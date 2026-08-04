Nemzeti Sportrádió

Kun Patrícia 26. lett a női 3 méteres műugrás selejtezőjében a vizes Eb-n

2026.08.04. 14:32
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Kun Patrícia (Fotó: Facebook/Hungarian Diving)
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vizes Eb Kun Patrícia műugrás
Kun Patrícia az utolsó előtti, 26. helyen végzett kedden a női 3 méteres műugrás selejtezőjében a Párizsban zajló vizes Európa-bajnokságon.

A kontinensviadal eredményközlő oldala szerint az UTE sportolója összesen 184.70 pontot kapott, s ezzel csak egy grúz riválist előzött meg.

A magyar versenyző korábban 1 méteren is indult, ott a 28. helyen zárt.

A 12-es döntőbe óriási fölénnyel az olaszok kiválósága, Chiara Pellacani jutott be az első helyen.

 

vizes Eb Kun Patrícia műugrás
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