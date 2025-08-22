Öttusa: világbajnoki bronzérmes az U19-es leánycsapat Litvániában

A lányok döntőjét rendezték meg pénteken az U19-es öttusázok világbajnokságán Litvániában. Egyéniben az egyiptomi Farida Halil nyert, míg a magyarok közül Rajncsák Diána teljesített a legjobban, az ötödik helyen fejezte be a tusákat, és a nyolcadik Herbák Emmával, illetve a tizenhetedik Turbucz Ivolával együtt

csapatban a mieink a dobogóra is felállhattak,

ugyanis összesítésben Egyiptom és Németország mögött Magyarország legjobbjai szerezték a harmadik legtöbb pontot.

Szombaton a fiúk döntője következik, amelyben négy magyar szerepel.

