Nemzeti Sportrádió

Hatalmas egyéni csúcs Sárkány Zalántól, második lett 1650 yard gyorson az egyetemi döntőben

2026.03.26. 08:35
Sárkány Zalán (Fotó: Nemzeti Sport)
Címkék
úszás egyetemi döntő Sárkány Zalán egyéni csúcs
Sárkány Zalán hatalmas egyéni csúccsal, egy rekordot is átírva a második helyen végzett az 1650 yardos gyorsúszás fináléjában az amerikai egyetem úszódöntők szerdai nyitónapján.

Az 1996-os olimpia helyszínén, az atlantai McAuley Aquatic Centerben zajló rövidpályás eseményen a viadal eredményközlője szerint az Indiana egyetem 22 éves magyar sportolója hatalmas csatát vívott az 1500 méter gyors rövidpályás és nagymedencés világbajnokával, Ahmed Dzsauadival, a tunéziai klasszis azonban egy lehengerlő, 22.73 másodperces utolsó 50 yarddal maga mögé utasította a szám kétszeres címvédőjét.

A 20 éves afrikai úszó 14:10.03 perces idővel csapott a célba, ez nem hivatalos világcsúcs (yardos távokon nem tartanak nyilván világrekordot), a háromszoros olimpiai bajnok amerikai Bobby Finke csúcsát (14:12.08) adta át a múltnak. Sárkány jelentősen faragott egyéni legjobbjából, 14:12.20-as idővel lett második, a verseny közben pedig megdöntötte az 1000 yardos gyorsúszás NCAA-rekordját: a részideje 8:33.10 perc volt, amivel az amerikai Clark Smith 2015 óta fennálló csúcsát javította meg.

„Nem rontottam el semmit, nagyon jó verseny volt. Ahmed egyszerűen jobb volt az utolsó ötvenen, de elégedett vagyok a rekorddal és azzal is, hogy én sem voltam messze Finke eddigi 1650-es csúcsától a végén, azért ez mutat valamit. Ez most így alakult, de jön még a 2027-es világbajnokság Budapesten, ahol megrendezzük a visszavágót”idézte a magyar szövetség Sárkányt.

Kós Hubert a címvédő Texas egyetem "pillangósaként" a 4x50-es vegyesváltó tagjaként egy bronzzal kezdte szereplését a viadalon, amely szombatig tart.

 

