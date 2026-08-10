Úszó Eb: majdnem hibátlan magyar mérleg az első délelőttön

Első magyarként Pádár Nikolett „csobbant” az Európa-bajnokságon már élesben a saint-denis-i uszodában hétfőn délelőtt: az Amerikában tanuló és készülő Pádár a 100 gyorsot leginkább azért vállalta, hogy ne szerdán, 200 gyorson, a fő számában ússzon először ezen az Eb-n.

„Tényleg csak az volt a cél, hogy leússzam. Amúgy már most, az előfutamok során is nagyon jó a hangulat az uszodában” – nyilatkozta Pádár, majd sietett, hogy kellően ráhangolódjon a második délelőtti úszására, a 4x200-as gyorsváltó előfutamára.

Pádártól elköszöntünk, s már jött is az újabb magyar, mégpedig Milák Kristóf 50 pillangón, és 22.96-tal, egy reggelhez képest kiváltképp jó idővel gond nélkül jutott tovább az esti középdöntőbe.

Női 200 háton a pályafutása első felnőtt Európa-bajnokságán induló Kokas Fanni elmondása szerint a vártnál kevésbé izgult, hogy ennek is köszönhető-e, hogy továbbjutott a középdöntőbe, nem tudjuk.

„Azt hittem, jobban fogok izgulni, hiszen ez az első felnőtt Európa-bajnokságom. Ez egy jó délelőtti úszás volt, örülök, hogy továbbjutottam. Azt gondolom, bennem van az egyéni csúcsom körüli idő, az 2:10.76, ha a középdöntőben azt megúsznám, akár még a döntőbe is becsúszhatnék” – mondta Kokas Fanni.

Szabó-Feltóthy Eszter már rutinos úszóként vágott neki ugyanennek a számnak, magabiztosan, hatodik helyen lépett tovább: „Ez az egyetlen számom ezen az Eb-n, az a célom, hogy fokozatosan, lépésről-lépésre gyorsuljak.”

Az Ugrai Panna, Ábrahám Minna, Késely Ajna, Pádár Nikolett összetételű 4x200-as gyorsváltó harmadik helyen jutott be a döntőbe, és szintén harmadik helyen kvalifikálta magát a kedd esti fináléba Jackl Vivien is 800 gyorson.

EURÓPA-BAJNOKSÁG, SAINT-DENIS

Előfutamok. A magyarok eredményei. Férfiak. 50 m pillangó: 1. Maxime Grousset (francia) 22.49, …5. Milák Kristóf 22.96 – Milák középdöntőbe jutott. Nők. 100 m gyors: 1. Marrit Steenbergen (holland) 52.62, …28. Pádár Nikolett 55.30 – Pádár nem jutott középdöntőbe. 800 m gyors: 1. Simona Quadarella (olasz) 8:23.17, … 3. Jackl Vivien 8:28.87 – Jackl döntőbe jutott. 200 m hát: 1. Katie Shanahan (brit) 2:09.29, …6. Szabó-Feltóthy Eszter 2:10.74, …13. Kokas Fanni 2:12.16 – Szabó-Feltóthy és Kokas középdöntőbe jutott. 4x200 m gyorsváltó: 1. Orosz csapat 7:54.17, …3. Magyarország (Ugrai Panna, Ábrahám, Késely Ajna, Pádár Nikolett) 7:56.75 – a magyar csapat döntőbe jutott