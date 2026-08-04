Nemzeti Sportrádió

Nyílt vízi úszás: Mihályvári-Farkas Viktória második 10 km-en az Eb-n

KOVÁCS ERIKAKOVÁCS ERIKA
2026.08.04. 16:39
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Fotó: MTI/Hegedüs Róbert
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úszás vizes Eb 2026 Mihályvári-Farkas Viktória
Címvédőként és egyedüli magyarként rajtolt Mihályvári-Farkas Viktória az Európa-bajnokság 10 km-es versenyszámában Párizsban: második lett a keddi versenyen.

Megvárta, míg mindenki beugrik a vízbe, aztán ő is ugrott, majd rögtön az élre is állt.

Mihályvári-Farkas Viktória nem szereti a kontaktot a vízben, s nem feltétlenül azért, mert valójában csak az előző szezonban váltott medencéről nyílt vízre – a kezdetektől arról beszélt, nem fekszik neki a verekedés, nem is az a típus, úgyhogy ő inkább ezeket elkerüli, azt meg ebben a sportágban leginkább úgy lehet, ha az élen halad az ember.

Kutasi Gergely tanítványa ezt is tette, sokáig, nagyon sokáig, s mikor már csak az ötöde volt hátra a versenyből, az olasz kiválóság, Ginevra Taddeucci iramot váltott.

És nyert.

Hatalmas fölénnyel.

De nagy előnnyel ért célba a harmadik előtt Mihályvári-Farkas Viktória is, így a tavalyi arany után Európa-bajnoki ezüstérmet nyert.

MIHÁLYVÁRI-FARKAS Viktória; BETLEHEM Dávid
Mihályvári-Farkas Viktória és Betlehem Dávid a párizsi ezüstéremmel (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

„A nyolc kör hosszú volt, másabb mentálisan, mint amikor hat van, hiába ugyanakkora a táv. Az, hogy majdnem végig én vezettem, sokat kivett belőlem. Meg kellett próbálnom, mert nem szeretek verekedni, nem is nagyon tudok. Büszke lehetek magamra, elégedett vagyok az úszásommal, az eredménnyel is” – mondta el a verseny végén az M4 Sportnak Mihályvári-Farkas.

VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, PÁRIZS
Nyílt vízi úszás
Nők, 10 km
Európa-bajnok: Ginevra Taddeucci (Olaszország) 2:07:49.9
2. Mihályvári-Farkas Viktória (Magyarország, klub: FTC, edző: Kutasi Gergely) 2:07.59.6
3. Linda Caponi (Olaszország) 2:08:03.4

 

úszás vizes Eb 2026 Mihályvári-Farkas Viktória
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