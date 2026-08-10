Nemzeti Sportrádió

Premier League: hosszabbított holland bekkjével a Tottenham

V. H. L.V. H. L.
2026.08.10. 22:40
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Micky van de Ven (Fotó: Getty Images)
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Micky van de Ven Tottenham Hotspur Premier League szerződéshosszabbítás
Aláírta új szerződését Micky van de Ven, a Tottenham Hotspur holland válogatott védője, aki a hírek szerint öt évvel hosszabbította meg kontraktusát a „sarkantyúsoknál”.

A Tottenham Hotspur hivatalos platformjain közölte, hogy meghosszabbította holland válogatott védője, Micky van de Ven szerződését. A londoni klub klub kommünikéjében nem tért ki a kontraktus időtartamára, de a neves újságíró, Ben Jacobs értesülése szerint a játékos ötéves megállapodást írt alá.

„Különleges pillanat ez nekem, a családom nagyon büszke rám – idézi a klub honlapja Van de Vent. – Amióta beléptem az ajtón, imádtam a klubot, a szurkolókat, és rengeteget fejlődtem. Teljesen világos számomra, milyen irányba tart a csapat, és én részese akarok lenni az utazásnak, rendkívül izgatottam várom az előttünk álló kihívásokat.”

 

 

Micky van de Ven Tottenham Hotspur Premier League szerződéshosszabbítás
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