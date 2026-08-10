Nem jutottak döntőbe női kalapácsvetőink az atlétikai Eb-n

A selejtező A-csoportjában szereplő Németh Zsanett első kísérlete nem volt érvényes, másodikra 64.94-et ért el, ezzel a 9. továbbjutó helyen állt két sorozat után. A harmadikban javított 66.11-re, és a nyolcadik helyen zárta a csoportot.

A B-csoportban versenyző Csatári Jázmin legjobb kísérlete 64.55 volt, ezzel a 13. helyet szerezte meg.

A döntőt érő küszöb 71.50 méter volt, ezt csak hárman dobták túl.

Összesítésben Németh Zsanett a 17., Csatári Jázmin a 23. helyen végzett.