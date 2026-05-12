Az ezredforduló óta a Barcelona uralja a La Ligát

Története 29. bajnoki címét nyerte meg vasárnap az FC Barcelona, miután a Camp Nouban 2–0-ra legyőzte a Real Madridot. A katalánoknak egy pont is elég lett volna ahhoz, hogy matematikailag is biztossá tegyék az aranyérmüket, de így még édesebb nekik a siker. A klub történetében először fordult elő, hogy az el Clásicón szerezték meg a bajnoki címet, érthető tehát, ha a játékosok és a szurkolók is hatalmas ünneplést rendeztek a lefújás után. És akkor képzeljük el, mit érzett Fermín López, aki saját nevelésű futballistaként a második bajnoki aranyérmét nyerte meg, és a találkozó másnapján töltötte be a 23. életévét. A többiek pontban éjfélkor még a stadionban, a pályán köszöntötték őt fel. Aligha kívánhatott volna ennél szebb születésnapi ajándékot.

„Gyerekkorom óta a Barcelonáért élek – idézte a Marca a saját nevelésű középpályást. – Egészen kicsi koromtól arról álmodoztam, hogy a nagycsapatban futballozhassak, minden, amit eddig átéltem, segített abban, hogy eljussak ide, és átélhessem ezt a sikert. Még ha voltak is ajánlataim tavaly nyáron, sohasem akartam távozni. Szeretnék még nagyon sokáig itt futballozni, az pedig hatalmas megtiszteltetés lenne, ha innen vonulhatnék vissza. Az egész Barca egy nagy család, nagyszerű a csapatunk, és örülök, hogy végre visszatérhettünk a Camp Nouba.”

Négy elit ligában nyert aranyérmet, sporttörténelmet írt Joao Cancelo Joao Cancelo (Fotó: AFP) A vasárnapi bajnoki címmel Joao Cancelo sporttörténelmet írt: ő lett az első futballista, aki négy elit ligában is bajnoki címet szerzett. A Premier League-ben a Manchester Cityvel, a Bundesligában a Bayern Münchennel, a Serie A-ban a Juventusszal, a La Ligában az FC Barcelonával lett aranyérmes. Ráadásul 2014-ben a Benficával is bajnok lett Portugáliában. Hasonlóra eddig edzőként Carlo Ancelotti volt képes, aki a Real Madriddal, a PSG-vel, a Chelsea-vel, a Bayern Münchennel és a Milannal lett bajnok. A portugál védő jövője ugyanakkor kérdéses, a Barca az idény végéig vette őt kölcsön a szaúdi Al-Hilaltól, és bár maradni szeretne, nem csak rajta múlik, hogy létrejön-e a megállapodás.

Szinte minden spanyol sportlap kiemeli, hogy az FC Barcelona jórészt saját nevelésű futballistákkal érte el a sikert, amiben óriási szerepe volt a csapategységnek. A teljesség igénye nélkül Fermín López mellett Pau Cubarsí, Gerard Martín, Marc Casadó, Dani Olmo és Lamine Yamal is saját nevelés. Utóbbi pedig rekordot döntött ezzel az aranyéremmel. Bár sérülése miatt nem lépett pályára, de – Kylian Mbappéval ellentétben – jelen volt a stadionban, és mindössze 18 évesen a harmadik spanyol bajnoki címét ünnepelhette. Ő lett a La Liga történetének legfiatalabb háromszoros bajnok futballistája, az elsőségek számában pedig olyan klasszisokat utasított maga mögé, mint Cristiano Ronaldo (két bajnoki cím), Neymar (2), Ronaldinho (2) vagy Zinédine Zidane (1). És még jó esetben van 15-20 éve, hogy trófeákat nyerjen…

Még tíz perc sem telt el a mérkőzésből, amikor Marcus Rashford (jobbra) szabadrúgásból kilőtte a kapu jobb felső sarkát – az FC Barcelona kiválóan kezdett, legyőzte a Real Madridot az el Clásicón, és ezzel tette biztossá az aranyérmet (Fotó: Reuters)

Hogy ne csak a saját nevelésű labdarúgókról essen szó, mindenképpen ki kell emelni Marcus Rashfordot, aki gyönyörű szabadrúgásgóllal szerzett vezetést a mérkőzés elején. Az angol szélső 17 méterről, védhetetlenül tekert a jobb felső sarokba. Sokan kételkedtek, amikor tavaly nyáron kölcsönvette őt az FC Barcelona a Manchester Unitedtől, de meghálálta a bizalmat. 47 tétmérkőzésen 14 gólt szerzett és 14 gólpasszt adott, ám kérdéses, marad-e a következő idényre. A klub élve az opciós jogával 30 millió euróért végképp szerződtetheti a 28 éves szélsőt, de egyelőre ő sem tudja, hol folytatja.

„Ha varázsló lennék, meg tudnám mondani, mi lesz, de nem vagyok – mondta Marcus Rashford a BBC-nek. – Ami a gólomat illeti, először nem is akartam elvállalni a szabadrúgást, mert nem éreztem jónak a szöget. De utána mindenki kérte, hogy lőjjem én, úgyhogy felspannoltam magam. Azért jöttem a Barcához, hogy trófeákat nyerjek, ez most sikerült. Nagyszerű a csapatunk, és biztos vagyok benne, hogy a következő idényekben is sok mindent nyer. Örömteli lenne, ha ennek én is részese lehetnék, de meglátjuk, hogyan alakul a jövő.”

LAPSZEMLE BBC Történelmi sikerről ír a brit közszolgálati csatorna weboldala. Összegzőjében kiemeli, hogy csaknem száz év után ez az első alkalom, amikor az el Clásico közvetlenül döntött a bajnoki cím sorsáról. A Barca hátránya így már csak hét bajnoki cím az ősi riválisával szemben. THE ATHLETIC Az amerikai sportoldal a madridi válságról, a Real Madrid belső feszültségeiről és sérüléshullámáról írt. Federico Valverde és Aurélien Tchouaméni edzésen történt verekedése, valamint Kylian Mbappé hiánya erőteljesen rányomta bélyegét a csapat játékára. THE SUN A legjobb teljesítményeket vette számba a brit napilap, legfőképpen kiemelve az angol válogatott Marcus Rashford gyönyörű szabadrúgásgólját. De hasonlóan elismerően írt Dani Olmo második gólt megelőző passzáról és Ferran Torres higgadt befejezéséről is. S. N.

A spanyol sportlapok ugyancsak kiemelik, hogy a XXI. században az FC Barcelona vette át az uralmat a La Ligában. Az 1999–2000-es idény óta átadott 27 bajnoki címből 13-at a katalánok nyertek meg, kilencet a Real Madrid, míg a Valencia és az Atlético Madrid két alkalommal, a Deportivo La Coruna egyszer diadalmaskodott. Az öt elit ligában csak a Bayern München nyert 13-nál több bajnoki aranyérmet a XXI. században – a bajorok 19-et számlálnak.

A vasárnapi aranyérem egyik hozománya, hogy a Marca és a Mundo Deportivo egybehangzó információja szerint máris megszületett az egyezség a klub és Hans-Dieter Flick vezetőedző között. A német szakvezető további egy évvel, 2028 nyaráig hosszabbít, és bizonyos feltételek teljesülése esetén további egy évvel, 2029 nyaráig megtoldják a szerződését. Hivatalos aláírás ugyan még nincs, de a madridi és a katalán szaklap információját érdemes komolyan venni.

Flicket a bajnoki cím megnyerését követően a magasba dobálták az FC Barcelona futballistái (Fotó: Reuters)

Nemcsak ő marad, vélhetően a csapat magját is sikerül együtt tartani. Ugyanakkor Marcus Rashford mellett Robert Lewandowski jövője is kérdéses. A lengyel csatárnak június 30-án lejár a szerződése, és valószínűleg távozik a Barcától.

„Még várok kicsit, hogy milyen ajánlatok érkeznek, és utána döntök aszerint, mi a legjobb nekem és a családomnak – idézte a Mundo Deportivo a lengyel csatárt. – Az is lehet, hogy gyengébb bajnokságban folytatom. Nemsokára harmincnyolc éves leszek, talán itt az ideje, hogy kissé jobban élvezzem az életet. Az egész idény során kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtottunk, és a legfontosabb mérkőzéseinket megnyertük a bajnokságban. Ennek köszönhetjük az aranyérmet.”

VÉLEMÉNYEK Gavi Gavi, az FC Barcelona középpályása az As-nak: – Az utóbbi két évben nagyon sokat szenvedtem, a sérüléseim után mentálisan erősnek kellett maradnom. Szerencsére a vezetőedző bízott bennem, a családomtól és a klubtól is sok támogatást kaptam. Szerettük volna megszerezni a harmadik gólt, de a második félidőre kissé leült a mérkőzés. Eric García Eric García, az FC Barcelona védője a Movistarnak: – Fiatal a csapatunk, amelynek a magja gyerekkora óta a Barcelonánál nevelkedik. Ennek az állandóságnak köszönhető a siker. Szép jövő áll előttünk, az edzőnk pedig tudja, mivel lehet minket ösztönözni. Pau Cubarsí Pau Cubarsí, az FC Barcelona védője az As-nak: – A következő idényben nem elégszünk meg ennyivel! A fiatal, sikeréhes csapatunk még többet akar, minden lehetséges trófeát szeretnénk megnyerni. Az el Clásico mindig különleges mérkőzés, így meg végképp, hogy most lettünk bajnokok. Thibaut Courtois Thibaut Courtois, a Real Madrid kapusa az Instagramon: – Szomorúak és csalódottak vagyunk, nem úgy alakult az idény, ahogyan elterveztük. Tanulnunk kell a hibákból, reagálni rájuk, és remélhetőleg a következő idényben erősebben térünk vissza.

Végezetül érdemes azon is elgondolkodni, amit a Marca ír. Az FC Barcelona nemcsak a vasárnapi Clásicón győzte le a Real Madridot, hanem az utóbbi két évben sokkal tudatosabban és sikeresebben építkezett. A királyiak több száz millió eurót költöttek új játékosokra, mégsem tudták pótolni Toni Kroost és Luka Modricot. Az utóbbi két évben már a harmadik edző ül a kispadjukon, mégis csak az európai Szuperkupát nyerték meg ebben az időszakban – azt is még 2024 nyarán. Ezzel szemben a Barca az utóbbi két esztendőben alig igazolt, javarészt a saját nevelésű fiatalokra épített, és Hansi Flick irányításával nyert öt trófeát. A következő idényben azonban folytatódik a rivalizálás, és talán a Real Madrid is magára talál…