Nemzeti Sportrádió

Urbán Zita egyéni csúccsal döntőbe jutott 3000 akadályon

R. P.R. P.
2026.08.10. 22:29
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Fotó: Árvai Károly
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Urbán Zita Birmingham atlétikai Európa-bajnokság
Urbán Zita bejutott a 3000 méteres akadályfutás döntőjébe az atlétikai Európa-bajnokságon Birminghamben.

A futamokból csak helyezéssel lehetett továbbjutni, az első nyolc kvalifikálta magát a csütörtöki döntőbe.

Urbán Zita nagyszerűen teljesítve a hetedik helyen ért célba az első futamban. Ideje 9:35.57 lett, ezzel három tizeddel megjavította az egyéni csúcsát.

 

Urbán Zita Birmingham atlétikai Európa-bajnokság
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