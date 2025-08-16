Kosár: megvan az első győzelem az U16-os leányválogatottnak az Eb-n

Nemzeti Sportrádió

2025.08.16. 14:31
Hét ponttal legyőzte a cseheket az U16-os leány kosárlabda-válogatott a romániai korosztályos Európa-bajnokság második játéknapján.

A lengyelek elleni, hárompontos nyitó vereséget követően szombaton a csehek ellen folytatta szereplését a magyar válogatott a romániai Pitesti-ben zajló U16-os leány kosárlabda Európa-bajnokságon.

Czirják Szilvia együttese az első negyed után két ponttal vezetett (19–17), majd a második etap elején a csehek fordítottak (20–25), viszont a nagyszünetre már újra a mieink álltak jobban, méghozzá 40–35-re. A fordulást követően a Halasy Enikő, Gálos Hanna, Székely Lia hármas vezérletével ritmust váltottak a magyar lányok, s ennek köszönhetően a harmadik felvonás végére már 13 pontra növelték előnyüket (56–43). A végjáték aztán igencsak szorosan alakult, a csehek többször is feljöttek három pontra, de ennél közelebb végül nem tudtak kerülni, így

a magyar válogatott végül 68–61-re nyert, és megszerezte az első győzelmét a kontinenstornán.

A mezőny legjobbjaként Halasy Enikő 16 ponttal, 5 gólpasszal és 3 szerzett labdával zárt.

Folytatás vasárnap este a finnek ellen.

U16-OS LEÁNY EURÓPA-BAJNOKSÁG, PITESTI (ROMÁNIA)
Csoportkör, második forduló
Magyarország–Csehország 68–61 (19–17, 21–18, 16–8, 12–18) 
A részletes statisztika ITT megtekinthető.
A magyar csapat menetrendje a csoportmeccsek alatt:
Augusztus 15., péntek
17:00 Magyarország–Lengyelország 61–64
Augusztus 16., szombat
12:00 Magyarország–Csehország 68–61
Augusztus 17., vasárnap
19:30 Magyarország–Finnország
Az U16-os leányválogatott kerete az Eb-n:
Dinnyés Petra
Csaplár-Nagy Lara
Halasy Enikő
Mara Júlia
Székely Lia
Tóth Frotti
Gálos Hanna
Marton Szilvia
Tálosi Gréta
Horváth Réka
Lengyel Anna
Oross Anna

(Kiemelt képen: Halasy Enikő Forrás: FIBA)

