Úszás: a péntek se a mi napunk volt az ifjúsági vb-n

Ha lenne helye iróniának, azt írnánk: pénteken is csütörtököt mondtak fiataljaink Otopeniben, vagyis ahogy előző nap, úgy ezúttal is leküzdhetetlen akadálynak bizonyultak az összes érintett számára a selejtezős futamok a korosztályos úszó-vb-n,

ennél fogva a péntek esti programban – a csütörtökihez hasonlatosan – már egyetlen ifjú honfitársunknak sem jutott szerep.

A matinés műsorban három számban voltunk érdekeltek, még pontosabban három női számban, melyek közül a 400 méter gyorson vízbe csobbanó Szabó Lilla nyújtotta a leginkább elfogadhatót, amennyiben a 16 éves egri versenyző a 12. időeredményt produkálta 4:15.26-tal az 52 fős mezőnyben. Más kérdés, hogy ennél mintegy másfél másodperccel jobbra lett volna szüksége a nyolcas döntőbe kerüléshez, és éppenséggel a 4:14.10 perc, amellyel nevezték, sem lett volna elegendő az esti fináléhoz.

A kilencven indulót számláló 50 háton a 16 esztendős Kokas Fanni 30 másodpercen belül ért célba (29.96), ám ez csupán a 34. helyre volt jó, az elődöntőhöz 29 másodpercen belüli idő kellett volna. A Jövő SC-s tinit – aki Szabó Lillával együtt tagja volt a vb keddi nyitónapján nyolcadikként végzett 4x200 méteres leány gyorsváltónak – 29.13-mal jegyezték a legrövidebb hátszám rajtlistáján, a legjobb 16-ba utolsóként bekerülő vetélytárs viszont 28.83-at produkált. Vagyis nem volt realitása Kokas továbbjutásának.

Ahogy ez volt a helyzet a 200 vegyesen startolt két serdülőkorú fiatalunk esetében is. A 71 résztvevős számban a BVSC-s Zámbori Hanna 25. lett 2:19.61-es idővel, míg a Bálint Úszó Egyesület még bő két hétig 15 éves versenyzőjének, Rékasi Zsuzsannának be kellett érnie a 30. pozícióval (2:20.23). A decemberben 16 esztendős Zámbori az idei ifi bajnoki címet 2:18.92-vel szerezte meg, az otopeni vb-döntőhöz azonban 2:15-höz közeli eredmény szükségeltetett volna. A romániai mezőny bizony még túl erős volt számukra.

