulmaradt, így nem jutott négy közé.

Az ötödik hellyel kell megelégedniük a magyar lányoknak az U20-as vb-n Forrás: CBDA

Persze, egy jobb csoportköri szerepléssel a lányok elkerülhették volna a favorit spanyolokkal való korai találkozást. Azonban a csoportban a csapat három vereséget könyvelhetett el. A gárda a B jelű kiemelt négyesben az amerikaiak (10–11) és az olaszok (8–9) ellen is a hajrában veszítette el a mérkőzését, majd a görögök 15–11-re nyertek a mieinkkel szemben. A keresztjátékban az ausztrálok ellen már a jobbik arcát mutatta a válogatott, amelynek végül kevés hiányzott az elődöntőhöz.

A vb bizonyára számos tanulsággal szolgál a játékosok és a szakmai stáb számára egyaránt.

Az ötödik hellyel dicséretes sorozat szakadt meg: a magyar utánpótlás-válogatottak a legutóbbi tizenöt világversenyükön mindannyiszor eljutottak legalább az elődöntőig.

A magyar csapat egyébként címvédőként érkezett a salvadori vb-re, ugyanis a korosztály legutóbbi legrangosabb világeseményén, 2023-ban a portugáliai Coimbrában aranyérmet érdemelt ki a Benczur Márton által irányított gárda. Persze, akkor a 2003-as születésű játékosok szerepelhettek legidősebbként, most a 2005-ösök játszhattak még a vb-n, így csak nevében volt címvédő az együttes, amelyben azért öten is akadtak, akik akkor és most is helyet követeltek maguknak a keretben.

A vb-ötödik U20-as női válogatott Forrás: MVLSZ

Ami a többi idei korosztályos világversenyt illeti, a Nagy Sándor vezényelte U20-as férfiválogatott a negyedik helyen végzett a zágrábi világbajnokságán, a Mihók Attila irányította U16-os lányok bronz-, a Dabrowski Norbert edzette U16-os fiúk pedig ezüstérmesek lettek az isztambuli Eb-jükön.

Jövő hét hétfőtől az U18-as fiúk Nagyváradon vesznek részt Eb-n, majd a sort szeptemberben az U18-as lányok máltai kontinensviadala zárja.

U20-AS VILÁGBAJNOKSÁG, SALVADOR (BRAZÍILA)

Az 5. helyért

MAGYARORSZÁG–HOLLANDIA 19–11 (5–2, 4–2, 5–4, 5–3)

Gólszerzők: Hajdú 4, Lendvai, Lendvay 3-3, Varró 2 Kardos D. 3-3, Pogonyi, Kardos L., Sóti, Mácsai



Az U20-as vb-csapat:

Kapusok

Torma Luca, Golopencza Szonja

Mezőnyjátékosok

Batizi Emese, Hajdú Kata, Horváth Luca, Horváth Zsófi, Kardos Dominika, Kardos Laura, Kiss Patrícia, Lendvai Natasa, Lendvay Zoé, Mácsai Eszter, Pogonyi Bíbor, Sóti Lili, Varró Eszter

(Kiemelt kép forrása: CBDA)