Öttusa: világbajnoki bronzérmes az U19-es leánycsapat Litvániában

2025.08.22. 17:05
Címkék
Öttusa utánpótlás utánpótlássport U19-es világbajnokság
A Rajncsák Diána, Herbák Emma és Turbucz Ivola alkotta női csapat a harmadik helyen zárt a litvániai U19-es öttusa-világbajnokságon; egyéniben Rajncsák ötödik lett.

A lányok döntőjét rendezték meg pénteken az U19-es öttusázok világbajnokságán Litvániában. Egyéniben az egyiptomi Farida Halil nyert, míg a magyarok közül Rajncsák Diána teljesített a legjobban, az ötödik helyen fejezte be a tusákat, és a nyolcadik Herbák Emmával, illetve a tizenhetedik Turbucz Ivolával együtt

csapatban a mieink a dobogóra is felállhattak,

ugyanis összesítésben Egyiptom és Németország mögött Magyarország legjobbjai szerezték a harmadik legtöbb pontot.

Szombaton a fiúk döntője következik, amelyben négy magyar szerepel.

(Kiemelt képet készítette: Kasza Róbert/MÖSZ)

