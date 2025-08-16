Vízilabda: ötödik az U20-as női válogatott a vb-n

Szombaton a 19–11-re legyőzte a hollandokat, így az ötödik helyen végzett az U20-as női vízilabda-válogatott a korosztály a brazíliai Salvadorban rendezett világbajnokságán.
Sike József együttese végig kézben tartotta a meccset, és ugyanúgy 19 gólig jutott, mint az előző helyosztóján a házigazda brazilok ellen.
Az ötödik hely természetesen nem az az eredmény, amelyért a magyar lányok Dél-Amerikába utaztak.
A sorsdöntő összecsapás a spanyolokkal szembeni negyeddöntő volt, melyen a gárda a hajrában hatalmasat küzdve 11–11-re egyenlített, ám végül ötméresekkel alulmaradt, így nem jutott négy közé.
Persze, egy jobb csoportköri szerepléssel a lányok elkerülhették volna a favorit spanyolokkal való korai találkozást. Azonban a csoportban a csapat három vereséget könyvelhetett el. A gárda a B jelű kiemelt négyesben az amerikaiak (10–11) és az olaszok (8–9) ellen is a hajrában veszítette el a mérkőzését, majd a görögök 15–11-re nyertek a mieinkkel szemben. A keresztjátékban az ausztrálok ellen már a jobbik arcát mutatta a válogatott, amelynek végül kevés hiányzott az elődöntőhöz.
A vb bizonyára számos tanulsággal szolgál a játékosok és a szakmai stáb számára egyaránt.
Az ötödik hellyel dicséretes sorozat szakadt meg: a magyar utánpótlás-válogatottak a legutóbbi tizenöt világversenyükön mindannyiszor eljutottak legalább az elődöntőig.
A magyar csapat egyébként címvédőként érkezett a salvadori vb-re, ugyanis a korosztály legutóbbi legrangosabb világeseményén, 2023-ban a portugáliai Coimbrában aranyérmet érdemelt ki a Benczur Márton által irányított gárda. Persze, akkor a 2003-as születésű játékosok szerepelhettek legidősebbként, most a 2005-ösök játszhattak még a vb-n, így csak nevében volt címvédő az együttes, amelyben azért öten is akadtak, akik akkor és most is helyet követeltek maguknak a keretben.
Ami a többi idei korosztályos világversenyt illeti, a Nagy Sándor vezényelte U20-as férfiválogatott a negyedik helyen végzett a zágrábi világbajnokságán, a Mihók Attila irányította U16-os lányok bronz-, a Dabrowski Norbert edzette U16-os fiúk pedig ezüstérmesek lettek az isztambuli Eb-jükön.
Jövő hét hétfőtől az U18-as fiúk Nagyváradon vesznek részt Eb-n, majd a sort szeptemberben az U18-as lányok máltai kontinensviadala zárja.
