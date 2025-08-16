Kosár: megvan az első győzelem az U16-os leányválogatottnak az Eb-n

A lengyelek elleni, hárompontos nyitó vereséget követően szombaton a csehek ellen folytatta szereplését a magyar válogatott a romániai Pitesti-ben zajló U16-os leány kosárlabda Európa-bajnokságon.
Czirják Szilvia együttese az első negyed után két ponttal vezetett (19–17), majd a második etap elején a csehek fordítottak (20–25), viszont a nagyszünetre már újra a mieink álltak jobban, méghozzá 40–35-re. A fordulást követően a Halasy Enikő, Gálos Hanna, Székely Lia hármas vezérletével ritmust váltottak a magyar lányok, s ennek köszönhetően a harmadik felvonás végére már 13 pontra növelték előnyüket (56–43). A végjáték aztán igencsak szorosan alakult, a csehek többször is feljöttek három pontra, de ennél közelebb végül nem tudtak kerülni, így
a magyar válogatott végül 68–61-re nyert, és megszerezte az első győzelmét a kontinenstornán.
A mezőny legjobbjaként Halasy Enikő 16 ponttal, 5 gólpasszal és 3 szerzett labdával zárt.
Folytatás vasárnap este a finnek ellen.
(Kiemelt képen: Halasy Enikő Forrás: FIBA)