Az amerikai téli olimpián a legalacsonyabb jegyár 34 dollár lesz

Spencer Cox, Utah állam kormányzója ezt a most zajló olaszországi havas-jeges játékok egyik fő színhelyén, Milánóban jelentette be.

„A jegyeladás az egyik fő bevételi forrásunk – mondta keddi sajtótájékoztatóján. – A nagyon-nagyon olcsók mellett lesznek nagyon-nagyon drága csomagjaink, amelyek szállást is tartalmaznak. Utóbbiaknál a 44 ezer dollárt is elérheti az ár.”

Az Egyesült Államokban nyolc év múlva esedékes téli olimpiát 2034. február 10. és 26. között rendezik meg.