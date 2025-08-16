Kosár: megvan az első győzelem az U16-os leányválogatottnak az Eb-n

A lengyelek elleni, hárompontos nyitó vereséget követően szombaton a csehek ellen folytatta szereplését a magyar válogatott a romániai Pitesti-ben zajló U16-os leány kosárlabda Európa-bajnokságon.

Czirják Szilvia együttese az első negyed után két ponttal vezetett (19–17), majd a második etap elején a csehek fordítottak (20–25), viszont a nagyszünetre már újra a mieink álltak jobban, méghozzá 40–35-re. A fordulást követően a Halasy Enikő, Gálos Hanna, Székely Lia hármas vezérletével ritmust váltottak a magyar lányok, s ennek köszönhetően a harmadik felvonás végére már 13 pontra növelték előnyüket (56–43). A végjáték aztán igencsak szorosan alakult, a csehek többször is feljöttek három pontra, de ennél közelebb végül nem tudtak kerülni, így

a magyar válogatott végül 68–61-re nyert, és megszerezte az első győzelmét a kontinenstornán.

A mezőny legjobbjaként Halasy Enikő 16 ponttal, 5 gólpasszal és 3 szerzett labdával zárt.

Folytatás vasárnap este a finnek ellen.

U16-OS LEÁNY EURÓPA-BAJNOKSÁG, PITESTI (ROMÁNIA)

Csoportkör, második forduló

Magyarország–Csehország 68–61 (19–17, 21–18, 16–8, 12–18)

A részletes statisztika Csoportkör, második fordulóA részletes statisztika ITT megtekinthető.

A magyar csapat menetrendje a csoportmeccsek alatt:

Augusztus 15., péntek

17:00 Magyarország–Lengyelország 61–64

Augusztus 16., szombat

12:00 Magyarország–Csehország 68–61

Augusztus 17., vasárnap

19:30 Magyarország–Finnország

Az U16-os leányválogatott kerete az Eb-n:

Dinnyés Petra

Csaplár-Nagy Lara

Halasy Enikő

Mara Júlia

Székely Lia

Tóth Frotti

Gálos Hanna

Marton Szilvia

Tálosi Gréta

Horváth Réka

Lengyel Anna

Oross Anna

(Kiemelt képen: Halasy Enikő Forrás: FIBA)