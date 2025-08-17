Német Kupa: ötöt lőtt ötödosztályú ellenfelének a Frankfurt

Az Eintracht Frankfurtot az ötödik vonalban szereplő Engers látta vendégül. A neuwiedi csapat a szomszédos Koblenzben rendezte meg a mérkőzést, ahol telt ház, nagyjából tízezer ember előtt léptek pályára a csapatok. A vendégek az előzetes várakozásoknak megfelelően uralták a mérkőzést – többek között Doan Ricu duplájának köszönhetően – 5–0-ra nyertek.

Nehezebb dolga volt a Borussia Mönchengladbachnak, amely a negyedosztályú Delmenhorst vendégeként lépett pályára. Robin Hack kétszer is betalált az első játékrészben – mindkettőre jutott hazai válasz, a második félidő felénél járva azonban Nico Elvedi eldöntötte a párharcot élvonalbeli együttese javára.

Közel járt a csodához a harmadosztályú Jahn Regensburg a Köln ellen, mégsem jött össze neki. A 68. percben a tizenhatoson belülre érkező Benedikt Bauer nagyszerű lövést küldött a bal alsóba. Ezután sokáig úgy tűnt, hogy a hősiesen védekező bajorok kihúzzák a győzelemig, ám a hosszabbításban előbb Eric Martel kapáslövésből egyenlített, majd Isak Johanesson csapott le remekül egy labdára a kapu előtt, és a kapus lábai közt lőtte hálóba a győztes találatot.

Az Augsburg két, második félidőben szerzett góllal jutott tovább a negyedosztályú Halle vendégeként.

NÉMET KUPA (a legjobb 32 közé jutásért)

1. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Engers (V.)–Eintracht Frankfurt 0–5

Viktoria Köln (III.)–Paderborn (II.) 1–3

Delmenhorst (IV.)–Mönchengladbach 2–3

Lohne (IV.)–Fürth (II.) 0–2

Lokomotive Leipzig (IV.)–Schalke (II.) 0–1 – hosszabbítás után

Meuselwitz (IV.)–Karlsruhe (II.) 0–5

Regensburg (III.)–Köln 1–2

RSV Eintracht (V.)–Kaiserslautern (II.) 0–7

Halle (IV.)–Augsburg 0–2

Homburg (IV.)–Holstein Kiel (II.) 0–2

Ulm (III.)–Elversberg (II.) 0–1

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

BFC Dynamo (IV.)–Bochum (II.) 1–3 – h. u.

FK Pirmasens (V.)–Hamburg 1–2 – h. u.

SV Sandhausen (IV.)–RB Leipzig 2–4

Hansa Rostock (III.)–Hoffenheim 0–4

Bahlinger SC (IV.)–Heidenheim 0–5

SV Hemelingen (V.)–Wolfsburg 0–9

FV Illertissen (IV.)–Nürnberg (II.) 3–3 – 11-esekkel 6–5

Eintracht Norderstedt (IV.)–St. Pauli 0–0 – 11-esekkel 2–3

Energie Cottbus (III.)–Hannover (II.) 1–0

Sportfreunde Lotte (IV.)–Freiburg 0–2

VfB Lübeck (IV.)–Darmstadt (II.) 1–2

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Saarbrücken (III.)–FC Magdeburg (II.) 1–3

Gütersloh (IV.)–Union Berlin 0–5

SG Grossaspach (IV.)–Bayer Leverkusen 0–4

Arminia Bielefeld (II.)–Werder Bremen 1–0

A győztesek továbbjutottak.