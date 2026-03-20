Négy magyar érem a párizsi úszóviadal nyitónapján

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.03.20. 21:31
null
Németh Nándor (Fotó: Czinege Melinda)
Négy érmet szereztek a magyar úszók a párizsi nemzetközi verseny pénteki nyitónapján.

Az augusztusi Európa-bajnokság helyszínén zajló viadal eredményközlője szerint Németh Nándor 100 méter gyorson másodikként csapott célba (48.57 másodperc), míg Jászó Ádám 50 méter háton (25.09), Márton Richárd 200 méter pillangón (1:57.79), Ugrai Panna pedig 200 méter gyorson (1:58.98) harmadik lett.

A párizsi eseményen a teljes francia élmezőny mellett a német, a görög és a holland válogatott is szerepel, illetve a britek háromszoros olimpiai bajnoka, Adam Peaty is indul. A magyar színeket tizenöten képviselik, ők már akár a Sós Csaba szövetségi kapitány által meghatározott Eb-szintidőket is teljesíthetik, ez azonban a szezon első igazi versenyén még nem feltétlenül elvárható.

 

