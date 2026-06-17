Németh Nándor: Álom a Milákkal felálló váltó

– Száz gyorson megúszta a szintet az augusztusi párizsi Európa-bajnokságra. De nem volt ez olyan egyszerű… Mielőtt belemennék a személyes részbe, árulja el, mi a véleménye a nehéz szintekről, az új válogatási elvekről?

– Az, hogy tényleg nagyon erősek – válaszolta a világbajnoki bronzérmes Németh Nándor. – Azzal, hogy már nem számít be az előző évi nagy versenyen úszott idő, nehezebbé vált a szint teljesítése. Persze kiskapuk vannak, hiszen a váltók kapcsán azért így is be lehet kerülni a válogatottba, de nekem a lényeg az, hogy száz gyorson megúsztam a szintet.

– Ezt az áprilisi országos bajnokság döntőjében tervezte teljesíteni, ott nem sikerült, viszont utána a Ferencváros 4x100-as gyorsváltójának első embereként simán hozta a szintet. Az első alkalommal ott úszott ön mellett Milák Kristóf, s a döntő után éppen ön mondta, hogy bár versenyzett már a legnagyobb ellen, kikérte több szakember véleményét, vajon a magyar klasszis ellen miért nem tudta kihozni magából a maximumot. Ez valamiféle Milák-fóbia?

– Nem hiszem, bár a barátaimmal úgy jellemeztük ezt, hogy Milák-blokk. De szerintem nincs ilyen, hiszen arra a döntőre – ahogy bármikor Kristóf ellen – ugyanúgy álltam oda a rajthoz, mint máskor. Az is lehet, hogy egyszerűen csak rossz napot fogtam ki, nem tudom. Lehetne ezt elemezni, persze, egyelőre még nem fejtettem meg az okot.

– A formája megvolt a jó időhöz, mert a váltóban gond nélkül teljesítette a szintet.

– Bennem maradt a tüske a száz gyors döntője után, ott nagyon meg akartam úszni a szintet, a középdöntő után éreztem, hogy a fináléban képes leszek még jobb eredményre, mégsem sikerült. Nem az ezüstérem, hanem az idő miatt bánkódtam, mert tudtam, annak az úszásnak az utolsó tizenöt méterében maradt jócskán.

– A jó idő kellhet Párizsban is, hiszen hosszú idő után ez ismét egy úgynevezett nagy Európa-bajnokság lesz. Milyen mezőnyre, milyen időeredményekre számít száz gyorson?

– A Covid miatt folyamatosan torlódtak a világversenyek, de mára helyreállt a rend, és ez tényleg nagy Eb lesz: mindenki erre készül, úgyhogy arra számítok, kemény verseny lesz, hogy mást ne mondjak, Jegor Kornyev az orosz bajnokságon nemrég kétszer is 46.9-et úszott, és akkor még nem beszéltünk a román David Popovici-ról. De úgy érzem, én is jó formában vagyok, legutóbb a párizsi olimpia előtt éreztem ugyanezt.

– Sokszor eszébe jut még az a párizsi döntő, ahol egy századdal maradt le a harmadik, kettővel a második helyről?

– A világbajnoki bronz mellett továbbra is ez pályafutásom legjobb eredménye. Bosszantó persze, ami történt, de rögtön a döntő után sem csapkodtam mérgemben, hiszen már úgysem tudtam volna változtatni rajta. Azért néha elgondolkozom azon, mi lett volna, ha, bár csak felidegesítem magam ezzel: mi lett volna, ha például két századdal jobbat ugrok a rajtnál? Többen megjegyezték, hogy az utolsó tempónál nem kellett volna kivennem a fejem a vízből. De én abban a helyzetben azt találtam jó megoldásnak, és azóta is előfordult már, hogy ugyanezt tettem. A soproni ob-n Sós Csaba kapitány mondta is, ha még egyszer ezt megcsinálom, ráugrik a fejemre. Kicsit szerencsétlennek érzem magam amúgy, hiszen az olimpia után a tavalyi világbajnokságon hiába lettem második az első középdöntős futamban, végül nem jutottam be a nyolc közé. Talán egyszer a sors majd visszaadja nekem ezeket a századokat.

– Mi a helyzet a kétszáz gyorssal, eldöntötte már, hogy elindul-e ezen a távon is a kontinensviadalon?

– Ez egy örök kérdés… Szerintem ott leszek a nevezettek között: minden bizonnyal lesz 4x200-as gyorsváltónk, s azt a számot az Eb első napján rendezik, akkor majd döntök. De kemény, nagyon kemény lett ez a szám a világban és Európában is, megkockáztatom, 1:44 eleje kell az éremhez, amitől azért én még messze vagyok. Ha az elején Milák-blokkot emlegettem, ezúttal még inkább megtehetem, mert a kétszáz kapcsán aztán tényleg van bennem egyfajta blokk. Valahogy vagy nagyon jól megy, vagy egyáltalán nem, és számomra is lutri, mikor melyik verzió „játszik”.

– Ha már váltó: lát arra esélyt, hogy összeáll egy olyan négyes, amelyikben Kós Hubert és Németh Nándor mellett Milák Kristóf is ott van?

– Ez inkább csak álom, nem hiszem, hogy rá tudjuk erre venni Kristófot. Ha az olimpián sem vállalta, nem gondolom, hogy az Eb-n fogja. Tavaly az országos bajnokságon ott volt az egyesülete váltójában, reménykedtem, hogy ezek után a szingapúri világbajnokságon a csapattal is képviseli Magyarországot, de végül el sem indult a vébén. Én már letettem erről.

– Azért Milák nélkül is erős váltóink lehetnek, és száz gyorson is odaérhet a mezőny elejére, vagyis: mivel lenne elégedett Párizsban?

– Nem kertelek, mindenképpen érmet várok magamtól. Mondhatom, hogy nyerni megyek Párizsba, hiszen így kell hozzáállni, de inkább azt mondom, éremért megyek. Nem lesz könnyű, ám jól haladok, keveset voltam beteg, úgyhogy ezúttal végig tudtam csinálni egy teljes felkészülést. Jó érzéseim vannak – egyéniben és a váltókkal kapcsolatban is.

– Ez két érmet is jelenthet?

– Igen. De a 4x100-as mellett jó lehet a 4x200-as gyorsváltónk is! Beszélgessünk még néhány percet, találjunk további váltókat, lehet, hogy nem is kettőt mondok…