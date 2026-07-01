Nemzeti Sportrádió

A Barcelona végleg átengedte Ansu Fatit a Monacónak

K. Zs.K. Zs.
2026.07.01. 10:10
Ansu Fati gólt ünnepel monacói dresszben (Fotó: Getty Images)
Címkék
Barcelona Monaco Ansu Fati nemzetközi átigazolás
A Barcelona és a Monaco egyezségre jutott, az előző idényben még csak kölcsönben a hercegségben futballozó Ansu Fati végleg a Monaco játékosa lett: a 23 éves támadó négy idényre szóló szerződést írt alá a francia bajnokság legutóbbi hetedik helyezettjével.

A korábban Brightonba is kölcsönadott Ansu Fati tavaly nyáron került a Monacóba, amelyben eddig 30 tétmérkőzésen 12 gólt szerzett.

A Bissau-Guineában született Fati 2012-ben, alig tízévesen lett a Barcelona akadémistája, később az első csapatban 123 tétmérkőzésen 29-szer talált a kapuba, ám – részben sérülékenysége miatt – nem váltotta be a hozzá fűzött vérmes reményeket.

A Monaco a 11 millió eurós kivásárlási árért szerezte meg, az egyezség értelmében az esetleges továbbértékesítéskor a Barcelonát részesedés illeti meg.


 

 

Barcelona Monaco Ansu Fati nemzetközi átigazolás
Legfrissebb hírek

„Valóra akarom váltani az álmom” – Álvarez menne a Barcába, az Atlético viszont megtiltja neki

Spanyol labdarúgás
2026.06.23. 01:39

As: nem kezdték jól a vb-t a Barcelona-játékosok

Foci vb 2026
2026.06.19. 19:27

A La Masia kertjében pihen Kubala szobra, de visszakerül a Camp Nou elé

Spanyol labdarúgás
2026.06.18. 09:25

Diego Maradona és Lionel Messi aláírt meze is látható Kecskeméten

Spanyol labdarúgás
2026.06.16. 09:19

Marc Cucurella a Real Madridban folytatja karrierjét – hivatalos

Spanyol labdarúgás
2026.06.15. 11:12

Negyedik lett a Veszprém az ifi kézilabda BL-ben

Kézilabda
2026.06.14. 11:42

A Barcelona nem vásárolja meg Rashford játékjogát – sajtóhír

Spanyol labdarúgás
2026.06.10. 20:20

Újabb lejáró szerződésű liverpooli védőt igazolhat a Real Madrid – sajtóhír

Spanyol labdarúgás
2026.06.02. 18:04
Ezek is érdekelhetik