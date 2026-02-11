Az amerikai téli olimpián a legalacsonyabb jegyár 34 dollár lesz

A Salt Lake Cityben 2034-ben rendezendő téli olimpián a legolcsóbb jegy 34 dollárba fog kerülni.
Spencer Cox, Utah állam kormányzója ezt a most zajló olaszországi havas-jeges játékok egyik fő színhelyén, Milánóban jelentette be.
„A jegyeladás az egyik fő bevételi forrásunk – mondta keddi sajtótájékoztatóján. – A nagyon-nagyon olcsók mellett lesznek nagyon-nagyon drága csomagjaink, amelyek szállást is tartalmaznak. Utóbbiaknál a 44 ezer dollárt is elérheti az ár.”
Az Egyesült Államokban nyolc év múlva esedékes téli olimpiát 2034. február 10. és 26. között rendezik meg.
