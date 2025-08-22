Labdarúgás: megkezdték a felkészülést az Eb-selejtezőre az U19-esek

Telkiben találkoztak az U19-es labdarúgó-válogatott tagjai, akik az idény első összetartására voltak hivatalosak – számol be az mlsz.hu. A Kemenes Szabolcs irányította együttes szeptember elején a nagy hagyományú, rendre erős ellenfeleket felvonultató (idén a mieink mellett Szerbia, Montenegró és Portugália lép pályára) Vilotic-kupán szerepel, októberben a görögök ellen játszik felkészülési mérkőzést, majd

novemberben következik az Európa-bajnoki selejtezők első köre Bulgária, Feröer és Franciaország ellen.

„Az első és a legfontosabb, hogy mindig öröm, amikor össze tudunk hozni egy párnapos edzőtábort. A klubbeli elfoglaltságok miatt érthetően sűrű a naptár, jó látni így is, hogy a válogatott programok a játékosok számára is fontosak és sokat adnak.

Nagyon hasznos és jó összetartást zártunk, meg tudtunk nézni néhány olyan játékost is, akit eddig csak a klubjában láttunk.

Fontos, hogy együtt legyen a csapat, mivel kevés az idő, minden edzés, minden közös program segít összekovácsolni a társaságot és a mostani is ilyen alkalom volt” – mondta Kemenes Szabolcs szövetségi edző.

Az U19-es mellett az U18-as válogatott is Telkiben készült a hét első felében, az összetartást pedig a két korosztályos válogatott egymás elleni mérkőzése zárta.

Az U19-es válogatott kerete



Kapusok:

Bozó Mirkó (Puskás Akadémia)

Kocsis Botond (Győr)

Papp Lőrinc (Budapest Honvéd-MFA)



Védők:

Garai Zétény (Ajka)

Horváth Tamás (Videoton)

Lakatos Noel (Ingolstadt)

Mona Árpád (Karcag)

Pál Barna (Puskás Akadémia)

Vitályos Viktor (MTK)



Középpályások:

Hős Zsombor (Vasas Kubala Akadémia)

László Krisztián (MTK)

Madarász Ádám (FTC)

Somogyi Ádám (Budapest Honvéd-MFA)



Támadók:

Barkóczi Barnabás (Vasas Kubala Akadémia)

Egri Imre (DVSC)

Giorgio Ghiani (NEC)

Kovács Bendegúz (AZ)

Mondovics Kevin (Puskás Akadémia)

Regenyei Gergő (DVSC)

Vörös Barnabás (Gyula)



Az U18-as válogatott kerete



Kapusok:

Balogh T. Márk (DVSC)

Lányi Ferenc (Rapid Wien)



Védők:

Adrian Delaportas (AEK)

Horváth Dominik (Videoton)

Kovács Dániel (OH Leuven)

Lakatos Kristóf (Videoton)

Milicz Péter (Budapest Honvéd-MFA)

Prettenhoffer Márton (ETO FC)

Sánta Milán (DVSC)

Ujváry Ferenc (Budapest Honvéd-MFA)



Középpályások:

Magyarics Erik (Puskás Akadémia)

Palkó Áron (UTE)

Petrók Viktor (Budapest Honvéd-MFA)

Rab Bence (Vasas Kubala Akadémia)

Varga Zsombor (Puskás Akadémia)

Vincze Domonkos (Vasas Kubala Akadémia)

Vörös Barna (Mezőkövesd)



Támadók:

Galambos János (Paksi FC)

Kátai Szabolcs (Vasas Kubala Akdémia)

Kovács Erik (Budapest Honvéd-MFA)

Nyers Ádám (Budapest Honvéd-MFA)

Nyikos Botond (DVSC)

(Kiemelt kép forrása: MLSZ)