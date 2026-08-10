Nemzeti Sportrádió

Odahaza ikszelt a Sepsi az FCSB-vel

BOROS MIKLÓSBOROS MIKLÓS
• Sepsiszentgyörgy
2026.08.10. 22:51
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Fotó: Tókos Csaba
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FCSB Sepsi OSK román labdarúgó-bajnokság
Hiába voltak nagyobb helyzetei, csak gól nélküli döntetlent játszott a Sepsi OSK az FCSB ellen a román labdarúgó-élvonalban, de ezzel is megfosztotta első helyétől a fővárosi csapatot.

Közel telt ház, 7900 fogadta a bukaresti sztárcsapatot a Sepsi Duna Arénában, és a székely közönség meglepődve tapasztalta, hogy a 18 éves, mindössze hatodik élvonali meccsét játszó Batzula Hunor lett a csapatkapitány a doppingvétség miatt eltiltott Cosmin Matei helyett. A másik kellemes meglepetést pedig a hazaiak játéka jelentette, a bátran letámadó és a párharcokat megnyerő Sepsi ugyanis az első félidőben teljesen egyenrangú ellenfele volt az éllovasnak. Sőt, a nagyobb helyzeteket a szentgyörgyiek hagyták ki, Dimitri Oberlin és Moses Mawa is tiszta helyzetből lőtt csúnyán mellé, Funsho Bamgboye próbálkozását pedig lábbal védte Matei Popa. Két nagy védése David Lazarnak is akadt, a Sepsi veterán hálóőre Juri Cisotti átlövését és kiugrását is hatástalanította.

A szünet után kissé visszahúzódott a Sepsi és várta a kontralehetőségeket, de az igazán nagy helyzethez egy hatalmas védelmi hiba kellett: Popa és André Duarte összegabalyodása után Bamgboye 18 méterről az üres kapu mellé lőtt. A hajrára teljesen kifulladt az FCSB, de a Sepsi cserecsatára, Borisz Cmiljanics egy remek kiugratásnál túl hosszan tolta meg a labdát, a második helyzeténél pedig mellé fejelt.

ROMÁN SUPERLIGA
4. forduló
Sepsi OSK–FCSB 0–0
Sepsi OSK: Sigér Dávid sérülés miatt nem volt a keret tagja
Az állás: 1. FC Arges 9 pont, 2. FCSB 8, 3. Rapid 8, …10. Sepsi OSK 5, …16. Csíkszereda 0

 

FCSB Sepsi OSK román labdarúgó-bajnokság
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