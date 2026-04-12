Milák Kristóf öt számban nevezett az országos bajnokságra

A kétszeres olimpiai bajnok, háromszoros vb-aranyérmes, nyolcszoros Eb-győztes versenyző 50, 100 és 200 méter pillangón, valamint 50 és 100 méter gyorson szerepel a nevezési listán.

A 200 méter pillangón világcsúcstartó, 26 éves klasszis tavaly áprilisban, a kaposvári ob-n úszott legutóbb versenyen.

Gergely István, a Budapesti Honvéd SE ügyvezető elnöke január közepén erősítette meg a Nemzeti Sportrádiónak, hogy Milák visszatért a medencés edzésekhez.