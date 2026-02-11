Nemzeti Sportrádió

Az amerikai téli olimpián a legalacsonyabb jegyár 34 dollár lesz

2026.02.11. 11:57
null
Spencer Cox (Fotó: Getty Images)
Címkék
téli olimpia Salt Lake City 2034 jegyár
A Salt Lake Cityben 2034-ben rendezendő téli olimpián a legolcsóbb jegy 34 dollárba fog kerülni.

Spencer Cox, Utah állam kormányzója ezt a most zajló olaszországi havas-jeges játékok egyik fő színhelyén, Milánóban jelentette be.

„A jegyeladás az egyik fő bevételi forrásunk – mondta keddi sajtótájékoztatóján. – A nagyon-nagyon olcsók mellett lesznek nagyon-nagyon drága csomagjaink, amelyek szállást is tartalmaznak. Utóbbiaknál a 44 ezer dollárt is elérheti az ár.”

Az Egyesült Államokban nyolc év múlva esedékes téli olimpiát 2034. február 10. és 26. között rendezik meg.

 

Téli olimpia 2026
2 órája

Kim Minseok 1000 méteren gyorskorcsolyázik a téli olimpián – infoközpont

Szerdán összesen nyolc számban avatnak olimpiai bajnokot.

 

téli olimpia Salt Lake City 2034 jegyár
Legfrissebb hírek

Törött nyakcsigolyával került kórházba egy ausztrál hódeszkás a téli olimpián

Téli olimpia 2026
23 perce

Népsport: Innsbruck beugróként lett másodszor is olimpiarendező

Népsport
54 perce

Téli olimpia: Lamparter a hatodik helyről várja a síugrást északi összetettben

Téli olimpia 2026
1 órája

Kim Minseok 1000 méteren gyorskorcsolyázik a téli olimpián – infoközpont

Téli olimpia 2026
2 órája

Tóth Alex először volt kezdő a Premier League-ben; Az NS szerint a két kapus volt csapatunk legjobbja a női vízilabda Eb-n

E-újság
12 órája

Téli olimpia: Ilia Malinin az élen a műkorcsolyázók rövidprogramja után

Téli olimpia 2026
12 órája

Alaposan kitömték az amerikaiak Kanadát a női hokitorna csúcsrangadóján

Téli olimpia 2026
14 órája

Norvégia fölényesen az éremtáblázat élén; megvan a szlovének első aranya a téli olimpián

Téli olimpia 2026
14 órája
Ezek is érdekelhetik