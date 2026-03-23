Visszavonul a futballtól a korábbi francia válogatott középpályás – hivatalos

2026.03.23. 09:45
Dimitri Payet befejezi (Fotó: Getty Images)
Dimitri Payet visszavonulás Franciaország
A korábbi francia válogatott középpályás, Dimitri Payet vasárnap bejelentette, hogy visszavonul a profi labdarúgástól 21 éves pályafutása után.

A 38 éves játékos, aki kilenc hónapja klub nélkül van a brazil Vasco da Gamánál töltött időszaka után, ezt egy érzelmes élő interjúban jelentette be, miközben két korábbi csapata, az Olympique Marseille a Lille-lel játszott hazai környezetben a francia élvonalban.

Payet nehezen tudta leplezni érzelmeit a bejelentése közben: „Szeretnék két percet szánni arra, hogy megköszönjem mindenkinek — megköszönni mindazoknak, akik megosztották velem az elmúlt húsz évet. Valami egészen kivételes dolog volt. Egy szigetről jutottam el idáig, és az álmom az volt, hogy profi labdarúgó legyek. Ezt elértem, és végül húsz éven át a legmagasabb szinten csináltam. Sikerült játszanom a válogatottban, és ma egy gyönyörű utazás ér a végéhez” – fogalmazott.

A Réunionban született játékos 2005-ben kezdte profi pályafutását a Nantes-nál. Később 38 válogatottságig jutott a francia válogatottban, nyolc gólt szerzett, és meghatározó tagja volt annak a keretnek, amely 2016-ban bejutott az Európa-bajnokság döntőjébe, ahol hosszabbítás után 1–0-ra kikapták Portugáliától. Pályafutása során megfordult még a West Ham Unitedban, a Saint-Étienne-ben és az AS Excelsiorban is.

 

