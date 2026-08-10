Urbán Zita egyéni csúccsal döntőbe jutott 3000 akadályon
Urbán Zita bejutott a 3000 méteres akadályfutás döntőjébe az atlétikai Európa-bajnokságon Birminghamben.
A futamokból csak helyezéssel lehetett továbbjutni, az első nyolc kvalifikálta magát a csütörtöki döntőbe.
Urbán Zita nagyszerűen teljesítve a hetedik helyen ért célba az első futamban. Ideje 9:35.57 lett, ezzel három tizeddel megjavította az egyéni csúcsát.
Legfrissebb hírek
Minden idők legjobb Eb-jét várja az európai szövetség elnöke
Atlétika
2026.08.09. 21:36