Röplabda: hétfőn a lengyelek ellen kezdik az Eb-t az U18-as lányok

Budapesten, az UTE csarnokában rendezett felkészülési tornával hangolt az U18-as leány röplabda-válogatott a jövő hétfőn kezdődő korosztályos Európa-bajnokságra. Az első találkozón a mieink kikaptak 3:2-re az ugyancsak Eb-résztvevő szlovén csapattól. A meccsen a válogatott legjobbjaiként Gajdács Lina 14, Csereklye Zsófia 13 pontig jutott. Csereklye a blokkok terén is eredményes volt, a 10 pontot érő magyar sáncból 4 is az ő nevéhez fűződött. Horváth András együttese a második mérkőzésén is ötjátszmás meccset vívott, és ezúttal 3:2-re nyert az Eb-re szintén kijutott spanyolok ellen, méghozzá a 15 pontos Pampuch Gréta és a 13-13 egységgel záró Csereklye Zsófia, Németh Luca kettős vezérletével.

„Jól szolgálta a felkészülésünket ez a két mérkőzés. Az első meccs célja az volt, hogy a lehető leghosszabb meccset játsszuk a szlovénok ellen. Ez sikerült is, hiszen öt játszmára tudtuk kényszeríteni azt a szlovén csapatot, amelytől szettet sem igazán sikerült elvennünk az elmúlt egy évben. A második napon a spanyolokat sikerült 3:2-re legyőznünk, felálltunk többször is a mérkőzés folyamán, és sikerült komfortzónán kívül röplabdázunk, illetve nagyon sok olyan elemet sikerült gyakorolnunk élesben, amelyet az edzések folyamán jól tudtunk alkalmazni" – értékelt Horváth András szövetségi edző az MRSZ honlapján.

A mieink Kréta szigetén, Heraklionban játsszák az Európa-bajnoki csoportmeccseiket; az első ellenfél a lengyel együttes lesz.

Azt garantálhatom, hogy mi minden tőlünk telhetőt meg fogunk tenni az Eb-n. A legfontosabb célunk, hogy mérkőzésről mérkőzésre jobban játszunk a tornán.

Reméljük, jó játékkal sikerül majd előrukkolnunk, és a ránk jellemző röplabdastílussal képesek leszünk meglepni nálunk papíron magasabban jegyzett csapatokat is" – mondta a szakvezető a várakozásokról az Utánpótlássportnak.

AZ U18-AS LEÁNY EB CSOPORTBEOSZTÁSA:

A-csoport:

Románia, Olaszország, Szerbia, Szlovénia, Hollandia, Horvátország, Belgium, Spanyolország

B-csoport:

Görögország, Törökország, Lengyelország, Bulgária, Németország, MAGYARORSZÁG, Finnország, Litvánia



(Mindkét csoportból az első két helyezett jut tovább az elődöntőbe. A további helyezéseket a csoportkörben elért eredmények alapján állapítják meg.)

A magyar válogatott Eb-programja:

Július 1. hétfő, 12:00 Magyarország–Lengyelország

Július 2. kedd, 12:00 Magyarország–Finnország

Július 3. szerda, 20:00 Magyarország–Görögország

Július 5. péntek, 12:00 Magyarország–Törökország

Július 6. szombat, 17:30 Magyarország–Németország

Július 8. hétfő, 14:30 Magyarország–Litvánia

Július 9. kedd, 14:30 Magyarország–Bulgária

