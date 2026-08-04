Kun Patrícia 26. lett a női 3 méteres műugrás selejtezőjében a vizes Eb-n

A kontinensviadal eredményközlő oldala szerint az UTE sportolója összesen 184.70 pontot kapott, s ezzel csak egy grúz riválist előzött meg.

A magyar versenyző korábban 1 méteren is indult, ott a 28. helyen zárt.

A 12-es döntőbe óriási fölénnyel az olaszok kiválósága, Chiara Pellacani jutott be az első helyen.