Vízilabda: az 5. helyért folytatja az U20-as női válogatott a vb-n

Azok után, hogy a negyeddöntőben a magyar válogatott ötméteresekkel kikapott a spanyoloktól, másnap az 5-8. helyért kellett medencébe ugrania a mieinknek a salvadori U20-as női vízilabda-világbajnokságon. A helyosztók első fordulójában a hazai közönség előtt szereplő brazilok vártak a
a magyar csapatra, amely végig fölényben játszott, két negyed után már 9–4-re vezetett, és végül nagyon sima, 19–8-as győzelmet aratott.
Folytatás szombat este az ötödik helyért a hollandokkal szemben.
(Kiemelt kép forrása: CBDA/MVLSZ)