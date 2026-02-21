Jól kezelte a mélypontokat, az egyik legnagyobb sikerét érte el – 37 600 métert úszott

Idén is megrendezték január legvégén a huszonnégyórás úszógálát Zalaegerszegen, ahol négyszáz sportoló tette tiszteletét, 19 csapat mérte össze erejét, s ketten egyéniben vettek részt az eseményen. Utóbbi kategóriában Horváth Rebeka kiemelkedően teljesített, összesen 37 600 métert tett meg, ezzel tizenháromezer méterrel megelőzte a másik egyéni résztvevőt.





„Előzetesen harmincöt-negyvenezer méter közötti távot szerettem volna megtenni, ez összejött, így teljesítettem a célomat – mondta a Csupasportnak a 23 esztendős Horváth Rebeka. – Tudatosan építettem fel az úszásomat, előre elterveztem a pihenőket, bár bevallom, eléggé nehéz volt mentálisan és fizikálisan ez a huszonnégy óra. Rendesen bekezdtem, az első hat órában azt a taktikát követtem, hogy ötven percet úsztam és tíz percet pihentem, ekkor csupán a mosdószünet miatt szálltam ki a vízből. Aztán jött egy óra pihenő, ekkor igyekeztem visszatölteni, például folyékony szén-hidrátot fogyasztottam. Ezt követően ismét az ötven perc úszás, tíz perc pihenő taktikát folytattam, majd éjféltől éjjel három óráig igyekeztem aludni. Aztán váltottam, s negyvenöt perc úszás, tizenöt perc pihenéssel folytattam a végéig.”



A Takácsiban élő sportoló elmondta, voltak hullámvölgyei, de rendre jól kezelte azokat.



„Természetesen akadtak mélypontok, például az éjszakai órák nagyon nehezen teltek. Mindeközben folyamatosan figyelni kellett az étkezésre, a pihenésre, a folyadékpótlásra és sok más egyéb dologra is, de sikerült mindent megoldanom. Büszke vagyok a teljesítményemre, és arra is, hogy az első hat óra után három csapatot is megelőztem, pedig én egyéniben neveztem.”





A kiemelkedő képességekkel rendelkező úszó a Kis Gergő Úszóiskola tagja, edzője pedig sokat segített neki a versenyen.



„Rengeteg támogatást kaptam a verseny alatt edzőmtől, Kis Gergőtől, ami kiváltképp felemelő érzés volt számomra. A versenyszerű úszást annak idején a Pápai Úszóegyesületben kezdtem, s immár három esztendeje vagyok az úszóiskolájában. Büszke vagyok rá, hogy egy ilyen kiváló olimpikon egyesületében úszhatok. Rengeteg tanácsot kaptam tőle a verseny közben, még éjszaka is segített, s folyamatosan mondta, hogy mit tegyek. Jó érzés, hogy ilyen edző támogat és figyeli a fejlődésemet.”



Horváth Rebeka a kezdetekről is beszélt oldalunknak.



„Korán kezdődött minden, a szüleim babaúszásra vittek, s már akkor megszerettem a vizet. Aztán versenyszerűen tizenegy esztendős korom óta úszom, s ez a zalaegerszegi huszonnégyórás versenyen elért eredményem eddig az egyik legnagyobb sikerem. Azonban megemlíteném még a tavalyi felnőtt nyílt vízi országos bajnokság ezerötszáz méteres számát, ahol negyedik lettem. Ez fontos lépcsőfok volt a pályafutásomban. Egyébként medencében és nyílt vízben is úszom, legjobban a hosszú megmérettetések szeretem, mint a hat vagy a huszonnégyórás számokat. Gyakran versenyzem külföldön is, például Ausztriában, az úszás mellett pedig erősítek és fallabdázom.”





Márciusban egy hétvégén két fontos versenyen is részt vesz, így most ezekre készül.



„Érdekes, mert márciusban egy hétvégére esik két fontos verseny is. Szombaton lesz a felnőtt ezerötszáz méteres országos bajnokság Veszprémben, majd másnap Gödöllőn egy hatórás megmérettetés. Mindkettőn nagy céljaim vannak. Ami a hosszútávú célokat illeti, a Balaton-átúszáson javítani szeretnék az időmön, míg a lehető legjobb eredményeket akarom elérni azokon a versenyeken, amelyeken részt veszek.”