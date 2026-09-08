Nemzeti Sportrádió

Ládaderbi: sztársportolók a rajtvonalnál

R. P.R. P.
2026.09.08. 13:27
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Fotó: MOB/Szalmás Péter
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Koch Máté ládaderbi Betlehem Dávid Boczkó Gábor
Sztársportolók egész sora vesz részt a Red Bull Ládaderbin, amelyet szeptember 20-án rendeznek meg a Tabánban.

A versenyen a saját hajtású, „házi építésű” járművek legfeljebb 2 méter szélesek, 2.5 méter magasak és 6 méter hosszúak lehetnek, és sofőr nélkül legfeljebb 80 kilogrammot nyomhatnak. Előírás a beépített fék és kormány, hogy a járművek biztonságosan teljesíthessék a 400 méteres távot.

Olimpikonokkal is találkozhatunk a különleges viadalon: Lékai Máté csapatkapitány irányításával az olimpiai ezüst- és bronzérmes magyar párbajtőrvívó, ma szövetségi kapitányként dolgozó Boczkó Gábor, a 400 méteres síkfutásban Európa-bajnok Molnár Attila, a vívó olimpiai bajnok Koch Máté és az olimpiai bronzérmes hosszútávúszó Betlehem Dávid méreti meg magát a népes mezőnyben.

„Meglepődtem a felkérésen, hogy csapatkapitányként vegyek részt a Red Bull Ládaderbin – nyilatkozta a 198-szoros válogatott Lékai Máté, a Ferencvárosi TC kézilabdázója. – Fantasztikus csapat a Team Hungary, én magam annyiban vettem részt az építésben, hogy néztem, amint Losonczi Dávid levágja a kajak hátulját, Koch Máté meg lekaparja róla a rátapadt koszt. A kerekek még csak most kerülnek majd a kiszuperált a kajak alá. Nagyon nagy bulinak ígérkezik az egész, nemcsak azért, mert szeretem a sebességet és az őrült, extrém kihívásokat, hanem azért is, mert jó így együtt lenni az olimpikonokkal. Remélem, minél többen kijönnek a Tabánba, hogy szurkoljanak a csapatnak.”

 

Koch Máté ládaderbi Betlehem Dávid Boczkó Gábor
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