Megvan a továbbjutás – húsz ponttal verte meg Romániát a magyar férfi kosárválogatott vb-előselejtezőn

KOSÁRLABDA

FÉRFI VILÁGBAJNOKI ELŐSELEJTEZŐ

B-CSOPORT, 3. FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–ROMÁNIA 86–66 (19–18, 21–20, 26–5, 20–23)

Szolnok, 2000 néző. V: Conde (spanyol), Krejic (szlovén), Manheim (izraeli)

MAGYARORSZÁG: VÁRADI 6/6, PERL 16, BENKE 11/6, Meleg, REUVERS 25/3. Csere: Pongó Marcell 1, GOLOMÁN 13, Vojvoda 7, Pallai 5, Valerio-Bodon 2, Tanoh Dez. Szövetségi kapitány: Gasper Okorn

ROMÁNIA: Tohatan 10/6, DICULESCU 12/12, Nicolescu 4/3, Grasu 5/3, CATE 14. Csere: Uta 2, Maciuca 4/3, Kuti 7/3, Nitu, Lungu 4, Popa 4/3. Szövetségi kapitány: Mihai Silvasan

Az eredmény alakulása. 3. perc: 4–5. 4. p.: 8–5. 5. p.: 8–10. 9. p.: 16–10. 13. p.: 25–21. 16. p.: 27–27. 19. p.: 38–31. 24. p.: 49–38. 27. p.: 63–42. 29. p.: 66–43. 36. p.: 73–57. 38. p.: 79–60.

Kipontozódott: Meleg (31. p.)

MESTERMÉRLEG

Gasper Okorn: – Köszönjük Szolnoknak ezt a két meccset, fantasztikus vendéglátásban és támogatásban részesültünk, remek atmoszférában játszottunk két mérkőzést, ez nagyon sokat segített a csapatnak. Szeretnénk újra visszajönni, ha lehet a következő selejtezőkörben, és ha a szabályzat is engedi, hogy itt játsszunk. Türelmesek voltunk az egész meccsen, elosztottuk a perceket az első félidőben, utána megtörtük az ellenfelet, s meg is lett az a különbség, amit szerettünk volna elérni.

Mihai Silvasan: – Kiütközött a csapaton a fáradtság a második félidőben, de így is büszke vagyok a srácokra. Jár az elismerés a magyar válogatottnak, jobb volt, főleg a fordulást követően.

Bizony, ebben a szaharai hőségben nem szívesen áll neki bármilyen testmozgásnak az ember.

Szombat délután Szolnokon aki tehette, menekült klímás helyekre, mások a tiszaligeti szabadstrandon próbálták átvészelni a közel 40 fokos hőmérsékletet. Még szerencse, hogy a Szolnoki Olajbányász otthonául szolgáló csarnokban működött a léghűtés, így a magyar és a román csapat megfelelő körülmények között kezdhetett melegíteni. A szurkolók közül sokan nem siettek be a létesítménybe, a csarnokkal szemben lévő squash klub terasza is tele volt, ahogy az asztalokon is sorakoztak a hideg sörök, fröccsök. Igen, mindenkinek más a módszere a túlélésre...

Aztán persze telt ház várta a csapatokat, a csarnok hőmérséklete is gyorsan emelkedett, végül szerencsére a románoknak lett nagyon melege, főleg a harmadik negyedben, amikor alaposan befűtöttünk nekik. Bőven volt miért visszavágni a vendégeknek, a románok másfél hete 12 ponttal vertek bennünket a nyitófordulóban Nagyváradon.

No de menjünk sorjában.

A meccs Nate Reuvers csillogásával kezdődött, honosított centerünk a válogatott első tíz pontjából egymaga nyolcat szerzett, rendkívül hatékonyan dolgozott az ellenfél gyűrűje alatt. Kár, hogy a védekezésben bőven akadtak hibák, a vendégek távolról pontosan céloztak, a kettő a kettő elleni játékokat is jól oldották meg, és tartották a lépést a mieinkkel. Rosszul dobta a büntetőket a magyar csapat, de így is sikerült valahogy kierőszakolni egy hatpontos előnyt, kár, hogy az első negyed végén elfogyott a koncentráció, ráadásul az utolsó pillanatban Kuti Nándor beemelt egy ellépős triplát és máris csak egyetlen pont maradt a fór.

Amiből kettő lett a nagyszünetre, de további gyötrelmek árán.

Amíg a mieink részéről az első tripla a 17. percben esett be – Váradi Benedek dobta a „Kígyó térről” – öt rossz kísérlet után, addig negyed óra után a románok tizenegy próbálkozásból hatnál jártak, egyértelműen ennek köszönhették, hogy szorosan tartották a meccset. A félidő végén Golomán György szerzett egy közelit, majd ugyanő ugrasztotta talpra a szolnoki csarnokot, amikor a következő akcióból a lerohanás végén Pongó Marcell löbbölt passzát húzta a gyűrűbe. Hiába mentünk el végre hét ponttal, a negyed hajrája a románoké lett és egy duplányi előnnyel várhattuk a folytatást.

A szünetben talán hűsöltek, esetleg varázsitalt ittak a mieink, mert az újraindítás után tíz perc alatt átgyalogoltak az ellenfelen.

Reuvers megint termelte a pontokat, Benke Szilárd meg a jobb sarokból lőtte be magát, két hármast is a helyére küldött. Mégis elsősorban a védekezés volt, ami megalapozta a rohamot, így gyorsan átléptük a vágyott 12 pontos határt és egymás elleni eredményben is jobban álltuk, sőt, miután Vojvoda Dávid egymás után kétszer is betalált, 21 ponttal vezettünk. A harmadik negyedben mindössze öt pontot engedélyezett csapatunk a románoknak, a lepattanók és szerzett labdák után gyors támadások és könnyű kosarak jellemezték a mieink játékát.

Az egész meccsen szívósan védekező Pallai Tamás jelenetével kezdődött az utolsó periódus, labdaszerzése után sportszerűtlen faultot harcolt ki, majd a B-közép felé fordult és lelkesítette a nézőket, felrobbant a csarnok. Ilyen hangulatban nem lehet baj – ezt gondolta talán Gasper Okorn szövetségi kapitány is és egy kicsit változtatott a rotáción, a románok viszont három triplával visszajöttek tizenöt pontra, így Perl Zoltánéknak vissza kellett jönnie a hajrára.

És ha már visszatért a szombathelyi klasszis, le is rendezte a végjátékot, nem tudták tartani a románok, akik végül húszpontos pofonnal távoztak a Tiszaligetből.

Ha a magyar válogatott győz szerdán az eddig nyeretlen Észak-Macedónia otthonában, akkor csoportelsőként kerül a világbajnoki selejtezők első csoportkörébe.

„Tisztában voltunk azzal, hogy nagy különbségű győzelem kell a csoportelsőséghez, e szerint cselekedtünk. Végig úgy éreztem, hogy mi jobban akarjuk a győzelmet, és nagyon jó meccset játszottunk a nagyszerű közönség előtt. Tudom, hogy a folytatásban még nevesebb csapatokkal találkozunk, de egyelőre csak a szerdai szkopjei találkozóra kell koncentrálnunk, mert a csoportelsőséghez mindenképpen győzni kell” – értékelt a válogatott centere. GOLOMÁN GYÖRGY

FÉRFI KOSÁRLABDA

VILÁGBAJNOKI ELŐSELEJTEZŐ

E-CSOPORT, UTOLSÓ JÁTÉKNAP

Augusztus 20., szerda

19.00: Észak-Macedónia–Magyarország (Tv: M4 Sport)