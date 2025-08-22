Labdarúgás: megkezdték a felkészülést az Eb-selejtezőre az U19-esek

Az idény első összetartásán vett részt az U19-es labdarúgó-válogatott, amely négy napot töltött Telkiben a szeptemberi felkészülési mérkőzések előtt.
Telkiben találkoztak az U19-es labdarúgó-válogatott tagjai, akik az idény első összetartására voltak hivatalosak – számol be az mlsz.hu. A Kemenes Szabolcs irányította együttes szeptember elején a nagy hagyományú, rendre erős ellenfeleket felvonultató (idén a mieink mellett Szerbia, Montenegró és Portugália lép pályára) Vilotic-kupán szerepel, októberben a görögök ellen játszik felkészülési mérkőzést, majd
novemberben következik az Európa-bajnoki selejtezők első köre Bulgária, Feröer és Franciaország ellen.
„Az első és a legfontosabb, hogy mindig öröm, amikor össze tudunk hozni egy párnapos edzőtábort. A klubbeli elfoglaltságok miatt érthetően sűrű a naptár, jó látni így is, hogy a válogatott programok a játékosok számára is fontosak és sokat adnak.
Nagyon hasznos és jó összetartást zártunk, meg tudtunk nézni néhány olyan játékost is, akit eddig csak a klubjában láttunk.
Fontos, hogy együtt legyen a csapat, mivel kevés az idő, minden edzés, minden közös program segít összekovácsolni a társaságot és a mostani is ilyen alkalom volt” – mondta Kemenes Szabolcs szövetségi edző.
Az U19-es mellett az U18-as válogatott is Telkiben készült a hét első felében, az összetartást pedig a két korosztályos válogatott egymás elleni mérkőzése zárta.
Védők: Garai Zétény (Ajka) Horváth Tamás (Videoton) Lakatos Noel (Ingolstadt) Mona Árpád (Karcag) Pál Barna (Puskás Akadémia) Vitályos Viktor (MTK)
Középpályások: Hős Zsombor (Vasas Kubala Akadémia) László Krisztián (MTK) Madarász Ádám (FTC) Somogyi Ádám (Budapest Honvéd-MFA)
Támadók: Barkóczi Barnabás (Vasas Kubala Akadémia) Egri Imre (DVSC) Giorgio Ghiani (NEC) Kovács Bendegúz (AZ) Mondovics Kevin (Puskás Akadémia) Regenyei Gergő (DVSC) Vörös Barnabás (Gyula)
Az U18-as válogatott kerete
Kapusok: Balogh T. Márk (DVSC) Lányi Ferenc (Rapid Wien)
Védők: Adrian Delaportas (AEK) Horváth Dominik (Videoton) Kovács Dániel (OH Leuven) Lakatos Kristóf (Videoton) Milicz Péter (Budapest Honvéd-MFA) Prettenhoffer Márton (ETO FC) Sánta Milán (DVSC) Ujváry Ferenc (Budapest Honvéd-MFA)
Középpályások: Magyarics Erik (Puskás Akadémia) Palkó Áron (UTE) Petrók Viktor (Budapest Honvéd-MFA) Rab Bence (Vasas Kubala Akadémia) Varga Zsombor (Puskás Akadémia) Vincze Domonkos (Vasas Kubala Akadémia) Vörös Barna (Mezőkövesd)
Támadók: Galambos János (Paksi FC) Kátai Szabolcs (Vasas Kubala Akdémia) Kovács Erik (Budapest Honvéd-MFA) Nyers Ádám (Budapest Honvéd-MFA) Nyikos Botond (DVSC)