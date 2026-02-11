Téli olimpia: Lamparter a hatodik helyről várja a síugrást északi összetettben
A síugrás után Kristjan Ilves áll az élen északi összetettben a normálsáncos egyéni versenyen. Az észt messze a legjobb volt síugrásban, 15 másodperces előnyre tett szert az osztrák Thomas Retteneggerrel szemben. A világkupa éllovasa, Johannes Lamparter a hatodik lett, hátránya 21 másodperc az éllovashoz képest.
Az olimpiai bajnoki cím védője, a német Vinzenz Geiger a nyolcadik, hátránya 29 másodperc.
A 10 km-es sífutószám 13.45-kor kezdődik.
TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026
ÉSZAKI ÖSSZETETT
Síugrás, normálsánc
1. Kristjan Ilves (Észtország) 132.6 pont
2. Thomas Rettenegger (Ausztria) 128.9 (15 mp hátrány)
3. Jamamoto Rjota (Japán) 127.8 (19 mp hátrány)
4. Einar Luraas Oftebro (Norvégia) 127.5 (20 mp hátrány)
4. Stefan Rettenegger (Ausztria) 127.5 (20 mp hátrány)
6. Johannes Lamparter (Ausztria) 127.4 (21 mp hátrány)
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik