Premier League: hosszabbított holland bekkjével a Tottenham

A Tottenham Hotspur hivatalos platformjain közölte, hogy meghosszabbította holland válogatott védője, Micky van de Ven szerződését. A londoni klub klub kommünikéjében nem tért ki a kontraktus időtartamára, de a neves újságíró, Ben Jacobs értesülése szerint a játékos ötéves megállapodást írt alá.

„Különleges pillanat ez nekem, a családom nagyon büszke rám – idézi a klub honlapja Van de Vent. – Amióta beléptem az ajtón, imádtam a klubot, a szurkolókat, és rengeteget fejlődtem. Teljesen világos számomra, milyen irányba tart a csapat, és én részese akarok lenni az utazásnak, rendkívül izgatottam várom az előttünk álló kihívásokat.”