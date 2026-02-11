Nemzeti Sportrádió

Téli olimpia: Lamparter a hatodik helyről várja a síugrást északi összetettben

R. P.R. P.
2026.02.11. 11:15
null
Kristjan Ilves (Fotó: Getty Images)
Címkék
téli olimpia 2026 téli olimpia Milánó-Cortina 2026 Kristjan Ilves északi összetett Johannes Lamparter
A síugrás után Kristjan Ilves áll az élen északi összetettben a normálsáncos egyéni versenyen. Az észt messze a legjobb volt síugrásban, 15 másodperces előnyre tett szert az osztrák Thomas Retteneggerrel szemben. A világkupa éllovasa, Johannes Lamparter a hatodik lett, hátránya 21 másodperc az éllovashoz képest.

 

Az olimpiai bajnoki cím védője, a német Vinzenz Geiger a nyolcadik, hátránya 29 másodperc.

A 10 km-es sífutószám 13.45-kor kezdődik.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026
ÉSZAKI ÖSSZETETT
Síugrás, normálsánc
1. Kristjan Ilves (Észtország) 132.6 pont
2. Thomas Rettenegger (Ausztria) 128.9 (15 mp hátrány)
3. Jamamoto Rjota (Japán) 127.8 (19 mp hátrány)
4. Einar Luraas Oftebro (Norvégia) 127.5 (20 mp hátrány)
4. Stefan Rettenegger (Ausztria) 127.5 (20 mp hátrány)
6. Johannes Lamparter (Ausztria) 127.4 (21 mp hátrány)
 

 

téli olimpia 2026 téli olimpia Milánó-Cortina 2026 Kristjan Ilves északi összetett Johannes Lamparter
Legfrissebb hírek

Törött nyakcsigolyával került kórházba egy ausztrál hódeszkás a téli olimpián

Téli olimpia 2026
23 perce

Az amerikai téli olimpián a legalacsonyabb jegyár 34 dollár lesz

Téli olimpia 2026
50 perce

Népsport: Innsbruck beugróként lett másodszor is olimpiarendező

Népsport
54 perce

Kim Minseok 1000 méteren gyorskorcsolyázik a téli olimpián – infoközpont

Téli olimpia 2026
2 órája

Tóth Alex először volt kezdő a Premier League-ben; Az NS szerint a két kapus volt csapatunk legjobbja a női vízilabda Eb-n

E-újság
12 órája

Téli olimpia: Ilia Malinin az élen a műkorcsolyázók rövidprogramja után

Téli olimpia 2026
12 órája

Alaposan kitömték az amerikaiak Kanadát a női hokitorna csúcsrangadóján

Téli olimpia 2026
14 órája

Norvégia fölényesen az éremtáblázat élén; megvan a szlovének első aranya a téli olimpián

Téli olimpia 2026
14 órája
Ezek is érdekelhetik