A Barcelona végleg átengedte Ansu Fatit a Monacónak

A korábban Brightonba is kölcsönadott Ansu Fati tavaly nyáron került a Monacóba, amelyben eddig 30 tétmérkőzésen 12 gólt szerzett.

A Bissau-Guineában született Fati 2012-ben, alig tízévesen lett a Barcelona akadémistája, később az első csapatban 123 tétmérkőzésen 29-szer talált a kapuba, ám – részben sérülékenysége miatt – nem váltotta be a hozzá fűzött vérmes reményeket.

A Monaco a 11 millió eurós kivásárlási árért szerezte meg, az egyezség értelmében az esetleges továbbértékesítéskor a Barcelonát részesedés illeti meg.

𝐀𝐧𝐬𝐮 𝐅𝐚𝐭𝐢 avec l'AS Monaco jusqu'en 2030 !



Arrivé en prêt l'été dernier en provenance du FC Barcelone, l'attaquant espagnol s'engage pour 4 saisons avec le Club de la Principauté 🤝



𝐃𝐚𝐠𝐡𝐞 𝐀𝐧𝐬𝐮 ! — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) June 30, 2026



