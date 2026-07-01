A Barcelona végleg átengedte Ansu Fatit a Monacónak
A Barcelona és a Monaco egyezségre jutott, az előző idényben még csak kölcsönben a hercegségben futballozó Ansu Fati végleg a Monaco játékosa lett: a 23 éves támadó négy idényre szóló szerződést írt alá a francia bajnokság legutóbbi hetedik helyezettjével.
A korábban Brightonba is kölcsönadott Ansu Fati tavaly nyáron került a Monacóba, amelyben eddig 30 tétmérkőzésen 12 gólt szerzett.
A Bissau-Guineában született Fati 2012-ben, alig tízévesen lett a Barcelona akadémistája, később az első csapatban 123 tétmérkőzésen 29-szer talált a kapuba, ám – részben sérülékenysége miatt – nem váltotta be a hozzá fűzött vérmes reményeket.
A Monaco a 11 millió eurós kivásárlási árért szerezte meg, az egyezség értelmében az esetleges továbbértékesítéskor a Barcelonát részesedés illeti meg.
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