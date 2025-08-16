Vízilabda: az 5. helyért folytatja az U20-as női válogatott a vb-n

Azok után, hogy a negyeddöntőben a magyar válogatott ötméteresekkel kikapott a spanyoloktól, másnap az 5-8. helyért kellett medencébe ugrania a mieinknek a salvadori U20-as női vízilabda-világbajnokságon. A helyosztók első fordulójában a hazai közönség előtt szereplő brazilok vártak a

a magyar csapatra, amely végig fölényben játszott, két negyed után már 9–4-re vezetett, és végül nagyon sima, 19–8-as győzelmet aratott.

Folytatás szombat este az ötödik helyért a hollandokkal szemben.

U20-as női vízilabda-világbajnokság, Salvador (Brazília)

Helyosztó az 5-8. helyért

Magyarország–Brazília 19–8 (5–3, 4–1, 6–2, 4–1)

Gólszerzők: Hajdú, Lendvay 5-5; Lendvai, Mácsai 2-2; Pogonyi, Sóti, Horváth Zs., Varró, Kiss

(Kiemelt kép forrása: CBDA/MVLSZ)