Lovrencsics Balázs góljával a Soroksár kiverte a DEAC-ot a Magyar Kupából

MOL MAGYAR KUPA

5. FORDULÓ

DEBRECENI EAC–SOROKSÁR SC 0–1 (0–0) – VÉGE

Debrecen, Egyetemi sporttelep, 300 néző. Vezette: Ujhelyi Tamás (Punyi Gyula, Balla Levente)

DEAC: Ratku – Lénárt Gábor, Lakatos B., Herczku, Ujvárosi, Al-Sheraji (Tomola, 83.) – Kelemen Zs. (Török L., 66.), Sándor T. (Vincze Á., 88.), Soltész J., Szakács (Tochukwu 66.) – Tóth D. (Tar K. 83.) Vezetőedző: Urbin Péter

SOROKSÁR: Holczer – Könczey, Króner, Bora Gy., Lukács D. – Vass Á. (Gálfi, a szünetben), Kokovai – Roskó (Köböl K., a szünetben), Kundrák (Lovrencsics B., 73.), Gágyor – Korozmán K. (Bagi Á., 73.) Vezetőedző: Korolovszky Gábor

Gólszerző: Lovrencsics B. (81.)

ELŐZMÉNYEK

A DEAC az első hivatalos mérkőzését játssza 2026-ban, hiszen az NB III-ban a tavaszi szezon még nem indult el. A debrecenieknél máris kezdőként kap lehetőséget a frissen érkező szélső támadó, Szakács Levente, azonban eltiltás miatt nem léphet pályára a Magyar Kupa góllövőlistáját hat találattal vezető támadó, Lénárt Gergő József. A soroksáriaknál az előző, Karcag elleni bajnokihoz képest Korolovszky Gábor mind a 11 (!) helyen megváltoztatta a kezdőcsapatot.

ÖSSZEFOGLALÓ

Hamarosan...