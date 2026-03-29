Műugrás: tizennégy magyar érem a Hungarian Diving Openen

2026.03.29. 18:58
Kim Cathleen Bora és Tóth Csenge Tünde (Fotó: Facebook/Hungarian Diving)
Duna Aréna Hungarian Diving Open műugrás
Tizennégy érmet szereztek a hazai versenyzők a Hungarian Diving Open elnevezésű nemzetközi műugróviadalon, amelyet péntektől vasárnapig a Duna Arénában rendeztek meg.

A szövetség beszámolója szerint az esemény mindhárom napján volt egy-egy magyar győzelem, ami jó előjel a júniusi, szintén hazai rendezésű korosztályos Európa-bajnokság előtt. Az ifjúsági korosztályban Fehér Luca és Both Franciska 3 méteres szinkronműugrásban diadalmaskodott. Szintén a korosztályos versenyek küzdelmeiben győzött Tóth Csenge Tünde és Kim Cathleen Bora, akik a női szinkrontoronyugrók között szereztek aranyérmet. A vasárnapi zárónapon a juniorok között szereplő Tóth Ani 1 méteren végig vezetve diadalmaskodott azok után, hogy egy nappal korábban 3 méteren második volt.

„A fiatalok megmutatták, hogy valami már megmozdult a sportágban, korosztályos szinten egyre jobbak vagyunk. Tudom, ez csak egy kisebb nemzetközi verseny és az Európa-bajnokság az igazi fokmérő, mégis, az itt gyűjtött tapasztalatokkal és önbizalommal felvértezve talán sikerül majd hazai környezetben szép eredményeket elérni, ami újabb lépcsőfok lehet” – nyilatkozta Kelemen Ildikó, a szövetség elnöke.

A viadalon a magyar indulók 3 arany-, 6 ezüst- és 5 bronzérmet szereztek. Legközelebb június 22. és 28. között népesül be ugrókkal a Duna Aréna, akkor rendezik az ifjúsági és junior Európa-bajnokságot.

 

