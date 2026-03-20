Visszavonul Németh Krisztián 37-szeres válogatott labdarúgó

„Már nem titok, hogy nem folytatom, ezt már az év elején eldöntöttem. Ez a huszadik idényem a profi labdarúgásban, ezt még szerettem volna becsülettel végigcsinálni és úgy visszavonulni” – nyilatkozta az MTK csatára a Mandinernek. Hozzátette: a döntés során voltak nehéz pillanatai, ám jó szívvel hagyja abba, mert úgy érzi, nincs már több a karrierjében.

„Húzhatnám még évekig, hogy a cserepadról beszálljak, de most jött el az idő, hogy lezárjam a pályafutásomat. Nyilván sosem jó, ha vége van, ám inkább örömöt érzek amiatt, hogy ezt a húsz évet a futballpályán tölthettem” – magyarázta.

A 37 éves, győri születésű Németh az MTK utánpótlásában, az agárdi Sándor Károly Akadémián nevelkedett, majd a Liverpool FC utánpótlásába került. Angliában megfordult a Blackpool együttesénél, aztán a görög AEK Athén, az Olympiakosz és az Olympiakosz Volosz következett. Hollandiában az RKC Waalwijket és a Roda JC-t erősítette, az észak-amerikai profi ligában a Sporting Kansas City, a New England Revolution és a Columbus Crew támadója volt. Közben megfordult a katari al-Garafánál és Dunaszerdahelyen, majd hazatért, és előbb Debrecenben futballozott, aztán ismét az MTK-hoz igazolt.

Az MTK-val 2007-ben bajnoki ezüstérmes, az Olympiakosszal 2011-ben bajnok, a Sporting Kansas Cityvel 2015-ben US Open Cup-győztes, a Columbus Crew-val 2020-ben MLS-bajnok volt. Az MLS-ben 2015-ben ő szerezte az idény legszebb gólját.

Az U19-es válogatottal 2008-ban Európa-bajnoki bronzérmes – és a torna álomcsapatának tagja –, az U20-as nemzeti csapattal egy évvel később U20-as világbajnoki bronzérmes lett. A felnőttválogatottal – amelyben négyszer volt eredményes – a 2016-os kontinenstornán a nyolcaddöntőig jutott.

Az MTK 26 forduló után az élvonal tabellájának tizedik helyén áll, de csak három pont az előnye a már kieső helyen tanyázó Diósgyőrrel szemben és hét meccs óta nyeretlen. Az interjúban Németh elmondta, utolsó célja egyértelműen az, hogy kiharcolják a bennmaradást, mert nem szeretné kieséssel lezárni a pályafutását.