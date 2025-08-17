Nemzeti Sportrádió

Bejelentette új klubja az Újpestről távozó szerb középpályás szerződtetését

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2025.08.17. 18:21
Ognjen Radosevics Bosznia-Hercegovinába igazolt (Fotó: fkborac.net)
Lapunk korábbi értesülésének megfelelően a bosnyák FK Borac Banja Luka bejelentette, hogy szerződtette Ognjen Radosevicset, aki nemrég közös megegyezéssel távozott Újpestről.

Ognjen Radosevics hároméves szerződést kötött a Borac Banja Lukával – közölte szombaton a bosnyák klub a hivatalos oldalán, amivel megerősítette a Nemzeti Sport korábbi értesülését.

Labdarúgó NB I
2025.08.08. 15:46

Külföldre távozott az Újpest szerb középpályása – NS-infó

A Szentlőrincnek és a Nyíregyházának is kölcsönadott Ognjen Radosevics végleg távozott a lila-fehérektől.

A 22 éves szerb-magyar labdarúgó múlt héten közös megegyezéssel távozott Újpestről, ahová hét évvel ezelőtt szerződött. A Szabadkán született játékos 2016-ban érkezett Magyarországra, a SZEAC és a SZEOL akadémiai csapatai után 2018-ban igazolt a lila-fehérekhez, majd 2022-ben kapott profi szerződést.

A középpályás a IV. kerületiek első csapatában 23 tétmérkőzésen három gólig és két gólpasszig jutott, de a klub 2023 januárjában előbb fél évre a másodosztályú Szentlőrincnek adta kölcsön, tavaly nyáron pedig az NB I-es Nyíregyháza Spartacusnak, amelynek színeiben hat találkozón lépett pályára. Radosevics nyáron ugyan visszatért a fővárosi csapathoz, de csak az NB III-as tartalékoknál jutott szóhoz.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL
Érkezők: Arijan Ademi (horvát-északmacedón, Dinamo Zagreb – Horvátország, szabadon igazolható), Tiago Goncalves (Tiago Lisboa da Silva Gonçalves, portugál, FC Hermannstadt – Románia), Juhász Bence (Mezőkövesd Zsóry), Aljosa Matko (szlovén, NK Celje – Szlovénia), Iuri Medeiros (Iuri José Picanco Medeiros, portugál, Hapoel Beer-Seva – Izrael, szabadon igazolhatóként), Gleofilo Vlijter (suriname-i, OFK Beograd – Szerbia) 
Kölcsönbe érkezők:
Kölcsönből visszatérők: –. Kooperációs kölcsön után (BVSC-Zugló): Babós Levente, Mucsányi Miron, Simon Balázs, Tóth Ákos
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:
Kiszemeltek: –
Távozók: Chukwujekwu Simeon Ajanah-Chinedu (nigériai, szabadon igazolható), Genzler Gellért (szabadon igazolható), Mucsányi Márk (Diósgyőri VTK, szabadon igazolhatóként), Vincent Onovo (nigériai, szabadon igazolható), Ognjen Radosevics (szerb-magyar, nyíregyházi kölcsön után FK Borac Banja Luka – Bosznia-Hercegovina, szabadon igazolhatóként), Simon Krisztián (befejezte a profi játékos-pályafutását)
Kölcsönbe távozók: Babós Levente (Diósgyőri VTK), Baranyai Nimród (Kolorcity Kazincbarcika, ismét kölcsön), Dékei Márk (Videoton FC Fehérvár), Dénes Adrián (BVSC-Zugló), Kovács Dominik (BVSC-Zugló, ismét kölcsön), Mucsányi Miron (Diósgyőri VTK), Svékus Olivér (Videoton FC Fehérvár), Tóth Ákos (FC  Ajka), Varga Gy. Balázs (szegedi kölcsön után Budafoki MTE)
Kölcsönből visszatért klubjához: Mamoudou Karamoko (francia-elefántcsontparti, FC Köbenhavn – Dánia, onnan Dinamo Bucuresti – Románia)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –

 

Ezek is érdekelhetik